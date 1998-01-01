Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
09 февраля
Эйлат вновь ждёт российских гостей

Популярный израильский курорт на Красном море рассчитывает принимать в год до 20 тысяч туристов из нашей страны


 

Многие туроператоры и агентства с нетерпением ждут открытия прямых авиарейсов в Эйлат. Ранее датой начала авиасообщения называлась середина февраля.

Редакция ТБ обратилась за комментариями к главе представительства Министерства туризма Израиля в РФ Ксении Воронцовой. 

 

-Ксения, когда могут стартовать авиарейсы в Эйлат? 

Полетная программа из Москвы в Эйлат пока что отложена на неопределенный срок. Но есть хорошая новость – национальный израильский авиаперевозчик El Al после десятилетнего перерыва восстановил рейсы из Тель-Авива в Эйлат. ъПри этом стоимость билета всего 3 тыс. руб. в одну сторону. Продолжительность полета 1 час 5 минут. Самолет летит над пустыней, и перелет для туристов превращается в отдельную экскурсию. 

 

А это значит, что можно долететь прямым регулярным рейсом до Тель-Авива, отдохнуть на Средиземном море, побывать в музеях и на колоритных рынках, насладиться ночной жизнью, а потом перелететь на юг страны в Эйлат, на Красное море. 

 

Там путешественников ждут прекрасная туристическая инфраструктура, 13 километров пляжей и множество достопримечательностей в черте города и за его пределами. Например, Парк Тимна со скальными образованиями, Дельфиний риф, Парк наблюдения за перелетными птицами и многое другое. 

Как сказал ведущий одной известной кулинарной телепередачи, получается своеобразный «дегустационный морской сет в Израиль».

 

 

- Сколько российских туристов посещало Эйлат до пандемии?

До пандемии российские туристы были в Эйлате на первом месте. В сезоне 2019/2020 консолидаторы рейсов привезли в Эйлат 22 211 путешественников.

Муниципалитет города, отельеры и туроператоры очень ждут возвращения путешественников из РФ и восстановления турпотока в прежнем объеме.

 

  

Насколько конкурентен Эйлат по ценам с курортами Красного моря Египта?

- В Эйлате множество отелей, которые сопоставимы по стоимости с египетскими.  15 отелей имеют категорию «пять звёзд».При этом важно отметить, что у египетских курортов и у Эйлата совершенно разные туристические продукты. 

 

В Египте отдых в гостиницах строится в основном по системе All Inclusive. При такой системе отдых путешественника сосредоточен в основном внутри отеля. 

В Эйлате – в городе и за его пределами - есть масса мест, которые достойны внимания. Кроме того, там находится зона свободная от налогов. Поэтому путешественники не сидят на территории отеля, а совмещают пляжный отдых с осмотром достопримечательностей и водными видами спорта.

 

Также из Эйлате есть экскурсии на Мертвое море и в Иерусалим. Мертвое море находится всего в двух часах езды, Иерусалим – в 4 часах.

По пути к столице также есть очень много интересных мест. Например самый крупный в мире эрозийный кратер Рамон, древняя крепость Масада, расположенная на отвесной скале у побережья Мертвого моря, являющаяся обьектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

/TOURBUS.RU

 

Фото: Министерство туризма Израиля

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 