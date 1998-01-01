Российские авиакомпании корректируют программу полетов на Кубу

Правительство Кубы сообщило, что из-за нехватки топлива в стране на месяц водятся ограничения на заправку воздушных судов

Правительство Кубы предупредило международные авиакомпании о том, что с понедельника в стране ожидается острая нехватка авиационного топлива, вызванная, по его заявлению, нефтяной блокадой со стороны США. В официальном уведомлении для экипажей (NOTAM), распространенном от имени международного аэропорта имени Хосе Марти в Гаване, указывается, что дефицит авиакеросина затронет все международные аэропорты страны.

Ограничения на заправку воздушных судов продлятся не менее месяца – с 10 февраля по 11 марта, и коснутся девяти ключевых воздушных гаваней, включая аэропорты Гаваны, Варадеро, Сьенфуэгоса, Санта-Клары, Камагуэя, Кайо-Коко, Ольгина, Сантьяго-де-Куба и Мансанильо, - сообщает сегодня АТОР.

Некоторые российские авиакомпании начали корректировать полетные программы на Кубу, в частности, отменен рейс "России" за 9 февраля, сообщает также Ассоциация туроператоров.

"Рейс "России" Москва — Гавана SU 6849 на 9 февраля отменен: на Кубу, по информации принимающих компаний, для вывоза туристов вылетел пустой борт. Как следует из системы бронирования "Аэрофлота", рейсов в Гавану нет до 22 марта, в Варадеро – до 21 марта. Местные туроператоры ждут разъяснений от министерства туризма Кубы.

Все трансферы из отелей в аэропорт Гаваны отложены до 07:00 утра по местному времени (15:00 по Москве). Вероятно, время трансферов будет дополнительно скорректировано", - говорится в сообщении.



Рейсы Nordwind Airlines 11 февраля в Ольгин и 12 в Варадеро будут выполнены в соответствии с расписанием, отмечают в ассоциации.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что

"по данным туроператоров, в связи со снижением потока иностранных туристов на Кубе оптимизируют гостиничный фонд: отели с низкой загрузкой временно закрываются, их гостей бесплатно переселяют в другие, как правило, более высоких категорий.

Уже закрыты Resonance Cayo Santa Maria и Resonance Blu Santa Lucia, прекратил прием гостей отель Domina Varadero, закрыты отели Mojito на Кайо-Коко и Tuxpan в Варадеро. С 10 февраля закроется отель Costa Sur. Отель Memories Paraiso Azul Beach Resort 5* на Кайо-Санта-Мария будет закрыт до 1 ноября".





По оценкам АТОР, в настоящее время на Кубе могут находиться 4,2–4,7 тыс. организованных туристов из России. Туроператоры поддерживают тесный контакт с принимающими компаниями и отелями на острове для координации действий в сложившейся ситуации.

На данный момент иностранные авиакомпании – в основном американские, испанские, панамские и мексиканские публично не сообщили, как они будут действовать в этой ситуации, которая может привести к изменениям маршрутов, частоты рейсов и расписаний, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

«Нехватка авиатоплива – это не новое явление на Кубе. В подобных ситуациях и раньше – как во время особого периода в 1990-х годах, так и во время временных заторов в последние месяцы, – авиакомпании решали проблему, изменяя маршруты и совершая посадки для дозаправки в других странах Латинской Америки.

Какой будет логистика перелетов в этот раз – пока не понятно. Куба свои аэропорты не закрывает, вопрос только в дефиците топлива», - отмечают эксперты АТОР.

В тоже время опрошенные нашим порталом представители министерства туризма Кубы и ведущие российские туроператоры по Кубе заявили, что надеются на скорейшее полное восстановление авиасообщения с островом Свободы.

/TOURBUS.RU

Фото: "Турбизнес"