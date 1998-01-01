РСТ: Туроператоры оперативно решают проблемы туристов на Кубе

Авиакомпании продолжают полеты на остров Свободы, часть туристов переселяют в отели более высокого класса

Как мы сообщали вчера, на на Кубе из-за энергетического кризиса с 10 февраля не заправляют самолеты авиационным керосином. По информации российских авиакомпаний, выполняющих рейсы на остров, они продолжат полеты, но возможны корректировки маршрутов. Параллельно из-за завершения высокого сезона и энергетических проблем на Кубе закрывается часть отелей.

В подобных ситуациях туристам предлагают другие отели, как правило более высокого уровня.

В целом российские туроператоры остаются на связи с принимающими партнерами, чтобы оперативно решать проблемы туристов.

Авиакомпания «Россия» отменила рейс на Кубу 9 февраля, но позже в группе «Аэрофлот» сообщили, что программа полетов в Гавану и Варадеро продолжится, но возможны корректировки маршрутов для посадки на дозаправку.

Как рассказала генеральный директор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная, Nordwind Airlines также планирует выполнить 11 февраля рейс в Ольгин по расписанию.

Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин пояснил, что пассажирам рейса «России» вернули деньги за билеты. Борт из Москвы улетел пустой для вывоза туристов с острова.

«Соответственно мы отменили трансферы и брони в гостиницах. Ожидаем, что отели снимутся без штрафов, ждем подтверждения. По последней информации, рейсы «Аэрофлота» по маршруту Москва – Варадеро будут выполняться по расписанию. Прорабатывается вопрос дозаправки бортов за пределами Кубы», – сказал он.

Как ранее сообщал РСТ, на острове находятся порядка 4 тыс. организованных туристов из России. Туроператоры подчеркивают, что ситуация носит временный характер: сотрудники туркомпаний остаются на связи с партнерами на курортах и ожидают официальной информации от авиакомпаний для принятия совместных решений.

То же касается и отсутствия электричества в отелях: проблемы носят локальный характер, так как большинство крупных гостиниц имеют топливные генераторы, обеспечивающие электричеством в достаточном объеме.

По словам Андрея Подколзина, сейчас часть отелей на курортах Кубы, включая Варадеро и Кайо-Коко, закрывается из-за низкой загрузки до осени, партнеры срочно подбирают замену. «Подбирают отели только аналогичной категории или выше. Мы продолжаем бронировать туры на Кубу, внимательно отслеживая текущую ситуацию и учитывая все нюансы предстоящего отдыха наших клиентов», – добавил представитель ITM group.

В компании Space Travel отметили, что отельные цепочки могут принимать решение о закрытии каких-либо объектов из-за невысокой загрузки. «Последнее время загрузка объектов на Кубе действительно серьезно снизилась. Конечно, туристам предлагается замена. О проблемах с электричеством комментариев не поступало. У нас Куба по спросу далеко не в лидерах, фактически предлагаем там только наземное обслуживание на базе регулярных рейсов «Аэрофлота».

И в целом объемы по Кубе за прошлый год остались на прежнем уровне», – уточнили в пресс-службе компании.

У «Русского Экспресса» 8 февраля не смогли вылететь с Кубы несколько туристов. «С каждым из них вопрос решался в индивидуальном порядке. Для тех, кто летел через Кубу на Багамские острова, в Доминикану и Мексику, в компании подбирают альтернативные варианты перелета», – уточнила аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

/TOURBUS.RU

Фото: "Турбизнес"



