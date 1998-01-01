Новости

Иерусалим предоставит грант в размере до $385,7 тыс. организаторам мероприятий и инсентив-поездок

Бюро конгрессов при муниципалитете Иерусалима анонсировало две программы финансовой поддержки для организаторов корпоративных туристических поездок в столицу Израиля.

Одна из них распространяется на организаторов корпоративных туров из-за рубежа - то есть для тех, кто занимается эксклюзивными турами для сотрудников компаний.

Вторая - на тех, кто содействует проведению в Иерусалиме научных конференций, - сообщили нам в пресс-службе Министерства туризма Израиля.



Программа грантов для организаторов корпоративных туров в Иерусалиме

Пороговым условием для подачи заявки на этот грант является размер группы путешественников, в которой должно быть от 100 человек. Минимальное количество ночей в Иерусалимской гостинице или в хостеле, которые имеют все необходимые лицензии, равно трем.

При соблюдении всех критериев максимальный размер грантов составляет от 50 000 шекелей ($16 073) до 1 200 000 шекелей ($385 768). Однако, при одобрении заявки частично, размер гранта может быть уменьшен в соответствии с решением комиссии.



Программа гранта на содействие проведению в Иерусалиме международных конференций научного характера

Гранты предназначены для инициаторов и организаторов конференций, которые проводят свои мероприятие в Иерусалиме на площадке, которая имеет соответствующие лицензии. При этом минимальное количество участников мероприятия должно начинаться от 300 человек, а продолжительность конференции должна составлять не менее трех дней в Иерусалиме.

При соблюдении всех критериев максимальный размер грантов составляет от 225 000 шекелей ($72 331) до 1 000 000 шекелей ($321 474).

Как отмечал ранее генеральный директор Министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков в эксклюзивном интервью нашему порталу, израильский туризм сейчас активно восстановливается после окончания вооруженного конфликта. Так, в 2025 г. в Израиль со всего мира приехало 1,3 миллиона путешественников. Это на 35% больше, чем в 2024 г.

При этом Россия сейчас - на 4 месте по количеству туристов в Израиле после США, Франции и Великобритании — в минувшем году Святую землю посетили 64 тысячи наших туристов.

А в этом году ожидаются уже 150 тыс. туристов из России.

Как отметил гендиректор Министерства туризма, «Российский рынок очень важен для Израиля. Он традиционно входит в ТОП-5 по количеству путешественников в Израиле.

Путешественников из РФ отличает любознательность и высокий уровень культуры. Отельеры и туроператоры неоднократно говорили о том, что скучают по ним”.

Как рассказал также Михаэль Ицхаков, Израиль вкладывает колоссальные деньги на развитие туристической инфраструктуры:

Так, в прошлом году. Министерство утвердило гранты для предпринимателей на общую сумму более более $57 млн на строительство 2050 гостиничных номеров.

В 2026 г. в стране откроется 19 новых отелей – как в Тель-Авиве и Иерусалиме, так и в пустыне Негев, на Голанских высотах и Побережье Средиземного моря.

Утвержден бюджет в размере оболее $55,5 млн на десятки проектов, связанных с общественной туристической инфраструктурой.

Среди наиболее ярких примеров новых туристических объектов -открытие отеля 6 Senses в Тель-Авиве. Его строительство заняло более 10 лет. А открытие запланировано на 26 сентября 2026 г.

Подробные критерия участия в программе можно скачать по ссылке. Заявки нужно отправлять по адресу: Jerusalem@segevcpa.co.il

Ссылка на портал конвеншн-бюро Иерусалима: https://conventions.itraveljerusalem.com/

/TOURBUS.RU

Фото: Медиахолдинг ТВ

