Новости "Островок": Спрос на пляжные направления на День всех влюбленных вырос на 60% Самыми популярными направлениями для поездок с захватом романтического уик-энда стали Таиланд, ОАЭ, Турция, Вьетнам и Индонезия

Затяжные морозы в Центральной России побудили туристов запланировать больше путешествий в "жаркие" страны. Об этом сообщают эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". Так, по данным сервиса, спрос на пляжные направления с захватом предстоящего Дня всех влюбленных (13-15 февраля) вырос сразу на 60% по сравнению с прошлым годом. В целом на долю курортных стран с теплым климатом приходится 47% в структуре зарубежных бронирований сервиса. Как отмечают в "Островке", самыми популярными курортными направлениями для поездок с захватом романтического уик-энда стали Таиланд, ОАЭ, Турция, Вьетнам и Индонезия. При этом спрос на размещение во Вьетнаме на праздничные выходные увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым годом, в ОАЭ — в два раза, в Индонезии — на 64%, в Таиланде — на 53%, в Турции — на 27%. Средняя стоимость забронированной ночи в теплых странах составляет 10 600 рублей — это на 9% ниже, чем на День всех влюбленных в 2025 году (11 700 рублей). При этом дешевле всего в феврале обходится размещение во Вьетнаме — 5 500 рублей за ночь, в Турции — 6 300 рублей. До 10 000 рублей стоит размещение в Индонезии (7 600 рублей за ночь), Малайзии (7 300 рублей), на Шри-Ланке (7 750 рублей), в Таиланде (9 200 рублей) и Египте (9 700 рублей). Дороже всего — в ОАЭ (19 300 рублей), а также на Мальдивах (46 100 рублей). «Хотя День всех влюбленных не является официальным праздником, спрос на отдых в эти даты вырос особенно заметно и сконцентрировался преимущественно в странах Азии. Предпосылок для поездок россиян в этот регион становится все больше: во-первых, с большинством направлений действует простой визовый режим, и собраться в поездку можно без заблаговременного планирования. Во-вторых, наличие прямого авиасообщения значительно упрощает логистику, что особенно ценно, когда речь идет о долгих перелетах. В-третьих, важную роль играет курс доллара, который с начала года не превышал 80 рублей, тогда как год назад приближался к отметке в 100 рублей и даже превышал ее, — отмечает Ирина Козлова, управляющий директор сервиса "Островок". В целом эксперты "Островка" отмечают, что спрос на отдых за рубежом на период праздничных выходных вырос в полтора раза относительно прошлого года. Среди международных направлений также выделяются страны СНГ и Грузия, подходящие для экскурсионного туризма. Количество бронирований в Казахстане выросло в четыре раза, в Армении — в два раза, в Азербайджане — на 81%, в Грузии — на 67%, в Узбекистане — на 30%. Интерес к поездкам по России также растет. Количество бронирований по внутрироссийским направлениям в период Дня всех влюбленных увеличилось на 6% в сравнении с прошлым годом. Выбирая направления для романтических путешествий внутри страны, россияне стали чаще отдавать предпочтение направлениям для активного и экскурсионного отдыха. Так, наиболее заметный рост спроса на 13-15 февраля зафиксирован в Мурманске — на 67%. Существенный рост числа бронирований также показали Великий Новгород (+65%), Ярославль (+55%), Москва (+27%), Казань (+11%) и Нижний Новгород (+4%). В топ-10 самых популярных городов для романтического отдыха в этом году входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Эсто-Садок, Казань, Мурманск, Иркутск, Калининград, Ярославль, Нижний Новгород. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах по России на 13-15 февраля составляет 6 300 рублей — на 7% больше, чем в прошлом году (5 900 рублей). TOURBUS.RU

