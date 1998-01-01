На берегах Невы обсудили будущее детского туризма

Эксперты из 37 регионов России и из ближнего зарубежья собрались в Санкт-Петербурге на Втором Всероссийском форуме «Туризм — Детям»

С 3 по 5 февраля в Санкт-Петербурге прошел II Всероссийский форум по развитию туризма «Туризм — Детям», организованный Лигой туроператоров Санкт-Петербурга. Мероприятие стало ключевой отраслевой площадкой, объединившей более 170 специалистов из 37 регионов России и ближнего зарубежья для диалога о будущем детского туризма.

Форум сфокусировался на самых актуальных темах, определяющих современные детские путешествия: новые требования к созданию маршрутов, интеграция с системой образования, тренды в познавательном туризме, безопасность и внедрение цифровых решений.

Первый день открыла пленарная сессия с участием представителей Городского туристско-информационного бюро Альянса послов культуры БРИКС, Комитета по детскому, молодёжному и семейному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и образовательных учреждений.

После этого участники углубились в обсуждение работы перспективных направлений: профориентационного, промышленного, научно-популярного, образовательного и патриотического туризма. Представители музеев, промышленных предприятий, вузов, туроператорского сообщества поделились опытом и эффективными методиками работы, обсудили будущее детского туризма.

Ярким событием дня стал воркшоп региональных туроператоров, вызвавший живой интерес профессионального сообщества. Завершился день тематической вечерней экскурсией по Санкт-Петербургу с посещением Музея истории религии

Второй день был посвящен практическим инструментам и сотрудничеству. В сессии с издательством «Просвещение»при участии Агентства стратегических инициативэксперты обсудили интеграцию экскурсий в школьную образовательную программу, подчеркнули значимость проекта "Уроки дает Петербург", созданного Лигой туроператоров Санкт-Петербурга и высоко оцененного педагогическим сообществом.

Сессию в прямом эфире посмотрели более 600 представителей учебных заведений России.

Совместная дискуссия с соцсетью ВКонтакте и Университетом ИТМО была посвящена роли искусственного интеллекта и эффективным digital-стратегиям для продвижения туристических продуктов. Отдельная практическая сессия с ведущими экспертами-практиками туристических компаний раскрыла успешные механики и секреты продаж в сегменте детского туризма.

А в ходе второго воркшопа уже петербургские туроператоры знакомили гостей города с возможностями детского туризма в Северной столице.

Третий, заключительный день форума сосредоточился на важнейших для бизнеса вопросах: финансах, праве и бухгалтерии. В рамках сессии

«Актуальные вопросы и инструменты для турбизнеса в 2026 году»

участники детально разобрали юридическое здоровье компании, вопросы интеллектуальной собственности, правовые аспекты работы с самозанятыми и защиты персональных данных.

Особое внимание было уделено грядущим изменениям в законодательстве, вступлению в силу новых нормативных актов и обновлению понятия «турпродукт» с 1 марта 2026 года.

