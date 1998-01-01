Погранслужба ФСБ РФ: Выездной турпоток из России вырос в 2025 году на 15,6%

В лидерах по выезду с туристическими целями — Турция, ОАЭ, Египет, Китай и Таиланд

Россияне в 2025 году совершили 31,52 млн поездок за рубеж со всеми целями, в том числе выезд с целью туризма составил 13,4 млн, что на 15,6% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных сегодня данных Погранслужбы ФСБ России, - сообщает «Интерфакс».

Самым популярным направлением зарубежных поездок россиян в 2025 году стала Турция. Она лидирует и по числу поездок со всеми целями – 6,61 млн, +5,5% год к году, и с целью туризма – 4,61 млн, +2,9% год к году.

По данным турецкой статистики, учитывающей также транзитных туристов, число поездок россиян в страну в прошлом году составило 6,9 млн.

Среди стран, лидирующих по выезду с туристическими целями, второе место после Турции заняли ОАЭ (1,72 млн, +17,1%), третье Египет (1,62 млн, +36,1%), четвертое Китай (1,36 млн, +33,6%), пятое Таиланд (885,76 тыс., -5,3%).

На пятом месте – Абхазия, куда выехали 884,55 тыс. российских туристов (+70,2%), на шестом – Армения (367,68 тыс., +14,7%), на восьмом – Грузия (318,74 тыс., +30,5%), на девятом – Вьетнам (281,24 тыс., +834%), на десятом – Узбекистан (214,63 тыс., +12,8%).

Во второй двадцатке по выездам с целью туризма – Азербайджан (208,47 тыс., -9,7%), Казахстан (146,7 тыс., +13,2%), Мальдивы (112,28 тыс., +9,1%), Сербия (89 тыс., -1,7%), Куба (87 тыс., -33,3%), Шри-Ланка (83,1 тыс., - 27,6%), Катар (70 тыс., -12,4%), Индия (59,85 тыс., -3,6%), Киргизия (57,98 тыс., -0,8%), Индонезия (36,48 тыс., +229,5 тыс.).



В третью десятку по популярности у туристов вошли Израиль (30,23 +12%), Марокко (27,7, +39,6%), Тунис (24,35, +412%), Эфиопия (23,37 тыс., +25,8%), Таджикистан (20,6 тыс., +1%), Бахрейн (18,4 тыс., -3,8%), Сейшелы (16,14 тыс., -9%, Оман (14,92, +6,7%), Венесуэла (7 тыс., -62%) и Кувейт (6,88 тыс. +27,2%).



Среди стран с наиболее заметным ростом турпотока – Вьетнам (+834%), Тунис (+412%) и Индонезия (+229,5).

На втором месте по общему выезду после Турции Абхазия (5,66 млн поездок, -2,5%). На третьем – Казахстан (2,98 млн, +6%). Пятое место занял Китай (2,47 млн, +30%). В первую десятку вошли также ОАЭ (2,35 млн, +18,5%, Египет (2 млн, +35,7%), Грузия (1,5 млн, +12%), Таиланд (1,4 млн, +8,4%), Армения (1 млн, +8%).



Во второй десятке – Узбекистан (660,7 тыс., +12,3%), Азербайджан (582,8 тыс., -17,8%), Вьетнам (417 тыс., +702,7%), Эстония (387,1 тыс. -26,6%), Южная Осетия (376 тыс., -1%), Таджикистан (367,2 тыс., +6,7%), Киргизия (364,1 тыс., -5,3%), Литва (342 тыс., +8%), Польша (231,5 тыс., +3,6%), Монголия (224,2 тыс., +7,7%).



В третью десятку по числу выездов со всеми целями вошли Сербия, Мальдивы, Куба, Израиль, Шри-Ланка, Катар, Индия, Саудовская Аравия, Индонезия, Марокко.

/TOURBUS.RU