Авиакомпании «ИрАэро» и «Якутия» повезут этим летом российских туристов на курорты Желтого моря

Рейсы из Хабаровска в Далянь и Бэйдайхэ и будут осуществляться с конца июня по сентябрь

Авиакомпания "ИрАэро" планирует выполнять предстоящим летом чартерные полеты из Хабаровска в Далянь (Китай), сообщила пресс-служба Хабаровского аэропорта в пятницу.

Далянь - город-курорт на побережье Желтого моря. Идеальным временем для пляжного сезона в Даляне считается период с июня по сентябрь.

"ИрАэро" приступит к выполнению рейсов в Далянь из Хабаровска с 23 июня. Туристические предложения рассчитаны на 8 и 15 дней", - сказано в сообщении.

Прямые перелеты будут осуществляться на воздушных судах типа Sukhoi Superjet 100. Рейсы запланированы еженедельно по средам. Вылет из Хабаровска в 00:15. Прилет из Даляня в 06:20.

В пресс-службе отметили, что полетные программы по данному направлению будут выполняться впервые с 2012 года.



Авиакомпания "Якутия" с 24 июня также начнет выполнять чартерные рейсы между Хабаровском и Далянем, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.

Рейсы в Далянь будут выполняться в летнем расписании аэропорта Хабаровск. Новая полетная программа стартует 24 июня и значится в расписании аэропорта Хабаровск до 30 сентября", - говорится в сообщении.



Чартеры перевозчика запланированы в рамках реализации туристических пакетов от компаний города. Предложения рассчитаны на 7 или 14 дней.

Вылеты из Хабаровска в расписании - один раз в неделю, по средам.

Перевозчик будет эксплуатировать на маршруте воздушное судно Sukhoi Superjet 100 в конфигурации салона 103 кресла.



АК "Якутия" (75% контролирует правительство республики, 25%+1 акция - авиакомпания "Аврора") базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково".

В эксплуатации компании находится девять самолетов: по три Superjet 100, Boeing-737 и Bombardier DHC-8.



Авиакомпания "Якутия" с 27 июня также возобновит чартерные рейсы из Хабаровска в китайский Бэйдайхэ, где расположен один из популярных курортов на Желтом море, сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.

"Чартерная программа авиакомпании "Якутия" стартует с 27 июня и продлится до 5 сентября", - говорится в сообщении.

В расписании вылеты из Хабаровска в аэропорт Циньхуандао значатся по субботам. Время в пути - около 2,5 часов.



Доставлять туристов на берега Желтого моря перевозчик планирует на воздушных судах Superjet 100 в конфигурации салона 103 кресла.

Как сообщалось, полеты на курорт Бэйдайхэ возобновились в прошлую летнюю навигацию.

Аэропорт "Бэйдайхэ" был построен в 2016 году и находится в китайском курортном городе Циньхуандао провинции Хэбэй.

/TOURBUS.RU