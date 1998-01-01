Российских туристов позвали в край «бамбуковых медведей и плодородных пейзажей»

В Китайском культурном центре в Москве состоялась презентация туристического потенциала провинции Чэнду

Мероприятие под названием «Чэнду — это не только родина больших панд: Приглашаем в Чэнду встречать китайский Новый год!» собрало в Китайском культурном центре более 150 гостей, включая представителей российских государственных учреждений, турбизнеса, культурной общественности и СМИ.

Организаторами мероприятия выступили Управление культуры, радио, телевидения и туризма города Чэнду, Национальный туристический офис Китая в Москве и Китайский культурный центр в Москве при содействии международной медиакомпании Чэнду.

Открывая мероприятие, советник-посланник Посольства КНР в РФ, директор Китайского культурного центра Фэн Литао подчеркнул многогранность сотрудничества между нашими странами. Проведение такой презентации особенно актуально на фоне введения безвизового режима между Россией и Китаем, который вызвал значительный рост интереса российских туристов к Китаю. Чэнду, доступный прямыми рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, становится одним из самых востребованных направлений, и данное мероприятие стало убедительным приглашением российских туристов в Чэнду.

Благодаря своим богатым природным ресурсам и благоприятному климату, Чэнду часто называли «Поднебесной зажиточной столицы».

«Край бамбуковых медведей, культурный город и прекрасный пейзаж плодородного края», - современный Чэнду — крупнейший центр экономики, торговли, финансов, науки и техники, а также важный центр транспорта и связи.

Заместитель начальника управления по культуре, радио, телевидению и туризму Чэнду Ван Цзянь, добавил, что сегодня их город - один из самых динамичных и современных мегаполисов Китая, который уже на протяжении последних 17 лет неизменно возглавляет рейтинг «Самых счастливых городов». Сегодня здесь сохранилось более 7 тыс. археологических памятников и свыше 900 объектов нематериального культурного наследия – все это воплощает древнее культурное богатство, накопленное за тысячелетия.

В третьем веке прославляя богатство Чэнду, китайский поэт написал следующие строки: «Здесь человек правит дождем и засухой. Здесь не знают голод, неурожаи тоже незнакомы. В Поднебесной каждый знает, как плодородна эта земля!» Во многом эти строки сложились благодаря строительству уникальной ирригационной системы Дуцзянъянь, насчитывающей около 2200 лет.

Именно благодаря этому проекту, в провинции забыли, что такое засухи и наводнения. И равнина стала самой плодородной областью Китая и является ей до сих пор. Ван Цзянь также сообщил, что Чэнду поддерживает прямое авиасообщение с Россией (10 рейсов в неделю) и связан с Москвой железнодорожным маршрутом «Чэнду-Европа». Город установил побратимые связи с Волгоградом и Екатеринбургом.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поблагодарила китайских партнёров за совместные проекты по сохранению панд, культурные фестивали и стажировки, которые способствуют не только развитию туризма, но и углублению диалога между нашими странами. - «Наши панды — Жуи, Диндин и Катюша — не просто любимые питомцы, а настоящие послы доброй воли, объединяющие вокруг себя наши народы.

Мы готовы и дальше делиться опытом для развития совместных проектов в области культуры, образования и экотуризма,- прокомментировала она.

Программа мероприятия включала фотовыставку, выставку сувениров, мастер-классы по каллиграфии и вырезанию из бумаги, а также выступление артистов Сычуаньской оперы. Гости узнали о специальных туристических программах от властей Нового восточного района Чэнду, авиакомпании Sichuan Airlines и туроператоров.

Важным практическим итогом мероприятия стало подписание стратегического соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией туризма Чэнду и Российской ассоциацией «Мир без границ», которое заложило основу для долгосрочного партнёрства.

/TOURBUS.RU