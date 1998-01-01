|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
10 февраля
Росавиация: Запуск прямого авиасообщения с Малайзией запланирован на этот год
В настоящее время 20 российских авиакомпаний летают в 30 стран мира
Росавиация работает над запуском в 2026 году прямого авиасообщения с Малайзией, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в интервью "России 24" (ВГТРК).
"В этом году планируем все-таки «дожать»«историю с Малайзией, видим очень высокий потенциал в этом авиасообщении. Работаем с авиакомпаниями, с малайзийскими авиационными властями", - сказал г-н Ядров.
И при возобновлении авиасообщения мы должны в первую очередь руководствоваться тем, что наши воздушные суда не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна" - сказал г-н Ядров.
«Также нужно будет учитывать, что если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия: они будут просто быстрее добираться до Москвы. А наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу. Этот вопрос тоже стоит на повестке. А так, в целом, мы готовы», - заключил глава Росавиации.
В 2025 году было открыто авиасообщение с Абхазией, Филиппинами и Саудовской Аравией, напомнил Ядров.
Ранее мы сообщали, что Россия и Малайзия достигли принципиального взаимопонимания по подготовке проекта межправительственного соглашения в сфере туризма.
Отсутствие прямых рейсов является на сегодня одним из основных сдерживающих факторов для роста турпотока, и его устранение станет мощным стимулом для развития как делового, так и курортного туризма".
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|