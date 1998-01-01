Новости Погранслужба ФСБ РФ: В 2025 году турпоток в Россию составил 1,64 млн, половина туристов - из Китая При этом по итогам года зафиксировано существенное замедление темпов роста въездного турпотока

\ Число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма в 2025 году выросло на 4,5% и составило 1,64 млн, более половины из них пришлись на граждан Китая, следует из статистики Погранслужбы ФСБ РФ, которую публикует « Интерфакс». Всего иностранные граждане совершили за прошлый год 15 591 531 поездку в Россию, это на 6,9% меньше, чем годом ранее. Среди стран, откуда чаще всего совершались поездки со всеми целями, лидируют Казахстан (3,19 млн, -6,2%), Узбекистан (3,12 млн, -7%), Китай (1,76 млн, +4,2%), Таджикистан (1,44 млн, -15,1%), Киргизия (983,63 тыс., -17,7%).

Также в первой десятке – Абхазия (624,16 тыс., -13,1%), Белоруссия (562,54 тыс., +8,3%), Армения (544,64 тыс., -12,3%), Азербайджан (430,71 тыс., -19,2%), Монголия (326,13 тыс., -11,2%). С целью туризма в Россию в 2025 году было совершено 1 642 565 поездок. Чаще всего приезжали граждане Китая (834,46 тыс.), число которых снизилось на 1,6%. Турпоток из Китая опережает занявшую вторую позицию Саудовскую Аравию (74,9 тыс., +35,8%) более чем в 11 раз, а на КНР приходится более половины всех турпоездок в Россию, совершенных за год.

На третьем месте – граждане Туркмении (73,99 тыс., +29%), на четвертом – Турции (68,72 тыс.), на пятом – Германии (66 тыс., +0,4%), шестом – ОАЭ (59 тыс., -9,5%), седьмом – Индии (38,48 тыс., +66%), восьмом – Ирана (31,81 тыс., -35,9%), девятом – Казахстана (23,12 тыс., -3,9%), десятом – Белоруссии (19,1 тыс., +80,9%).



Во вторую десятку вошли Эстония (18,7 тыс., +9%), Куба (18,53 тыс., +5%), Оман (18,48 тыс., +106,8%), Кувейт (17,6 тыс., +8,5%), Узбекистан (16,47 тыс., +1,2%), Израиль (13,25 тыс., +12,6%), Корея (12,52 тыс., +17,7%), Латвия (12,52 тыс., -11%), Вьетнам (11,52 тыс., +142,1%), Италия (10,68 тыс., +33,6%).



В третью десятку по въезду с целью туризма вошли Таиланд (9,57 тыс., +9,3%), Армения (9,47 тыс., +6,8%), Франция (8 тыс., +23,5%), Катар (7,93 тыс., -19,4%), США (7,49 тыс., +7,6%), Бахрейн (7,36 тыс., -9,9%), Сербия (7,2 тыс., +15,2%), Тайвань (7,17 тыс., +12,2%), Индонезия (6,72 тыс., +44,1%), Азербайджан (6,42 тыс., -37,5%). «Росту въездного турпотока в 2025 году способствовал ряд факторов. В первую очередь – расширение географии прямого авиасообщения: сегодня прямые рейсы в Россию выполняются более чем из 40 стран. Дополнительный импульс спросу дала взаимная отмена виз с рядом государств, включая Оман, Китай, Саудовскую Аравию (соглашение еще не вступило в силу) и Иорданию, что было позитивно воспринято рынком», – отмечает генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин, чье мнение публикует АТОР. Вместе с тем, по итогам года зафиксировано существенное замедление темпов роста турпотока. Если в 2024 году рост количества турпоездок иностранцев в Россию был на уровне +134%, то в 2025 году прирост составил лишь +4,5%. «Существенным фактором стали периодические отмены и переносы рейсов в связи с закрытием аэропортов, повлекшие за собой отмены и переносы рейсов и снижение транспортной доступности. Дополнительное давление на спрос оказал рост стоимости туристических услуг. Из-за подорожания отдельных элементов турпакета, а также существенного укрепления рубля по отношению к основным валютам, валютная стоимость ряда туров увеличилась более чем на 30%, что ограничило дальнейший рост спроса», – считает Александр Мусихин. Как отмечает основатель компании «Свой-ТС» Сергей Войтович, чье мнение публикует РСТ, страны Ближнего Востока остаются драйверами спроса на туры в РФ, хотя и демонстрируют разную динамику. Так, поток из Катара снизился на 19%, из Бахрейна и Арабских Эмиратов – почти на 10%. «Мы сделали ставку на клиентов из стран Персидского залива. Росту на этом направлении, особенно из Саудовской Аравии, способствовали прямые рейсы Flynas с августа 2025 года и позже – еще и авиакомпании Saudia. Чем больше будет прямых рейсов, тем больше туристов приедут из этой страны. Очень хорошо продавались туры в Москву, но надежды на стремительное увеличение поездок в Санкт-Петербург, увы, не оправдались. Для нас топовое направление – Сочи. Здесь к чартерам из Бахрейна добавились рейсы Ethihad из Арабских Эмиратов и Jazeera из Кувейта. Увеличилось число туристов из Саудовской Аравии, которым удобнее лететь из бахрейнской Манамы – рейсы летали полные», – отметил г-н Войтович. /TOURBUS.RU Инфографика: Медиахолдинг "Турбизнес"

