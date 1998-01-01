|
12 февраля
Иерусалим предоставит грант в размере до $385,7 тыс. организаторам мероприятий и инсентив-поездок
Бюро конгрессов при муниципалитете Иерусалима анонсировало две программы финансовой поддержки для организаторов корпоративных туристических поездок в столицу Израиля.
Одна из них распространяется на организаторов корпоративных туров из-за рубежа - то есть для тех, кто занимается эксклюзивными турами для сотрудников компаний.
Вторая - на тех, кто содействует проведению в Иерусалиме научных конференций, - сообщили нам в пресс-службе Министерства туризма Израиля.
При соблюдении всех критериев максимальный размер грантов составляет от 50 000 шекелей ($16 073) до 1 200 000 шекелей ($385 768). Однако, при одобрении заявки частично, размер гранта может быть уменьшен в соответствии с решением комиссии.
При соблюдении всех критериев максимальный размер грантов составляет от 225 000 шекелей ($72 331) до 1 000 000 шекелей ($321 474).
Как отмечал ранее генеральный директор Министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков в эксклюзивном интервью нашему порталу, израильский туризм сейчас активно восстановливается после окончания вооруженного конфликта. Так, в 2025 г. в Израиль со всего мира приехало 1,3 миллиона путешественников. Это на 35% больше, чем в 2024 г.
При этом Россия сейчас - на 4 месте по количеству туристов в Израиле после США, Франции и Великобритании — в минувшем году Святую землю посетили 64 тысячи наших туристов.
А в этом году ожидаются уже 150 тыс. туристов из России.
Как отметил гендиректор Министерства туризма, «Российский рынок очень важен для Израиля. Он традиционно входит в ТОП-5 по количеству путешественников в Израиле.
Путешественников из РФ отличает любознательность и высокий уровень культуры. Отельеры и туроператоры неоднократно говорили о том, что скучают по ним”.
Как рассказал также Михаэль Ицхаков, Израиль вкладывает колоссальные деньги на развитие туристической инфраструктуры:
Так, в прошлом году. Министерство утвердило гранты для предпринимателей на общую сумму более более $57 млн на строительство 2050 гостиничных номеров.
В 2026 г. в стране откроется 19 новых отелей – как в Тель-Авиве и Иерусалиме, так и в пустыне Негев, на Голанских высотах и Побережье Средиземного моря.
Утвержден бюджет в размере оболее $55,5 млн на десятки проектов, связанных с общественной туристической инфраструктурой.
Среди наиболее ярких примеров новых туристических объектов -открытие отеля 6 Senses в Тель-Авиве. Его строительство заняло более 10 лет. А открытие запланировано на 26 сентября 2026 г.
Подробные критерия участия в программе можно скачать по ссылке. Заявки нужно отправлять по адресу: Jerusalem@segevcpa.co.il
/TOURBUS.RU
Фото: Медиахолдинг ТВ
