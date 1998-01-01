|
13 февраля
СМИ: Власти Таиланда хотят сократить срок безвизового пребывания в стране до 30 дней
Программа безвизового въезда, позволяющая иностранцам из 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, начала действовать в 2024 г.
Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания в стране для иностранных туристов, включая российских, с 60 до 30 дней, сообщают сегодня местные СМИ и «Интерфакс».
Правительство Таиланда планирует пересмотреть действующие правила въезда в страну, включая 60-дневный безвизовый режим для туристов из 93 стран.
В министерстве туризма и спорта заверяют, что сокращение срока безвизового пребывания вдвое не повлияет на туризм, поскольку подавляющее большинство иностранных туристов находятся в Таиланде менее месяца.
Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно", - сообщила секретарь министерства туризма и спорта страны Наттрия Тавеевонг.
Самым популярным направлением зарубежных поездок россиян в 2025 году стала Турция. Она лидирует и по числу поездок со всеми целями – 6,61 млн, +5,5% год к году, и с целью туризма – 4,61 млн, +2,9% год к году.
Среди стран, лидирующих по выезду с туристическими целями, второе место после Турции заняли ОАЭ (1,72 млн, +17,1%), третье Египет (1,62 млн, +36,1%), четвертое Китай (1,36 млн, +33,6%), пятое - Таиланд (885,76 тыс., -5,3%).
