06 февраля
Туризм: Происшествия
Роспотребнадзор проверяет информацию о смерти россиянки после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта в связи с гибелью туристки после ужина в одном из отелей Шарм-эль-Шейха, сообщает ведомство в своем канале в Мах.
Более 40 туристов пострадали от нападения пираний в Аргентине
Пираньи напали на туристов, купавшихся в реке Парана в Аргентине, пострадали более 40 туристов, в том числе и дети, сообщает газета The Sun.
Инцидент произошел на популярном пляже реки Парана недалеко от аргентинского города Виктория. По словам охранника пляжа, во время купания туристов атаковали пираньи. Пострадали 46 человек, в том числе и дети. Один из пострадавших потерял палец ноги, - пишет издание.
Российский турист сорвался со смотровой пощадки на тайском острове Ко Самуи
Российский турист погиб, сорвавшись с расположенной на высокой скале смотровой площадки на острове Ко Самуи в Таиланде, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление полиции округа Ко Самуи.
По ее данным, 5 февраля среди скал под смотровой площадкой мыса На Пхра Лан острова Ко Самуи было обнаружено тело иностранного туриста. Позже выяснилось, что 36-летний мужчина приехал из России.
На голове у туриста была рана, характерная для падения с большой высоты, в руке он сжимал отломившуюся ветку. Следов физического насилия на теле не было.
При попытке спуститься к берегу он поскользнулся, схватился за ветку, которая не выдержала его веса, и упал на скалы внизу.
Фото: Сайт отеля Domina Coral Bay Aquamarine 5*
