“КоммерсантЪ”: Поисковик «Авиасейлс» выставлен на продажу за 32 млрд рублей

Пресс-служба крупнейшего в России поисковика билетов отрицает информацию о его продаже

Собственники сервиса «Авиасейлс» рассматривают возможность продать бизнес, сообщил сегодня “КоммерсантЪ” со ссылкой два своих в инвестиционных кругах. Они уточнили, что процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами пока нет.

Еще один собеседник издания не исключает, что владеющие основными долями в «Авиасейлс» инвестфонды могут также сейчас собирать предложения от потенциальных интересантов. «Но дешево не продадут»,— отмечает он.

В «Авиасейлс» заявили , что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».

Как напоминает издание, «Авиасейлс» — крупнейший в России поисковик билетов, существующий с 2007 года. Основатель бизнеса — Константин Калинов, умер в 2017 году. Сейчас «Авиасейлс» принадлежит гонконгской Go Travel Un. Около 35% в ней у кипрской Realstory Trading, 34% — у фондов 6 iTech Fund I и 6 iTech Fund II компании iTech Capital, 20% — у кипрской Prati Limited. Миноритарными долями владеет менеджмент «Авиасейлс», следует из данных корпоративного реестра.

Инвестбанкир Илья Шумов предполагает, что сейчас стоимость бизнеса

«Авиасейлс» не менее $300 млн. Он обращает внимание на то, что существенная доля бизнеса сервиса находится за рубежом, поэтому сделать объективную оценку сложно. Именно непростая структура владения, наличие активов за пределами России и высокая стоимость могут стать барьером для продажи бизнеса, считает один из собеседников газеты.

Источник “Коммерсанта” на туристическом рынке поясняет, что заработок поисковиков и систем бронирования обычно складывается из комиссий, бонусов, сборов и процентов, получаемых на конвертации валют.

Руководитель комиссии по стартапам Российского союза туриндустрии Леонид Пустов отмечает, что традиционно высокой считается маржинальность при реализации авиабилетов на рейсы зарубежных перевозчиков.

Председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин поясняет, что после 2022 года российские авиакомпании покинули международные альянсы и теперь онлайн-тревел-агентства (ОТА) обеспечивают туристам возможность составить комбинированные маршруты, куда могут входить, например, рейсы «Аэрофлота» и Turkish Airlines.

Это, по его словам, позволяет посредникам сохранять долю рынка. Но доля прямых продаж авиакомпаний остается высокой — 50–60%.

Оставшиеся 30–50% между собой делят ОТА.

Давление на бизнес ОТА может оказывать сокращение объема авиаперевозок. Согласно Росавиации, в 2025 году российские авиакомпании суммарно перевезли 108,85 млн человек, что меньше год к году на 2,6%. Это обусловлено падением на 4% трафика внутри страны. Пассажиропоток на международных рейсах, напротив, вырос на 1,6% за год.

Это авансовый бизнес, предполагающий вложение средств, говорит источник издания. Он обращает внимание и на постоянное снижение комиссий со стороны перевозчиков и растущую конкуренцию. Значительная доля покупателей сейчас переориентируется на экосистемы банков.

Именно финансовым организациям, по его мнению, в перспективе могло бы быть интересно приобретение «Авиасейлс». Например, ранее сообщалось о переговорах Альфа-банка о приобретении агрегатора «Туту», в банке эту информацию опровергали.

Агрегатор авиабилетов Aviasales не готовится к продаже, сообщили между тем РБК в пресс-службе компании.

«Менеджмент и акционеры Aviasales не ведут переговоров о продаже компании и не готовят продажу», — сказано в сообщении.

Аккаунт агрегатора в сети X отреагировал более иронично: «Вы че, за 23 млрд я даже с дивана не встану».

