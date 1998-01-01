|
12 февраля
Минэкономразвития РФ просит туроператоров приостановить продажу туров на Кубу
Из-за трудностей с заправкой топливом авиакомпании "Россия" и Nordwind в ближайшие дни вывезут туристов, которые находятся на Кубе, после чего приостановят полеты
Вчера Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу до нормализации обстановки в стране.
Как мы сообщали ранее, власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу.
“На основании официальных сообщений посольства и генконсульства в Гаване, Росавиации, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", п. 5.3.138 положения о министерстве экономического развития РФ, утвержденного постановлением правительства от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе", - говорится в сообщении.
"Для пассажиров (за исключением граждан Республики Куба), находящихся в настоящее время на Кубе, организованы рейсы: FV-6928 Варадеро – Москва – 12, 14, 17, 19, 21 февраля, а также FV-6850 Гавана – Москва – 16 февраля.
Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу организован рейс: FV-6849 Москва – Гавана – 15 февраля. С 24 февраля все последующие рейсы по данным направлениям будут отменены", - говорится в сообщении.
Как сообщает Российский союз туриндустрии,. "Организованные туристы, купившие путевки на Кубу с вылетами в феврале, марте и более поздние даты, могут рассчитывать на получение альтернативных предложений от туроператоров, перенос сроков поездки или возврат денежных средств в соответствии с условиями договора и с учетом фактически понесенных туроператором расходов, включая бронирование отелей и приобретение авиабилетов".
