Новости Эйлат вновь ждёт российских гостей Популярный израильский курорт на Красном море рассчитывает принимать в год до 20 тысяч туристов из нашей страны

Многие туроператоры и агентства с нетерпением ждут открытия прямых авиарейсов в Эйлат. Ранее датой начала авиасообщения называлась середина февраля. Редакция ТБ обратилась за комментариями к главе представительства Министерства туризма Израиля в РФ Ксении Воронцовой. -Ксения, когда могут стартовать авиарейсы в Эйлат? Полетная программа из Москвы в Эйлат пока что отложена на неопределенный срок. Но есть хорошая новость – национальный израильский авиаперевозчик El Al после десятилетнего перерыва восстановил рейсы из Тель-Авива в Эйлат. ъПри этом стоимость билета всего 3 тыс. руб. в одну сторону. Продолжительность полета 1 час 5 минут. Самолет летит над пустыней, и перелет для туристов превращается в отдельную экскурсию. А это значит, что можно долететь прямым регулярным рейсом до Тель-Авива, отдохнуть на Средиземном море, побывать в музеях и на колоритных рынках, насладиться ночной жизнью, а потом перелететь на юг страны в Эйлат, на Красное море. Там путешественников ждут прекрасная туристическая инфраструктура, 13 километров пляжей и множество достопримечательностей в черте города и за его пределами. Например, Парк Тимна со скальными образованиями, Дельфиний риф, Парк наблюдения за перелетными птицами и многое другое. Как сказал ведущий одной известной кулинарной телепередачи, получается своеобразный «дегустационный морской сет в Израиль». - Сколько российских туристов посещало Эйлат до пандемии? До пандемии российские туристы были в Эйлате на первом месте. В сезоне 2019/2020 консолидаторы рейсов привезли в Эйлат 22 211 путешественников. Муниципалитет города, отельеры и туроператоры очень ждут возвращения путешественников из РФ и восстановления турпотока в прежнем объеме. Насколько конкурентен Эйлат по ценам с курортами Красного моря Египта? - В Эйлате множество отелей, которые сопоставимы по стоимости с египетскими. 15 отелей имеют категорию «пять звёзд».При этом важно отметить, что у египетских курортов и у Эйлата совершенно разные туристические продукты. В Египте отдых в гостиницах строится в основном по системе All Inclusive. При такой системе отдых путешественника сосредоточен в основном внутри отеля. В Эйлате – в городе и за его пределами - есть масса мест, которые достойны внимания. Кроме того, там находится зона свободная от налогов. Поэтому путешественники не сидят на территории отеля, а совмещают пляжный отдых с осмотром достопримечательностей и водными видами спорта. Также из Эйлате есть экскурсии на Мертвое море и в Иерусалим. Мертвое море находится всего в двух часах езды, Иерусалим – в 4 часах. По пути к столице также есть очень много интересных мест. Например самый крупный в мире эрозийный кратер Рамон, древняя крепость Масада, расположенная на отвесной скале у побережья Мертвого моря, являющаяся обьектом всемирного наследия ЮНЕСКО. /TOURBUS.RU Фото: Министерство туризма Израиля

