Новости

Туроператоры: Спрос на раннее бронирование летней Турции заметно вырос

Прирост раннего бронирования операторы оценивают в 20-80%, а рост цен — в 10-20%

Летний отдых в Турции сейчас бронируется с приростом на 15-80% год к году в зависимости от компании, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Интерес к Турции в рамках кампании раннего бронирования сохраняется на стабильно высоком уровне, опережая прошлогодние показатели на 15-20%. Структура спроса остается довольно традиционной: наибольшей популярностью пользуются качественные отели 5* с развитой инфраструктурой и концепцией «все включено» или «ультра все включено», а также премиальные и ультрапремиальные знаковые гостиницы.

Лидером спроса, как всегда, остается Анталия, далее идут Алания, Кемер и Белек. Алания на протяжении последних лет удерживает лидерство по раннему бронированию», – пояснила директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

Туроператор традиционно выставил полетную программу на курорты Турции с апреля: вылеты на самолетах Azur Air, South Wind, Turkish Airlines, Pegasus запланированы из 20 регионов в Анталию, из двух – в Даламан и Бодрум, из одного – в Измир.

«По сравнению с прошлым годом отели подняли цены на 10-15% в зависимости от даты заезда. Самым дорогим остается август, по которому цены повышаются до 20%. Учитывая повышение контрактных цен на будущий сезон, туристы ищут более выгодные предложения по акциям раннего бронирования, глубина продаж достигает конца октября.

Средний чек вырос примерно на 13%, составив €1,1 тыс. против €982 годом ранее. Недорогая «пятерка» обойдется от 100 тыс. рублей на двоих», – заметила она.

Как сообщила руководитель отдела по связям с общественностью компании Anex Виктория Худаева, раннее бронирование на летний период по Турции идет лучше, чем год назад:

«Мы анонсировали старт акции в этом году раньше, и результаты не заставили себя ждать. В большей степени бронируют отели 5*, а среди курортов лидируют Алания, Кемер и Сиде.

Несмотря на ежегодный рост цен в целом по рынку, средняя стоимость туров выросла немногим больше 10%, а средняя продолжительность отдыха осталась на уровне прошлогоднего показателя – 9 дней».

Полетная программа туроператора на летние месяцы запланирована из 20 городов до Анталии, до Даламана и Бодрума из Москвы и Санкт-Петербурга, до Измира из Москвы.

По словам руководителя по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольги Ланской, объем ранних продаж Турции вырос на 82% год к году. Направление лидирует по спросу среди других стран с долей 72,3% в общем объеме продаж.

«По Турции около 95% туров по раннему бронированию приходится на побережье провинции Анталья, в том числе и потому, что туда организуется большинство полетных программ. Чаще всего запрашивают Кемер, Сиде и Белек, совокупно это почти 70% всех бронирований по Турции, остальные регионы существенно уступают по объему. Средний чек составляет 130 тыс. рублей – на 6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметила она.

Полетная программа туроператора сформирована из 24 регионов, количество городов вылета увеличено с 19 до 24, в расписании появились Астрахань, Архангельск, Сыктывкар, Сургут и Ульяновск.

По оценке руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марины Макарковой, пакетные туры в Турцию на лето подорожали в среднем на 3% в валюте. Темпы бронирования значительно опережают показатели прошлого года, что свидетельствует о возросшей готовности туристов планировать отдых заранее.

«Наиболее значительные скидки на турецкие отели по акции раннего бронирования были доступны до Нового года, сейчас размер дисконта достигает 20-25%, – уточнила эксперт.

/TOURBUS.RU