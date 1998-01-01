|
11 февраля
АТОР просит освободить туроператоров по выездному туризму от доплат в фонды персональной ответственности
Cреди проблем, негативно влияющих на деятельность туроператоров - рост налогов, удорожание банковских услуг и нестабильность авиасообщения
"Ассоциация туроператоров (АТОР) направила министру экономического развития РФ Максиму Решетникову письмо с просьбой о корректировке нормативных правовых актов, регулирующих размер и сроки внесения туроператорами взносов в фонды персональной ответственности.
В нем отмечается, что ранее принятые правительством меры, направленные на гибкое регулирование отчислений в фонды персональной ответственности и корректировку размера взносов, стали существенной финансовой поддержкой для туроператоров по выездному туризму", - сообщает ассоциация, которую цитирует "Интерфакс".
Отдельные сложности для турбизнеса возникают из-за нестабильности авиасообщения. "Ковры" в российских аэропортах за последние месяцы вводились более 600 раз, что приводило к длительным задержкам, переносам и отменам сотен рейсов», - говорится в письме.
Эти траты туроператорам не компенсируются и не возвращаются.
"Мы три дня назад сдавали отчёт в Министерство экономического развития о своей деятельности в 2025 году. По итогам года совокупный размер фондов персональной ответственности туроператоров – 5 млрд 700 млн рублей. Резервный фонд – 600 млн", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Резервный фонд предназначен для эвакуации туристов из зарубежных стран в случаях, когда находиться там небезопасно, - напомнил он.
Было 360 туроператоров еще три года назад, сегодня 419. Рост был и в 2023, и в 2024, и в 2025 годах. В 2025 больше всего мы приросли - почти на 11%", - добавил г-н Осауленко.
