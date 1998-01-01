Главная
Новости
16 февраля
АТОР: Аэропорт «Архыз» откроется не раньше 2029 года

При этом стоимость важнейшего для туриндустрии региона проекта уже увеличилась на 30%


 

Как сообщает АТОР, новая дата окончания работ по строительству аэропорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии сдвинулась на 2029 год. Это следует из слов министра транспорта Андрея Никитина, опубликованных изданием «Ведомости». Ранее предполагалось, что аэропорт в курортной зоне введут в эксплуатацию до конца 2028 года.

Сейчас работа находится на этапе согласования проектно-сметной документации в Главгосэкспертизе. 

 

«Заключение госэкспертизы на аэропорт Архыза будет готово уже в этом месяце. Документ по аэродромной инфраструктуре придет 20 февраля 2026 года. Ранее УК «Аэропорты регионов» (инвестор) ждала его до конца 2025 года, но экспертиза затянулась.

По аэровокзальной части сроки сдвинутся на второй квартал 2026 года, хотя в целом график держится. После экспертизы выдадут разрешение на стройку и объявят тендеры на подрядчиков. Задержка не критична: подготовка площадки идет по плану. В 2026 году уже построят временные дороги, подведут электричество и воду, огородят площадку, возведут бытовки», - рассказали в министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесии.

 

Кроме того, проект существенно подорожал. Концессионное соглашение о строительстве было подписано в июле 2024 года, тогда планировалось, что инвестор – УК «Аэропорты регионов» – вложит не менее 28 млрд руб. Республика обеспечит подключение внешних инженерных коммуникаций и строительство подъездной дороги, а аэронавигация профинансируется из федерального бюджета.

 

Согласно комментариям генерального директора УК «Аэропорты регионов» Евгения Чудновского, которые приводит РБК, сейчас речь идет уже о вложениях 40 млрд руб. 

Как сообщалось ранее, в аэропорту должны построить взлетно-посадочную полосу длиной 3 км, перроны на 10 мест и пассажирский терминал площадью 24 тыс. кв. м с тремя телетрапами.

Аэропорт сможет обслуживать до 1000 пассажиров в час, принимая самолеты типа Airbus A321 и более легкие воздушные суда.

 

Несмотря на корректировку сроков, турбизнес сохраняет высокие ожидания от появления аэропорта. Сейчас туристы добираются до курортов Архыз и Домбай через аэропорт Минеральных Вод, дорога откуда занимает 3–4 часа.

 

В Ассоциации туроператоров  ранее прогнозировали, что открытие аэропорта уже в первый год способно увеличить турпоток на курорт на 40%. Такую оценку и сейчас подтверждает вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Аналогичного мнения придерживаются и в руководстве курорта «Архыз».

Появление прямых рейсов не только привлечет гостей из отдаленных регионов, но и позволит развить короткие поездки на выходные, нивелируя фактор сезонности.

«Расстояние от аэропорта до курорта составит 89 км, а время в пути – около 1 часа 12 минут. Это позволит сократить время трансфера в три раза по сравнению с маршрутом из аэропортов Минеральных Вод или Ставрополя, что значительно повысит комфорт и доступность курорта для туристов», – добавляет г-н Киранчук.

 

 Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин также добавляет, что в случае реализации амбициозного проекта строительства тоннелей между горнолыжными курортами Архыз, Лагонаки и Красная Поляна будет реализован аэропорт может стать удачной точкой входа в объединенный горный кластер.

Несмотря на то, что пассажиропоток ведущих кавказских аэропортов снизился в 2025 году (Минводы обслужил в 2025 году 4,6 млн человек, что на 4,6% меньше, чем в 2024 году, а Сочи – 12,5 млн, на 9% меньше), оба они по-прежнему работают на пределе возможностей с превышением плановых лимитов.

Ожидается, что к 2030 году туристический поток в Карачаево-Черкесию вырастет до 4 млн человек.

Сам курорт«Архыз» в 2025 году принял 1,1 млн туристов. С открытием аэропорта их должно стать на 50% больше.

 

Ранее эксперты отмечали, что «краеугольным камнем» развития туризма на Кавказе остается не только транспортная доступность, но и дефицит отельной инфраструктуры.

Рост турпотока должен идти рука об руку с вводом новых средств размещения, чтобы избежать дисбаланса, когда самолеты прилетают, а селить туристов негде.

/TOURBUS.RU

 

Фото проекта: пресс-служба УК «Аэропорты регионов»

 

 




