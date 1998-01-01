Центр промышленного туризма создадут в Ступино

В небольшом подмосковном городе туристы смогут посетить крупные парфюмерные и строительные предприятия, а также уникальные теплицы голландских роз

В последнее время в небольшом подмосковном городе Ступино, расположенном в 110 километрах от столицы, активно развивается промышленный туризм, когда гостям города предлагают лично познакомиться с «внутренней кухней» предприятия и узнать тонкости производства, - сообщает наш специальный корреспондент.

В ходе рабочей ознакомительной поездки для представителей туристических фирм состоялась деловая встреча с организаторами проекта по развитию промышленного туризма в Ступино. На ней было объявлено о планах по созданию в городе центра промышленного туризма, а также рассказано о возможных туристических «промышленных» программах.

Заместитель председателя комиссии по развитию культуры и туризма общественной палаты Московской области, директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин уверен - у его родного города есть все шансы стать лидером в данной теме.

« Если чуть погрузиться в историю, то с 1934 года по 1938 год рабочий посёлок Электровоз, а ныне – Ступино - всегда был промышленным центром Московской области, - рассказал он. - Более 70 лет здесь выпускают детали для вертолётов и турбовинтовых самолётов. 10 минут пешком от железнодорожного вокзала – и перед вами подлинный сверхзвуковой самолёт, который установили на постамент по окончании его срока службы, - истребитель МиГ-23. Через дорогу - еще один монумент, посвящённый авиационной отрасли: памятник создателям воздушных винтов.

Наша цель – привлечение туристов в наш город за счет полноценных индустриальных маршрутов. Они могут включать в себя не только знакомство с производством, но и посещение региональных достопримечательностей, местных кафе и музеев. В целом мы рассчитываем, что для туристов в нашем регионе откроются порядка 30 ступинских производств с мировыми именами.

Пока в активной программе – 9. Среди них и производители косметики, и бытовой химии, и стройматериалов. После — шопинг в фирменных магазинах. Этой идее в Ступине хотят посвятить почти всю улицу Андронова».

Здесь же в перспективе откроется магазин местного комбината роз. Ступинский Тепличный комбинат в Татариново, который занимается выращиваем роз лучших голландских сортов, открылся почти 20 лет назад, - в 2007-м. Посторонних сюда не пускали годами, и вот счастливый день наступил. В местных теплицах посажено больше миллиона кустов 75-ти видов роз и каждый желающий может насладиться их невероятным свежим благоуханием и красотой.

Экскурсантам предлагаются полуторачасовая экскурсия, мастер – классы по посадке роз, а также уникальные советы и практические рекомендации по выращиванию от профессионалов.

Парфюмерно-косметическая компания «Дина+» была создана в Ступино в 1993 году в рамках сотрудничества с французской косметической фирмой «Дина Косметик Франс». В настоящий момент в ассортименте производства более 500 рецептур: это и крема на основе прямой и обратной эмульсий, гели, бальзамы, шампуни, тоники, молочко, лосьоны и многое другое. Особая гордость предприятия - собственная научная лаборатория, в которой создаются уникальные рецепты косметики на основе своих собственных разработок, а также на основе новейших инновационных активов и технологий лучших мировых производителей.

Экскурсантов проведут по лабораториям, объяснят все этапы производства и дадут советы по применению и хранению косметических средств. Ну и, конечно, сотрудники обязательно подскажут адрес фирменного магазина фабрики, где можно прикупить, при желании, местную продукцию.

Также, среди доступных к посещению туристическим группами: Ступинский химический завод - Российский производитель профессиональной и бытовой химии, ЗАО «Керамогранитный завод» (Италон) — завод по производству керамической плитки и керамогранита, Компания «КНАУФ Инсулейшн» - крупнейший производитель строительных материалов и систем, производство упаковочной пленки «Флекс Филмс Рус» и др.

«В мире сложилось негативное отношение к пластиковой упаковке и на предприятии готовы познакомить с экологически чистым производством и продемонстрировать, что пластик может быть полезным и безопасным, - добавляет Дмитрий. – Мы надеемся, что с каждым годом предприятия станут более открытыми для туристов. Как мы знаем, многие строящиеся и проектируемые промышленные площадки уже закладывают специальные помещения для приема «промышленных туристов».

«Туристические компании заинтересованы в развитии промышленного туризма, т.к. хорошо знают, что это направление востребовано сегодня у современных туристов. Они любят посещать фабрики, заводы, мастерские, где можно своими глазами увидеть как рождается то или иное изделие, поучаствовать в мастер — классах.

Мы с нетерпением ждем запуска промышленных экскурсий в Ступино и конечно будем предлагать эти маршруты нашим туристам», - подвела итоги тура Светлана Потапова, директор ТО "Центр туризма Остров".

/TOURBUS.RU