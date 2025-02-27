Yenicag Gazetesi: В Турции начали штрафовать рестораны за дополнительные сборы с туристов

Заведения, которые произвольно добавляют услуги к счету, будут оштрафованы на сумму до $33 тыс.

Министерство торговли Турции обновило правила защиты прав потребителей, теперь в ресторанах запрещено взимать с посетителей обязательные дополнительные сборы вроде чаевых и платы за обслуживание, сообщает газета Yenicag Gazetesi, которую сегодня цитирует «Интерфакс».

"Согласно постановлению, рестораны, кафе и кондитерские больше не могут взимать с посетителей дополнительные сборы, такие как плата за обслуживание, плата за вход, плата за столик или включенные чаевые. Цены в меню должны быть окончательными, а с клиентов запрещено брать плату свыше стоимости заказанных блюд и напитков.

Заведения, которые произвольно добавляют услуги к счету, будут оштрафованы на сумму до $33 тыс.", - пишет издание.



Как отмечает издание, инициатива призвана восстановить справедливость для потребителей, особенно для иностранных туристов, которых часто обсчитывают.

На фоне нововведения некоторые рестораны нашли для себя лазейку и стали повышать цены в меню. Минторговли Турции начало расследование этих случаев. Так, одно из заведений страны было оштрафовано на $42,6 тыс. за то, что включило плату за обслуживание в стоимость блюд.

Как сообщает газета, также к заведению применили административные меры, так как в прайс-листе алкогольных напитков отсутствовало обозначение валюты, а в меню не была указана дата изменения цен.

Напомним, что, как сообщила ранее Погранслужба ФСБ России, Турция ожидаемо стала самым популярным направлением зарубежных поездок россиян в 2025 году. Она лидирует и по числу поездок со всеми целями – 6,61 млн, +5,5% год к году, и с целью туризма – 4,61 млн, +2,9% год к году.

При этом, по данным турецкой статистики, учитывающей также транзитных туристов, число поездок россиян в страну в прошлом году составило 6,9 млн.

/TOURBUS.RU

Фото: beyazgazete.com/haber