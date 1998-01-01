АТОР просит освободить туроператоров по выездному туризму от доплат в фонды персональной ответственности

"Ассоциация туроператоров (АТОР) направила министру экономического развития РФ Максиму Решетникову письмо с просьбой о корректировке нормативных правовых актов, регулирующих размер и сроки внесения туроператорами взносов в фонды персональной ответственности.

В нем отмечается, что ранее принятые правительством меры, направленные на гибкое регулирование отчислений в фонды персональной ответственности и корректировку размера взносов, стали существенной финансовой поддержкой для туроператоров по выездному туризму", - сообщает ассоциация, которую цитирует "Интерфакс".



Сейчас АТОР просит освободить туроператоров, работающих на рынке выездного туризма, от доплат по взносам в ФПО за 2024 и 2025 годы.

«Своевременное утверждение мер финансовой поддержки туроператоров имеет приоритетное значение для адаптации и устойчивой работы компаний в меняющихся экономических условиях. Необходимость сохранения льгот связана с внешними факторами, от которых туроператоры несут убытки, не будучи в состоянии на них влиять. В первую очередь, речь идет о возросшей налоговой нагрузке, удорожании банковских услуг, особенно при расчетах с зарубежными странами.

Отдельные сложности для турбизнеса возникают из-за нестабильности авиасообщения. "Ковры" в российских аэропортах за последние месяцы вводились более 600 раз, что приводило к длительным задержкам, переносам и отменам сотен рейсов», - говорится в письме.



В ассоциации напоминают, что во всех таких ситуациях туроператоры берут на себя затраты по размещению, питанию, трансферам и прочим услугам, требующим оперативных замен и повторных оплат.

Эти траты туроператорам не компенсируются и не возвращаются.



Туроператоров по выездному туризму в России стало больше на почти 11% за 2025 год, сейчас их 419, сообщил в свою очередь во вторник директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Мы три дня назад сдавали отчёт в Министерство экономического развития о своей деятельности в 2025 году. По итогам года совокупный размер фондов персональной ответственности туроператоров – 5 млрд 700 млн рублей. Резервный фонд – 600 млн", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".



Фонды персональной ответственности туроператоров создавались для выплат туристам в случаях, когда туроператор не может выполнить перед ними обязательства по договорам.

Резервный фонд предназначен для эвакуации туристов из зарубежных стран в случаях, когда находиться там небезопасно, - напомнил он.



"Буквально вчера подводили итоги на наблюдательном совете - 419 операторов на сегодняшний день являются членами ассоциации "Турпомощь". Напомню вам, что после пандемии количество операторов сократилось, и было менее 370. Последние три года мы растем, даже с учетом того, что происходит ротация, что компании какие-то уходят.

Было 360 туроператоров еще три года назад, сегодня 419. Рост был и в 2023, и в 2024, и в 2025 годах. В 2025 больше всего мы приросли - почти на 11%", - добавил г-н Осауленко.

/TOURBUS.RU