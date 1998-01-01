|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
10 февраля
Погранслужба ФСБ РФ: В 2025 году турпоток в Россию составил 1,64 млн, половина туристов - из Китая
При этом по итогам года зафиксировано существенное замедление темпов роста въездного турпотока
\
Число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма в 2025 году выросло на 4,5% и составило 1,64 млн, более половины из них пришлись на граждан Китая, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ, которую публикует « Интерфакс».
Всего иностранные граждане совершили за прошлый год 15 591 531 поездку в Россию, это на 6,9% меньше, чем годом ранее.
Среди стран, откуда чаще всего совершались поездки со всеми целями, лидируют Казахстан (3,19 млн, -6,2%), Узбекистан (3,12 млн, -7%), Китай (1,76 млн, +4,2%), Таджикистан (1,44 млн, -15,1%), Киргизия (983,63 тыс., -17,7%).
С целью туризма в Россию в 2025 году было совершено 1 642 565 поездок. Чаще всего приезжали граждане Китая (834,46 тыс.), число которых снизилось на 1,6%.
Турпоток из Китая опережает занявшую вторую позицию Саудовскую Аравию (74,9 тыс., +35,8%) более чем в 11 раз, а на КНР приходится более половины всех турпоездок в Россию, совершенных за год.
«Росту въездного турпотока в 2025 году способствовал ряд факторов. В первую очередь – расширение географии прямого авиасообщения: сегодня прямые рейсы в Россию выполняются более чем из 40 стран.
Дополнительный импульс спросу дала взаимная отмена виз с рядом государств, включая Оман, Китай, Саудовскую Аравию (соглашение еще не вступило в силу) и Иорданию, что было позитивно воспринято рынком», – отмечает генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин, чье мнение публикует АТОР.
Вместе с тем, по итогам года зафиксировано существенное замедление темпов роста турпотока. Если в 2024 году рост количества турпоездок иностранцев в Россию был на уровне +134%, то в 2025 году прирост составил лишь +4,5%.
«Существенным фактором стали периодические отмены и переносы рейсов в связи с закрытием аэропортов, повлекшие за собой отмены и переносы рейсов и снижение транспортной доступности.
Дополнительное давление на спрос оказал рост стоимости туристических услуг. Из-за подорожания отдельных элементов турпакета, а также существенного укрепления рубля по отношению к основным валютам, валютная стоимость ряда туров увеличилась более чем на 30%, что ограничило дальнейший рост спроса», – считает Александр Мусихин.
Как отмечает основатель компании «Свой-ТС» Сергей Войтович, чье мнение публикует РСТ, страны Ближнего Востока остаются драйверами спроса на туры в РФ, хотя и демонстрируют разную динамику. Так, поток из Катара снизился на 19%, из Бахрейна и Арабских Эмиратов – почти на 10%.
«Мы сделали ставку на клиентов из стран Персидского залива. Росту на этом направлении, особенно из Саудовской Аравии, способствовали прямые рейсы Flynas с августа 2025 года и позже – еще и авиакомпании Saudia. Чем больше будет прямых рейсов, тем больше туристов приедут из этой страны.
Очень хорошо продавались туры в Москву, но надежды на стремительное увеличение поездок в Санкт-Петербург, увы, не оправдались. Для нас топовое направление – Сочи. Здесь к чартерам из Бахрейна добавились рейсы Ethihad из Арабских Эмиратов и Jazeera из Кувейта.
Увеличилось число туристов из Саудовской Аравии, которым удобнее лететь из бахрейнской Манамы – рейсы летали полные», – отметил г-н Войтович.
/TOURBUS.RU
Инфографика: Медиахолдинг "Турбизнес"
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|