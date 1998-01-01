Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
13 февраля
СМИ: Власти Таиланда хотят сократить срок безвизового пребывания в стране до 30 дней

Программа безвизового въезда, позволяющая иностранцам из 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, начала действовать в 2024 г.


Picture background

 

Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания в стране для иностранных туристов, включая российских, с 60 до 30 дней, сообщают сегодня местные СМИ и «Интерфакс».

 

Правительство Таиланда планирует пересмотреть действующие правила въезда в страну, включая 60-дневный безвизовый режим для туристов из 93 стран.

В министерстве туризма и спорта заверяют, что сокращение срока безвизового пребывания вдвое не повлияет на туризм, поскольку подавляющее большинство иностранных туристов находятся в Таиланде менее месяца.

"Это изменение не должно повлиять на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем проводят в Таиланде не более 21 дня.

Если они хотят остаться дольше 30 дней, они могут просто подать заявку на продление, как обычно", - сообщила секретарь министерства туризма и спорта страны Наттрия Тавеевонг.

Цель этой меры, как пишут тайские СМИ, – убрать "лазейки в законе", которые позволяют проводить больше времени в Таиланде представителям организованной преступности или людям, планирующим совершать незаконные действия.

Программа безвизового въезда, позволяющая иностранцам из 93 стран находиться в Таиланде до 60 дней, начала действовать в середине 2024 года.

Россияне в 2025 году совершили 31,52 млн поездок за рубеж со всеми целями, в том числе выезд с целью туризма составил 13,4 млн, что на 15,6% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных сегодня данных Погранслужбы ФСБ России, - сообщил ранее «Интерфакс».

 

Самым популярным направлением зарубежных поездок россиян в 2025 году стала Турция. Она лидирует и по числу поездок со всеми целями – 6,61 млн, +5,5% год к году, и с целью туризма – 4,61 млн, +2,9% год к году.

Среди стран, лидирующих по выезду с туристическими целями, второе место после Турции заняли ОАЭ (1,72 млн, +17,1%), третье Египет (1,62 млн, +36,1%), четвертое Китай (1,36 млн, +33,6%), пятое - Таиланд (885,76 тыс., -5,3%).

/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 