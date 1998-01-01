Туроператоры: туристы меняют Кубу на Юго-Восточную Азию

После рекомендации Минэкономразвития воздержаться от поездок на Кубу туроператоры ведут работу по переносу направлений

Как мы сообщали ранее, Минэкономразвития РФ 11 февраля рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом в республике.

К этому моменту на острове, по данным Российского союза туриндустрии, находились около 4-5 тыс. российских туристов. Авиакомпании «Россия» и Nordwind начали выполнять только вывозные рейсы с острова для уже находящихся там туристов. К 13 февраля их число сократилось до порядка 3 тыс.

Как сообщает сегодня пресс-служба РСТ, После рекомендации Минэкономразвития российским туристам воздержаться от поездок на Кубу туроператоры ведут работу по аннуляции купленных туров или переносу направлений – в зависимости от бюджета.

В компании Space Travel отметили, что средняя стоимость тура на Кубу составляет от 250 тыс. рублей, поэтому самой очевидной заменой с учетом дальности перелета можно считать страны Юго-Восточной Азию – Таиланд и Вьетнам, последний ближе всего к кубинскому бюджету.

«Статистика переносов заявок у нас, да и у других туроператоров в целом это подтверждает. Возможной альтернативой может стать Шри-Ланка, где ближайшие пару месяцев еще продлится высокий сезон. Часть туристов переориентируется на Египет и Турцию, прежде всего те, кто планировали туры на большую глубину, например, на апрель-май.

Полагаю, к перегрузке этих направлений переток туристов с Кубы не приведет: в прошлом году на острове побывали порядка 132 тыс. россиян, это не сравнить с миллионами туристов на массовых направлениях.

А вот ОАЭ и прочая экзотика не подойдут, поскольку по бюджету не проходят. Пляжный отель хорошего уровня в Эмиратах в это время стоит от 350 тыс. рублей», – рассказал генеральный директор туроператора Артур Мурадян.

В компании ITM group туристам советуют вместо Кубы выбирать другие страны Латинской Америки, в том числе комбинированные туры в регион.

«Мы сами советовали туристам выбрать другие страны региона, как только началось обострение, еще до рекомендации Минэкономразвития. Сейчас продажи направления закрыты. На наш взгляд, кризис на Кубе не отразится на интересе к Латинской Америке в целом.

После закрытия транзита через Кубу россияне продолжают туда летать со стыковкой в Дубае, Стамбуле и т.д. В целом интерес к региону у нас с каждым годом только растет. Бюджет выйдет выше, чем только на Кубу, но Остров свободы и раньше был у нас скорее пляжным дополнением к экскурсионной Мексике, Перу и другим странам западного полушария», – уточнил руководитель PR-отдела Андрей Подколзин.

о словам коммерческого директора «Интуриста» Филиппа Обручева-Миронова, заявки на Кубу, по которым авиакомпании прислали официальное сообщение о снятии рейсов, аннулируются.

«Продажи закрыты. Но рейсы на март в системе бронирования «Аэрофлота» не отменены, а нам для аннуляции туров и оформления вынужденного возврата средств нужно, чтобы у рейсов был статус отмененных. Поэтому ожидаем соответствующих действий со стороны перевозчика», – заметил эксперт.

Он добавил, что выбор направления на замену или возврат средств зависит от дат поездки: кто-то меняет на летний отдых в Турции, другие выбирают весенний Таиланд, Вьетнам или ОАЭ, а также оманский курорт Салала.

/TOURBUS.RU