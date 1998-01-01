Росавиация: Запуск прямого авиасообщения с Малайзией запланирован на этот год

В настоящее время 20 российских авиакомпаний летают в 30 стран мира

Росавиация работает над запуском в 2026 году прямого авиасообщения с Малайзией, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью "России 24" (ВГТРК).

"В этом году планируем все-таки «дожать»«историю с Малайзией, видим очень высокий потенциал в этом авиасообщении. Работаем с авиакомпаниями, с малайзийскими авиационными властями", - сказал г-н Ядров.



Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиасообщения с США, глава Росавиации напомнил, что ограничения на полеты ввела американская сторона. "Мы приняли зеркальные меры после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний.

И при возобновлении авиасообщения мы должны в первую очередь руководствоваться тем, что наши воздушные суда не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна" - сказал г-н Ядров.



«Также нужно будет учитывать, что если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия: они будут просто быстрее добираться до Москвы. А наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу. Этот вопрос тоже стоит на повестке. А так, в целом, мы готовы», - заключил глава Росавиации.



В настоящее время, по его словам, 20 российских авиакомпаний летают в 30 стран, 61 иностранная авиакомпания из 32 государств выполняет рейсы в РФ. В целом у России установлено авиасообщение с 41 государством.

В 2025 году было открыто авиасообщение с Абхазией, Филиппинами и Саудовской Аравией, напомнил Ядров.

Ранее мы сообщали, что Россия и Малайзия достигли принципиального взаимопонимания по подготовке проекта межправительственного соглашения в сфере туризма.

"Результатом второго заседания российско-малайзийской рабочей группы по туризму в малазийском городе Путраджайя стало достижение принципиального взаимопонимания по вопросу подготовки проекта межправительственного соглашения в сфере туризма. Данный документ призван закрепить правовые основы сотрудничества, определить его основные направления и механизмы реализации", - говорилось в сообщении пресс-служба Минэкономразвития РФ..



Как отметили в пресс-службе, особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов, непосредственно влияющих на удобство путешественников:

"В их числе – важность либерализации визового режима для граждан Малайзии, что существенно упростит процедуру посещения России, а также крайняя заинтересованность в скорейшем запуске регулярного прямого авиасообщения между странами.

Отсутствие прямых рейсов является на сегодня одним из основных сдерживающих факторов для роста турпотока, и его устранение станет мощным стимулом для развития как делового, так и курортного туризма".

/TOURBUS.RU

