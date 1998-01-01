|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
09 февраля
Эйлат вновь ждёт российских гостей
Популярный израильский курорт на Красном море рассчитывает принимать в год до 20 тысяч туристов из нашей страны
Многие туроператоры и агентства с нетерпением ждут открытия прямых авиарейсов в Эйлат. Ранее датой начала авиасообщения называлась середина февраля.
Редакция ТБ обратилась за комментариями к главе представительства Министерства туризма Израиля в РФ Ксении Воронцовой.
-Ксения, когда могут стартовать авиарейсы в Эйлат?
Полетная программа из Москвы в Эйлат пока что отложена на неопределенный срок. Но есть хорошая новость – национальный израильский авиаперевозчик El Al после десятилетнего перерыва восстановил рейсы из Тель-Авива в Эйлат. ъПри этом стоимость билета всего 3 тыс. руб. в одну сторону. Продолжительность полета 1 час 5 минут. Самолет летит над пустыней, и перелет для туристов превращается в отдельную экскурсию.
А это значит, что можно долететь прямым регулярным рейсом до Тель-Авива, отдохнуть на Средиземном море, побывать в музеях и на колоритных рынках, насладиться ночной жизнью, а потом перелететь на юг страны в Эйлат, на Красное море.
Там путешественников ждут прекрасная туристическая инфраструктура, 13 километров пляжей и множество достопримечательностей в черте города и за его пределами. Например, Парк Тимна со скальными образованиями, Дельфиний риф, Парк наблюдения за перелетными птицами и многое другое.
Как сказал ведущий одной известной кулинарной телепередачи, получается своеобразный «дегустационный морской сет в Израиль».
- Сколько российских туристов посещало Эйлат до пандемии?
До пандемии российские туристы были в Эйлате на первом месте. В сезоне 2019/2020 консолидаторы рейсов привезли в Эйлат 22 211 путешественников.
Муниципалитет города, отельеры и туроператоры очень ждут возвращения путешественников из РФ и восстановления турпотока в прежнем объеме.
Насколько конкурентен Эйлат по ценам с курортами Красного моря Египта?
- В Эйлате множество отелей, которые сопоставимы по стоимости с египетскими. 15 отелей имеют категорию «пять звёзд».При этом важно отметить, что у египетских курортов и у Эйлата совершенно разные туристические продукты.
В Египте отдых в гостиницах строится в основном по системе All Inclusive. При такой системе отдых путешественника сосредоточен в основном внутри отеля.
В Эйлате – в городе и за его пределами - есть масса мест, которые достойны внимания. Кроме того, там находится зона свободная от налогов. Поэтому путешественники не сидят на территории отеля, а совмещают пляжный отдых с осмотром достопримечательностей и водными видами спорта.
Также из Эйлате есть экскурсии на Мертвое море и в Иерусалим. Мертвое море находится всего в двух часах езды, Иерусалим – в 4 часах.
По пути к столице также есть очень много интересных мест. Например самый крупный в мире эрозийный кратер Рамон, древняя крепость Масада, расположенная на отвесной скале у побережья Мертвого моря, являющаяся обьектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
/TOURBUS.RU
Фото: Министерство туризма Израиля
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|