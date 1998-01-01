Новости Опубликованы список участников и деловая программа выставки MITT 2026 Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026 пройдет 11–13 марта в МВЦ «Крокус Экспо»

Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT 2026, которая пройдет 11–13 марта в МВЦ «Крокус Экспо», продолжает формировать повестку предстоящего события. Оман – страна-партнёр MITT 2026 Султанат Оман объявлен официальной страной-партнёром выставки MITT 2026. Российский рынок демонстрирует один из самых высоких темпов роста для омана: с января по ноябрь 2025 года страну посетили 77 000 туристов из России, что на 148% превышает показатели прошлого года. Росту турпотока способствовали открытие представительства Туристического совета Омана в России, круглогодние рейсы Oman Air и введение взаимного безвизового режима. Открыт список участников MITT 2026 На официальном сайте выставки опубликован список экспонентов MITT 2026, которая пройдет 11–13 марта 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1. В карточках участников представлена краткая информация о компаниях, контактные данные и номера стендов. Список регулярно обновляется и будет окончательно сформирован к началу выставки. Список участников Деловая программа полностью сформирована Деловая программа выставки рассчитана на три дня и включает более 30 мероприятий: конференции, экспертные сессии, дискуссии и практические семинары. В центре внимания — ключевые тренды туристического рынка, повышение эффективности бизнеса, внедрение инноваций и управление персоналом. Участники получат практические рекомендации и аналитические обзоры от ведущих экспертов отрасли. Технологические решения Сбера для гостиничного бизнеса Сбер, ГигаПартнёр и участник MITT 2026, представил отраслевое решение для гостиничного бизнеса, направленное на автоматизацию финансового управления, аналитики и операционных процессов. Комплекс цифровых инструментов позволяет отелям, хостелам и глэмпингам сократить рутинные операции, получить целостную картину бизнеса и сосредоточиться на развитии сервиса и повышении качества гостевого опыта. Посольство Намибии поддерживает выставку MITT 2026 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Намибии госпожа Моника Нашанди направила приветственное обращение участникам и гостям MITT 2026. В своём послании она подчеркнула туристический потенциал Намибии и выразила благодарность организаторам выставки за возможность представить страну на одной из ведущих туристических площадок России и СНГ. MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка. Получите бесплатный билет по промокоду TB26MITT уже сегодня! ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ Фото: Пресс-служба MITT

