11 февраля
Опубликованы список участников и деловая программа выставки MITT 2026
Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026 пройдет 11–13 марта в МВЦ «Крокус Экспо»
Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026, которая пройдет 11–13 марта в МВЦ «Крокус Экспо», продолжает формировать повестку предстоящего события.
Оман – страна-партнёр MITT 2026
Султанат Оман объявлен официальной страной-партнёром выставки MITT 2026. Российский рынок демонстрирует один из самых высоких темпов роста для омана: с января по ноябрь 2025 года страну посетили 77 000 туристов из России, что на 148% превышает показатели прошлого года.
Росту турпотока способствовали открытие представительства Туристического совета Омана в России, круглогодние рейсы Oman Air и введение взаимного безвизового режима.
Открыт список участников MITT 2026
На официальном сайте выставки опубликован список экспонентов MITT 2026, которая пройдет 11–13 марта 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1.
В карточках участников представлена краткая информация о компаниях, контактные данные и номера стендов. Список регулярно обновляется и будет окончательно сформирован к началу выставки.
Деловая программа полностью сформирована
Деловая программа выставки рассчитана на три дня и включает более 30 мероприятий: конференции, экспертные сессии, дискуссии и практические семинары. В центре внимания — ключевые тренды туристического рынка, повышение эффективности бизнеса, внедрение инноваций и управление персоналом.
Участники получат практические рекомендации и аналитические обзоры от ведущих экспертов отрасли.
Технологические решения Сбера для гостиничного бизнеса
Сбер, ГигаПартнёр и участник MITT 2026, представил отраслевое решение для гостиничного бизнеса, направленное на автоматизацию финансового управления, аналитики и операционных процессов. Комплекс цифровых инструментов позволяет отелям, хостелам и глэмпингам сократить рутинные операции, получить целостную картину бизнеса и сосредоточиться на развитии сервиса и повышении качества гостевого опыта.
Посольство Намибии поддерживает выставку MITT 2026
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Намибии госпожа Моника Нашанди направила приветственное обращение участникам и гостям MITT 2026.
В своём послании она подчеркнула туристический потенциал Намибии и выразила благодарность организаторам выставки за возможность представить страну на одной из ведущих туристических площадок России и СНГ.
MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка. Получите бесплатный билет по промокоду TB26MITT уже сегодня!
Фото: Пресс-служба MITT
