В 2026 году Тунис ожидает 56 тысяч гостей из России

В преддверии начала полетной программы в Санкт-Петербурге состоялась презентация богатых туристических возможностей Туниса

В отеле «Невский Форум» состоялся бизнес-завтрак, организованный туроператором Xpress Travel при поддержке офиса по туризму Туниса, для представителей ведущих агентств Санкт-Петербурга. Перед началом мероприятия организаторы сообщили, что в январе нынешнего года туроператоры «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турc» провели ребрендинг и продолжат работу под брендом «Xpress Travel».

В этой связи запущен единый официальный сайт и новый личный кабинет турагента. Для продолжения работы агентам достаточно зарегистрироваться на новом сайте Xpress Travel и получить доступ к личному кабинету. Бонусная программа и накопленные условия для действующих активных агентов сохраняются.

По словам директора офиса Министерства ремесел и туризма Туниса в РФ Нежи Гудиера, в 2024 году Тунис посетило 10,3 миллиона иностранных туристов. В 2025 году эта цифра увеличилась до 11,4 миллиона, показав рост более чем на 10%.

Число российских туристов составило 36 тысяч человек. В 2026 году планируется увеличение турпотока из России до 56 тысяч человек. Полеты из Москвы в Монастир стартуют 19 апреля, из Санкт-Петербурга — 21 апреля.

Полетные программы в Тунис продлятся до середины ноября.

Преимуществом Туниса является относительно небольшое время авиаперелета, которое составляет всего 4 часа. На других направлениях зарубежного пляжного отдыха полет из Москвы обычно занимает от 5 часов.

Тунис традиционно позиционируется как направление семейного отдыха с детьми любого возраста. Этому благоприятствуют небольшое время авиаперелета, безопасный заход в море, наличие детских комнат и питания в отелях, широкое распространение детских анимационных программ и развлекательной инфраструктуры.

«Авиасообщение по-прежнему будет обеспечивать тунисская авиакомпания Nouvelair, — сообщила менеджер компании «Xpress Travel» Анна Воронина. — Полеты будут выполняться на самолетах Airbus 320-200. Прямые рейсы из Санкт-Петербурга запланированы 4 раза в неделю, из Москвы — 2 раза. На борту предусмотрены горячее питание и напитки. В стоимость включены 20 кг багажа и 5 кг ручной клади. Аэропорт прибытия — Монастир».

С обширной отельной базой и экскурсионной программой агентов познакомил генеральный представитель компании «Xpress Travel» Суид Нафаа. В нынешнем году туристам предложат ряд новых экскурсий. В их числе экскурсии на полдня в голубой город Сиди-Бу-Саид и античный мегаполис Эль-Джем. Поездку в город Удна на обратном пути дополнят дегустацией тунисских вин.

Новинкой является экскурсия в древние города Кайруан и Сбейтла. Детям наверняка понравится посещение зоопарка Фригия.

С 15 июля по 15 августа туристов ждет грандиозный фестиваль классической музыки. Концерты будут проходить в стенах древнего амфитеатра.

Российскими банковскими картами в Тунисе пока расплатиться невозможно, зато к обмену и оплате принимают любые долларовые купюры, независимо от года выпуска.

Это имеет важное значение, поскольку в прошлые годы во многих странах азиатского региона в обменных пунктах принимали только доллары нового образца.

/TOURBUS.RU

ФОТОРЕПОРТАЖ О ПРОШЕДШЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ТУНИСА