Новости РБК: Прокуратура требует передать государству ведущую российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo Первое заседание суда по передаче структур компании «Сирена-Трэвел» в доход государства пройдет 18 февраля

Как сообщает РБК, Генпрокуратура 4 февраля направила в Никулинский районный суд иск к нескольким десяткам ответчиков — физическим и юридическим лицам — об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». Это следует из картотеки суда. Исходя из информации об ответчиках, речь идет о собственниках и структурах компании «Сирена-Трэвел» — крупнейшего российского оператора системы бронирования Leonardo. Первое заседание назначено на 18 февраля. Три источника РБК, знакомых с обращением Генпрокуратуры, подтвердили, что речь идет о планах по передаче «Сирена-Трэвел» в доход государства. Ответчиками по делу, в частности, проходят гендиректор «Сирена-Трэвел» Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви, Артур Суринов, Валерий Нестеров и другие частные лица. Все они имеют доли в «Сирена-Трэвел» напрямую или через коммерческие структуры. При это сообщается, что Басманный суд Москвы в октябре 2025 года арестовал Ибрагима Сулейманова по обвинению в организации двух убийств — председателя профсоюза «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 1999 году и бывшего главы ФСФО Георгия Таля в 2004 году, а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 году. Вину бизнесмен не признает. Сулейманов был осужден за мошенничество и отмывание денег в середине 2000-х и отбыл более десяти лет заключения. В суде он назвал себя акционером IT-компании. Один из ответчиков по делу — Алексей Шелухин подтвердил РБК, что получил повестку в суд, заседание состоится 18 февраля. По словам Шелухина, акционеры его компании уведомили его о блокировке банковских счетов. Г-н Шелухин выразил надежду, что до 18 февраля ознакомится с исковым заявлением и узнает, по какой причине оказался в числе ответчиков. Еще один собеседник РБК из числа ответчиков утверждает, что недвижимость указанных в иске лиц уже находится под арестом. Тем, кто находится в России, запрещен выезд из страны. Подобные обеспечительные меры обычно вводятся по антикоррупционным искам Генпрокуратуры. В числе ответчиков указано АО «Авиаконсорциум», которому по состоянию на октябрь 2022 года принадлежали 25% в ООО «Автовал», которое, в свою очередь, в то же время владело 20-процентной долей «Сирена-Трэвел», следует из данных системы СПАРК. Указаны в карточке и два иностранных юрлица. По данным системы СПАРК, швейцарская HDH-Hotel Development Holding SA и зарегистрированная в ОАЭ «Пика Инвестментс Лимитед» владеют компанией «Вест бридж отель». На ее балансе, в свою очередь, находится гостиничный комплекс Novotel на улице Маяковского в Санкт-Петербурге (14,1 тыс. кв. м) на 233 номера. Как напоминает РБК, «Сирена-Трэвел» — это крупнейшая российская система бронирования авиабилетов Leonardo и аэропортовая система регистрации пассажиров и багажа Astra. По данным Ассоциации туроператоров России, на конец января 2026-го системой Leonardo пользуются более 60 авиакомпаний, включая зарубежные — «Белавиа» и Conviasa (Венесуэла). В России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов. Источник РБК, знакомый со схемой управления системы бронирования, объяснил, что между АО «Сирена-Трэвел» и ООО «РТ-Транском» (структура «Ростеха») заключен «договор на оказание услуг». Еще один собеседник РБК в одной из IT-компаний, работающих на рынке авиаперевозок, говорит, что российские перевозчики, как правило, заключают контракты на оказание услуг с головной «Сирена-Трэвел». Зарубежные — с AmberAero SIA, рижской компанией, связанной с «Сирена-Трэвел» через немецкую дочернюю структуру Sirena-TravelGmbH. «Ростехе» не стали комментировать иск Генпрокуратуры, но уточнили, что в госкорпорации из-за этого не ожидают сбоев в работе сервиса. «В любом случае мы готовы предпринять все необходимые усилия для сохранения стабильности их работы», — сообщили в госкорпорации. Как мы сообщали ранее, за последние несколько лет сбои в работе системы не раз приводили к масштабным проблемам у авиакомпаний, аэропортов и пассажиров. Так, в сентябре 2023 года Leonardo подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, в частности группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. О еще одном сбое в Leonardo «Аэрофлот» сообщил в декабре 2023 года. Последний известный крупный инцидент произошел в конце января 2026-го — из-за сбоя были временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов. /TOURBUS.RU

