Минэкономразвития РФ просит туроператоров приостановить продажу туров на Кубу

Из-за трудностей с заправкой топливом авиакомпании "Россия" и Nordwind в ближайшие дни вывезут туристов, которые находятся на Кубе, после чего приостановят полеты

Вчера Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу до нормализации обстановки в стране.

Как мы сообщали ранее, власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу.

“На основании официальных сообщений посольства и генконсульства в Гаване, Росавиации, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", п. 5.3.138 положения о министерстве экономического развития РФ, утвержденного постановлением правительства от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе", - говорится в сообщении.



В связи с этим министерство рекомендует "российским гражданами воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки, а российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки".



Министерство также рекомендует турагенствам и туроператорам информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов на Кубу, о текущей ситуации, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 закона о туристской деятельности.



В Росавиации сообщили, что из-за трудностей с заправкой топливом авиакомпании "Россия" и Nordwind в ближайшие дни вывезут туристов, которые уже находятся на Кубе, после чего приостановят полеты.



Авиакомпания "Россия" организует вывозные рейсы для российских туристов, находящихся на Кубе, а с 24 февраля приостанавливает полеты в республику, сообщает пресс-служба группы "Аэрофлот".

"Для пассажиров (за исключением граждан Республики Куба), находящихся в настоящее время на Кубе, организованы рейсы: FV-6928 Варадеро – Москва – 12, 14, 17, 19, 21 февраля, а также FV-6850 Гавана – Москва – 16 февраля.

Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу организован рейс: FV-6849 Москва – Гавана – 15 февраля. С 24 февраля все последующие рейсы по данным направлениям будут отменены", - говорится в сообщении.



Как отметили в пресс-службе, тем, чей перелет из Москвы на Кубу не состоится, гарантируют полный возврат денег за билеты: оформить его можно по месту изначального приобретения авиабилета.





Как сообщает Российский союз туриндустрии,. "Организованные туристы, купившие путевки на Кубу с вылетами в феврале, марте и более поздние даты, могут рассчитывать на получение альтернативных предложений от туроператоров, перенос сроков поездки или возврат денежных средств в соответствии с условиями договора и с учетом фактически понесенных туроператором расходов, включая бронирование отелей и приобретение авиабилетов".



По предварительным оценкам, в настоящее время на территории Кубы находятся около 4 тыс. россиян.

"Туристам рекомендуется поддерживать связь со своим турагентом, туроператором и авиакомпанией для получения актуальной информации и оперативного решения возникающих вопросов", - добавили в пресс-службе РСТ.

