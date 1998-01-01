Новости

АТОР: Аэропорт «Архыз» откроется не раньше 2029 года

При этом стоимость важнейшего для туриндустрии региона проекта уже увеличилась на 30%

Как сообщает АТОР, новая дата окончания работ по строительству аэропорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии сдвинулась на 2029 год. Это следует из слов министра транспорта Андрея Никитина, опубликованных изданием «Ведомости». Ранее предполагалось, что аэропорт в курортной зоне введут в эксплуатацию до конца 2028 года.

Сейчас работа находится на этапе согласования проектно-сметной документации в Главгосэкспертизе.

«Заключение госэкспертизы на аэропорт Архыза будет готово уже в этом месяце. Документ по аэродромной инфраструктуре придет 20 февраля 2026 года. Ранее - УК «Аэропорты регионов» (инвестор) ждала его до конца 2025 года, но экспертиза затянулась.

По аэровокзальной части сроки сдвинутся на второй квартал 2026 года, хотя в целом график держится. После экспертизы выдадут разрешение на стройку и объявят тендеры на подрядчиков. Задержка не критична: подготовка площадки идет по плану. В 2026 году уже построят временные дороги, подведут электричество и воду, огородят площадку, возведут бытовки», - рассказали в министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесии.

Кроме того, проект существенно подорожал. Концессионное соглашение о строительстве было подписано в июле 2024 года, тогда планировалось, что инвестор – УК «Аэропорты регионов» – вложит не менее 28 млрд руб. Республика обеспечит подключение внешних инженерных коммуникаций и строительство подъездной дороги, а аэронавигация профинансируется из федерального бюджета.

Согласно комментариям генерального директора УК «Аэропорты регионов» Евгения Чудновского, которые приводит РБК, сейчас речь идет уже о вложениях 40 млрд руб.

Как сообщалось ранее, в аэропорту должны построить взлетно-посадочную полосу длиной 3 км, перроны на 10 мест и пассажирский терминал площадью 24 тыс. кв. м с тремя телетрапами.

Аэропорт сможет обслуживать до 1000 пассажиров в час, принимая самолеты типа Airbus A321 и более легкие воздушные суда.

Несмотря на корректировку сроков, турбизнес сохраняет высокие ожидания от появления аэропорта. Сейчас туристы добираются до курортов Архыз и Домбай через аэропорт Минеральных Вод, дорога откуда занимает 3–4 часа.

В Ассоциации туроператоров ранее прогнозировали, что открытие аэропорта уже в первый год способно увеличить турпоток на курорт на 40%. Такую оценку и сейчас подтверждает вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Аналогичного мнения придерживаются и в руководстве курорта «Архыз».

Появление прямых рейсов не только привлечет гостей из отдаленных регионов, но и позволит развить короткие поездки на выходные, нивелируя фактор сезонности.

«Расстояние от аэропорта до курорта составит 89 км, а время в пути – около 1 часа 12 минут. Это позволит сократить время трансфера в три раза по сравнению с маршрутом из аэропортов Минеральных Вод или Ставрополя, что значительно повысит комфорт и доступность курорта для туристов», – добавляет г-н Киранчук.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин также добавляет, что в случае реализации амбициозного проекта строительства тоннелей между горнолыжными курортами Архыз, Лагонаки и Красная Поляна будет реализован аэропорт может стать удачной точкой входа в объединенный горный кластер.

Несмотря на то, что пассажиропоток ведущих кавказских аэропортов снизился в 2025 году (Минводы обслужил в 2025 году 4,6 млн человек, что на 4,6% меньше, чем в 2024 году, а Сочи – 12,5 млн, на 9% меньше), оба они по-прежнему работают на пределе возможностей с превышением плановых лимитов.

Ожидается, что к 2030 году туристический поток в Карачаево-Черкесию вырастет до 4 млн человек.

Сам курорт«Архыз» в 2025 году принял 1,1 млн туристов. С открытием аэропорта их должно стать на 50% больше.

Ранее эксперты отмечали, что «краеугольным камнем» развития туризма на Кавказе остается не только транспортная доступность, но и дефицит отельной инфраструктуры.

Рост турпотока должен идти рука об руку с вводом новых средств размещения, чтобы избежать дисбаланса, когда самолеты прилетают, а селить туристов негде.

/TOURBUS.RU

Фото проекта: пресс-служба УК «Аэропорты регионов»





