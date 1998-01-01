|
туристический бизнес
для профессионалов
06 февраля
Погранслужба ФСБ РФ: Выездной турпоток из России вырос в 2025 году на 15,6%
В лидерах по выезду с туристическими целями — Турция, ОАЭ, Египет, Китай и Таиланд
Россияне в 2025 году совершили 31,52 млн поездок за рубеж со всеми целями, в том числе выезд с целью туризма составил 13,4 млн, что на 15,6% больше, чем годом ранее, следует из опубликованных сегодня данных Погранслужбы ФСБ России, - сообщает «Интерфакс».
Самым популярным направлением зарубежных поездок россиян в 2025 году стала Турция. Она лидирует и по числу поездок со всеми целями – 6,61 млн, +5,5% год к году, и с целью туризма – 4,61 млн, +2,9% год к году.
По данным турецкой статистики, учитывающей также транзитных туристов, число поездок россиян в страну в прошлом году составило 6,9 млн.
Среди стран, лидирующих по выезду с туристическими целями, второе место после Турции заняли ОАЭ (1,72 млн, +17,1%), третье Египет (1,62 млн, +36,1%), четвертое Китай (1,36 млн, +33,6%), пятое Таиланд (885,76 тыс., -5,3%).
На пятом месте – Абхазия, куда выехали 884,55 тыс. российских туристов (+70,2%), на шестом – Армения (367,68 тыс., +14,7%), на восьмом – Грузия (318,74 тыс., +30,5%), на девятом – Вьетнам (281,24 тыс., +834%), на десятом – Узбекистан (214,63 тыс., +12,8%).
Во второй двадцатке по выездам с целью туризма – Азербайджан (208,47 тыс., -9,7%), Казахстан (146,7 тыс., +13,2%), Мальдивы (112,28 тыс., +9,1%), Сербия (89 тыс., -1,7%), Куба (87 тыс., -33,3%), Шри-Ланка (83,1 тыс., - 27,6%), Катар (70 тыс., -12,4%), Индия (59,85 тыс., -3,6%), Киргизия (57,98 тыс., -0,8%), Индонезия (36,48 тыс., +229,5 тыс.).
На втором месте по общему выезду после Турции Абхазия (5,66 млн поездок, -2,5%). На третьем – Казахстан (2,98 млн, +6%). Пятое место занял Китай (2,47 млн, +30%). В первую десятку вошли также ОАЭ (2,35 млн, +18,5%, Египет (2 млн, +35,7%), Грузия (1,5 млн, +12%), Таиланд (1,4 млн, +8,4%), Армения (1 млн, +8%).
/TOURBUS.RU
