СМИ: Власти Таиланда хотят сократить срок безвизового пребывания в стране до 30 дней

Программа безвизового въезда, позволяющая иностранцам из 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, начала действовать в 2024 г.

Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания в стране для иностранных туристов, включая российских, с 60 до 30 дней, сообщают сегодня местные СМИ и «Интерфакс».

Правительство Таиланда планирует пересмотреть действующие правила въезда в страну, включая 60-дневный безвизовый режим для туристов из 93 стран.

В министерстве туризма и спорта заверяют, что сокращение срока безвизового пребывания вдвое не повлияет на туризм, поскольку подавляющее большинство иностранных туристов находятся в Таиланде менее месяца.



"Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем проводят в Таиланде не более 21 дня.

Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно", - сообщила секретарь министерства туризма и спорта страны Наттрия Тавеевонг.



Цель этой меры, как пишут тайские СМИ, – убрать "лазейки в законе", которые позволяют проводить больше времени в Таиланде представителям организованной преступности или людям, планирующим совершать незаконные действия.



Программа безвизового въезда, позволяющая иностранцам из 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, начала действовать в середине 2024 года.



Россияне в 2025 году совершили 31,52 млн поездок за рубеж со всеми целями, в том числе выезд с целью туризма составил 13,4 млн, что на 15,6% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных сегодня данных Погранслужбы ФСБ России, - сообщил ранее «Интерфакс».

Самым популярным направлением зарубежных поездок россиян в 2025 году стала Турция. Она лидирует и по числу поездок со всеми целями – 6,61 млн, +5,5% год к году, и с целью туризма – 4,61 млн, +2,9% год к году.

Среди стран, лидирующих по выезду с туристическими целями, второе место после Турции заняли ОАЭ (1,72 млн, +17,1%), третье Египет (1,62 млн, +36,1%), четвертое Китай (1,36 млн, +33,6%), пятое - Таиланд (885,76 тыс., -5,3%).

/TOURBUS.RU