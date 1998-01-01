Новости

Туризм.РФ: На алтайском курорте Манжерок открыли сразу пять новых канатных дорог

Теперь горнолыжникам доступны дополнительные 31 км трасс

Курорт Сбера «Манжерок» при поддержке Туризм.РФ запустил пять новых канатных дорог, оснащенных комфортными гондолами. Теперь лыжникам и сноубордистам доступны дополнительные 31 км трасс.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» корпорация Туризм.РФ оказывает проекту поддержку в виде софинансирования, и доступа к льготному кредитованию для строительства канатных дорог, лыжных трасс, закупки оборудования для системы оснежения.

Новые канатные дороги отличаются высокой скоростью движения. Кабины рассчитаны на 8 пассажиров и оснащены подогревом сидений, аудио-и видеосопровождением, что обеспечивает максимальный комфорт во время подъема на вершину.

Две очереди канатных дорог «Легенда» и «Перевал» получили названия в продолжение концепции отражения уникальности Горного Алтая. Все пять канатных дорог содержат в названии отметки высот расположения верхних станций, что позволяет легко ориентироваться во время катания.

Пассажиры отмечают захватывающие виды канатной дороги «Легенда 390». Она простирается над Манжерокским озером, открывая обзор на территорию курорта.

На данный момент на курорте «Манжерок» функционирует 10 канатных дорог кресельного и гондольного типа, а также траволатор, открывающие доступ к трассам различного уровня сложности: от зеленых до черных. Это позволяет организовать катание как для начинающих, так и для опытных лыжников и сноубордистов.

Напомним, что крпорация Туризм.РФ была создана по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для привлечения инвестиций в строительство туристических объектов.

Корпорация обеспечивает доступ к мерам господдержки при создании туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Реализация проектов в рамках актуального инвестиционного портфеля Туризм.РФ общим объемом 890 млрд рублей продолжается. Сегодня при поддержке Корпорации реализуется 38 проектов на 33 900 номеров в 31 регионе страны, пять объектов инфраструктуры общим объемом более 1300 современных гостиничных номеров уже введены в эксплуатацию.

Как мы сообщали ранее, в конце января новым гендиректором Туризм.РФ был назначен Сергей Красноперов, работавший ранее на позиции исполнительного директора.

/TOURBUS.RU

Фото: "Корпорация Туризм.РФ".