09 февраля
Лайнер Azur Air, выполнявший рейс Пхукет-Москва, вернулся в аэропорт вылета
Из-за сбоя расписании в субботу был отложен вылет еще ряда рейсов из Пхукета в Россию
Лайнер авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Пхукет-Москва 6 февраля, вернулся в аэропорт вылета, пассажиров отправят на другом судне, предварительно, в 18.10 мск, сообщила пресс-служба перевозчика.
"Экипаж рейса ZF-2904 Пхукет - Москва принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неуборки створок шасси. Посадка была совершена в 02:36 по местному времени (22:36 МСК), она прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".
По информации авиакомпании, рейс ZF-2904 был выполнен на другом воздушном судне. 7 февраля в 14:10 по местному времени (18:10 МСК). Для ожидающих туристов совместно с туроператорами было организовано продление проживания на Пхукете.
"Самолет, выполнявший рейс изначально, вернётся к полётам после дополнительного технического обслуживания", - говорится в сообщении.
Авиакомпания также сообщает, что в субботу скорректировала расписание трех рейсов из Пхукета в РФ, все пассажиры размещены в гостиницах, сообщает пресс-служба перевозчика.
"В течение дня 7 февраля авиакомпания вынужденно — из-за задержки рейсов ZF-2904 Пхукет - Москва и ZF-2903 Москва - Пхукет по технической причине — корректирует расписание некоторых рейсов для минимизации времени задержек по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении.
Так, изменено время вылета следующих рейсов из Таиланда: ZF-2948 Пхукет – Новосибирск, ZF-2902 Пхукет – Москва, ZF-2952 Пхукет – Москва.
Отмечается, что другие рейсы авиакомпании, в частности, ZF-2972 Пхукет - Красноярск и ZF-2924 Пхукет - Самара, вылетели без задержек, согласно расписанию.
"Представители авиакомпании работают с пассажирами. Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилам. Все пассажиры размещены в гостиницах, эта работа реализуется представителями авиакомпании в том числе во взаимодействии с туроператорами", - подчеркивают в пресс-службе.
Как сообщал ранее «Интерфакс», за последние недели самолет Azur Air Boeing-757 совершил две внеплановые посадки из-за технических проблем, после чего был отстранен от полетов. Еще несколько рейсов были задержаны из-за поломок самолетов и метеоусловий. В том числе рейс Красноярск – Фукуок – на двое суток.
"Авиакомпания вынуждена задержать рейс ZF-2671 в связи с длительным техническим обслуживанием воздушного судна, которое затруднено значительной отрицательной температурой воздуха в Красноярске. На текущий момент в Красноярске -27°, ночью температура опускалась ниже отметки 30 °C. Техническая проблема выявлена, она носит локальный характер и будет устранена. Инженерно-технический персонал предпринимает максимум усилий для скорейшего обеспечения готовности самолета вылету", - говоридось в сообщении перевозчика.
Он также разъясняла, что 3 февраля после задержки вылета авиакомпания предоставила для выполнения рейса на Фукуок из Красноярска резервный борт для немедленного выполнения рейса.
"Однако аэропорт Фукуока не подтвердил новое расписание в связи с загруженностью, отсутствием мест стоянок. Резервный борт был использован для минимизации задержек и стабилизации расписания по другим направлениям", - говорилось в сообщении.
