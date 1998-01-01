|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
09 февраля
Российские авиакомпании корректируют программу полетов на Кубу
Правительство Кубы сообщило, что из-за нехватки топлива в стране на месяц водятся ограничения на заправку воздушных судов
Правительство Кубы предупредило международные авиакомпании о том, что с понедельника в стране ожидается острая нехватка авиационного топлива, вызванная, по его заявлению, нефтяной блокадой со стороны США. В официальном уведомлении для экипажей (NOTAM), распространенном от имени международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване, указывается, что дефицит авиакеросина затронет все международные аэропорты страны.
Ограничения на заправку воздушных судов продлятся не менее месяца – с 10 февраля по 11 марта, и коснутся девяти ключевых воздушных гаваней, включая аэропорты Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэя, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Куба и Мансанильо, - сообщает сегодня АТОР.
Некоторые российские авиакомпании начали корректировать полетные программы на Кубу, в частности, отменен рейс "России" за 9 февраля, сообщает также Ассоциация туроператоров.
"Рейс "России" Москва — Гавана SU 6849 на 9 февраля отменен: на Кубу, по информации принимающих компаний, для вывоза туристов вылетел пустой борт. Как следует из системы бронирования "Аэрофлота", рейсов в Гавану нет до 22 марта, в Варадеро – до 21 марта. Местные туроператоры ждут разъяснений от министерства туризма Кубы.
Все трансферы из отелей в аэропорт Гаваны отложены до 07:00 утра по местному времени (15:00 по Москве). Вероятно, время трансферов будет дополнительно скорректировано", - говорится в сообщении.
Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что
Уже закрыты Resonance Cayo Santa Maria и Resonance Blu Santa Lucia, прекратил прием гостей отель Domina Varadero, закрыты отели Mojito на Кайо-Коко и Tuxpan в Варадеро. С 10 февраля закроется отель Costa Sur. Отель Memories Paraiso Azul Beach Resort 5* на Кайо-Санта-Мария будет закрыт до 1 ноября".
По оценкам АТОР, в настоящее время на Кубе могут находиться 4,2–4,7 тыс. организованных туристов из России. Туроператоры поддерживают тесный контакт с принимающими компаниями и отелями на острове для координации действий в сложившейся ситуации.
На данный момент иностранные авиакомпании – в основном американские, испанские, панамские и мексиканские публично не сообщили, как они будут действовать в этой ситуации, которая может привести к изменениям маршрутов, частоты рейсов и расписаний, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
«Нехватка авиатоплива – это не новое явление на Кубе. В подобных ситуациях и раньше – как во время особого периода в 1990-х годах, так и во время временных заторов в последние месяцы, – авиакомпании решали проблему, изменяя маршруты и совершая посадки для дозаправки в других странах Латинской Америки.
Какой будет логистика перелетов в этот раз – пока не понятно. Куба свои аэропорты не закрывает, вопрос только в дефиците топлива», - отмечают эксперты АТОР.
В тоже время опрошенные нашим порталом представители министерства туризма Кубы и ведущие российские туроператоры по Кубе заявили, что надеются на скорейшее полное восстановление авиасообщения с островом Свободы.
/TOURBUS.RU
Фото: "Турбизнес"
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|