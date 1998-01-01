Туризм: Происшествия

Роспотребнадзор проверяет информацию о смерти россиянки после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта в связи с гибелью туристки после ужина в одном из отелей Шарм-эль-Шейха, сообщает ведомство в своем канале в Мах.

"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что российская туристка скончалась после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм эль Шейхе, предположительно из за кишечной инфекции, был направлен официальный запрос в Министерство здравоохранения и народонаселения Египта с просьбой предоставить результаты расследования и оценку возможного риска ухудшения эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор направил официальный запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).



Для профилактики кишечных инфекций Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть овощи и фрукты, а также избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки инфекции (лихорадка, сыпь, рвота, диарея).





Более 40 туристов пострадали от нападения пираний в Аргентине

Пираньи напали на туристов, купавшихся в реке Парана в Аргентине, пострадали более 40 туристов, в том числе и дети, сообщает газета The Sun.

Инцидент произошел на популярном пляже реки Парана недалеко от аргентинского города Виктория. По словам охранника пляжа, во время купания туристов атаковали пираньи. Пострадали 46 человек, в том числе и дети. Один из пострадавших потерял палец ноги, - пишет издание.



Как отмечает газета, выбегающим из воды людям была оказана помощь на месте, затем они были госпитализированы в больницу. Тем временем спасатели начали просить людей выйти из воды и очистить пляж. Также они подняли красный предупредительный флаг.

В больнице сообщили, что люди заходили в реку в запрещенных местах, несмотря на предупреждающие знаки.



Власти призвали туристов воздержаться от купания, внимательно следить за детьми и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в случае укуса.

Кроме того, местные жители обратились к властям с просьбой установить вдоль побережья защитную сетку высотой 2 метра с цепями и буями.

По словам специалистов, обычно пираньи нападают на мелководье. Они активизировались из-за низкого уровня и высокой температуры воды в реках Аргентины.

Российский турист сорвался со смотровой пощадки на тайском острове Ко Самуи

Российский турист погиб, сорвавшись с расположенной на высокой скале смотровой площадки на острове Ко Самуи в Таиланде, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление полиции округа Ко Самуи.

По ее данным, 5 февраля среди скал под смотровой площадкой мыса На Пхра Лан острова Ко Самуи было обнаружено тело иностранного туриста. Позже выяснилось, что 36-летний мужчина приехал из России.

На голове у туриста была рана, характерная для падения с большой высоты, в руке он сжимал отломившуюся ветку. Следов физического насилия на теле не было.



На месте падения была обнаружена сумка погибшего с двумя загранпаспортами на его имя и ключи от номера отеля. С момента падения до обнаружения тела прошло не менее трех часов.



Свидетели рассказали полиции, что туристы заметили со смотровой площадки человека, лежащего без движения внизу на скалах, и сообщили об этом властям. Предварительные данные свидетельствуют о том, что россиянин мог перелезть через ограждение на краю обрыва.

При попытке спуститься к берегу он поскользнулся, схватился за ветку, которая не выдержала его веса, и упал на скалы внизу.

Фото: Сайт отеля Domina Coral Bay Aquamarine 5*