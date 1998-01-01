Новости Лайнер Azur Air, выполнявший рейс Пхукет-Москва, вернулся в аэропорт вылета Из-за сбоя расписании в субботу был отложен вылет еще ряда рейсов из Пхукета в Россию

Лайнер авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Пхукет-Москва 6 февраля, вернулся в аэропорт вылета, пассажиров отправят на другом судне, предварительно, в 18.10 мск, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Экипаж рейса ZF-2904 Пхукет - Москва принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неуборки створок шасси. Посадка была совершена в 02:36 по местному времени (22:36 МСК), она прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".



По информации авиакомпании, рейс ZF-2904 был выполнен на другом воздушном судне. 7 февраля в 14:10 по местному времени (18:10 МСК). Для ожидающих туристов совместно с туроператорами было организовано продление проживания на Пхукете.

"Самолет, выполнявший рейс изначально, вернётся к полётам после дополнительного технического обслуживания", - говорится в сообщении.



Авиакомпания также сообщает, что в субботу скорректировала расписание трех рейсов из Пхукета в РФ, все пассажиры размещены в гостиницах, сообщает пресс-служба перевозчика. "В течение дня 7 февраля авиакомпания вынужденно — из-за задержки рейсов ZF-2904 Пхукет - Москва и ZF-2903 Москва - Пхукет по технической причине — корректирует расписание некоторых рейсов для минимизации времени задержек по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении. Так, изменено время вылета следующих рейсов из Таиланда: ZF-2948 Пхукет – Новосибирск, ZF-2902 Пхукет – Москва, ZF-2952 Пхукет – Москва.

Отмечается, что другие рейсы авиакомпании, в частности, ZF-2972 Пхукет - Красноярск и ZF-2924 Пхукет - Самара, вылетели без задержек, согласно расписанию.



"Представители авиакомпании работают с пассажирами. Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилам. Все пассажиры размещены в гостиницах, эта работа реализуется представителями авиакомпании в том числе во взаимодействии с туроператорами", - подчеркивают в пресс-службе.



Как сообщал ранее «Интерфакс», за последние недели самолет Azur Air Boeing-757 совершил две внеплановые посадки из-за технических проблем, после чего был отстранен от полетов. Еще несколько рейсов были задержаны из-за поломок самолетов и метеоусловий. В том числе рейс Красноярск – Фукуок – на двое суток. "Авиакомпания вынуждена задержать рейс ZF-2671 в связи с длительным техническим обслуживанием воздушного судна, которое затруднено значительной отрицательной температурой воздуха в Красноярске. На текущий момент в Красноярске -27°, ночью температура опускалась ниже отметки 30 °C. Техническая проблема выявлена, она носит локальный характер и будет устранена. Инженерно-технический персонал предпринимает максимум усилий для скорейшего обеспечения готовности самолета вылету", - говоридось в сообщении перевозчика.

Он также разъясняла, что 3 февраля после задержки вылета авиакомпания предоставила для выполнения рейса на Фукуок из Красноярска резервный борт для немедленного выполнения рейса.

"Однако аэропорт Фукуока не подтвердил новое расписание в связи с загруженностью, отсутствием мест стоянок. Резервный борт был использован для минимизации задержек и стабилизации расписания по другим направлениям", - говорилось в сообщении. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка