SCAT Airlines свяжет Петербург с казахстанским Шымкентом

Шымкент — ворота на юг страны недалеко от древних городов Великого Шёлкового пути, живописных гор Западного Тянь-Шаня и знаменитых казахских степей

С 1 июня из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге впервые запускают прямые рейсы в Шымкент (на фото), сообщили нам в авиакомпании SCAT Airlines.

Новый рейс будет летать два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

· ПН: вылет в 11:10, прибытие в 17:40 (местное время).

· ПТ: вылет в 17:40, прибытие в 00:10.

Билеты уже поступили в продажу.

«Шымкент — третий по величине город Казахстана. Это ворота на юг страны, откуда рукой подать до древних городов Великого Шёлкового пути, живописных гор Западного Тянь-Шаня и знаменитых казахских степей. Это идеальная точка для начала путешествия по региону с богатейшей историей и гостеприимством», - отметили в компании.

Как отмечала ранее в беседе с нами директор туркомпании Travel Bureau Kazakhstan Анастасия Кинжалиева, «Казахстан стремительно укрепляет свои позиции на рынке международного туризма. Наше правительство целенаправленно развивает это направление, инвестируя в современную туристическую и конгрессную инфраструктуру, активно продвигается на зарубежных рынках и всё чаще становится площадкой для проведения событий самого высокого уровня.

Казахстан — это сочетание удобной логистики, уникальных природных условий и гостеприимной бизнес-среды.

Для граждан более 80 стран, включая Россию, действует безвизовый режим. Географическая близость, прямые авиарейсы и общие культурные коды делают Казахстан особенно привлекательным для российского рынка.

Деловая программа мероприятий здесь легко сочетается с впечатляющими природными активностями: горными треккингами, конными турами, поездками по живописным маршрутам. Такой формат, где деловой ритм переплетается с элементами приключенческого и этнографического туризма, помогает создавать по-настоящему живые, запоминающиеся события.

Гастрономия — ещё один весомый аргумент в пользу Казахстана. В стране представлены как аутентичные национальные блюда, так и авторская кухня. Некоторые казахстанские рестораны уже заняли достойное место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants — и это только начало. Мишленовских звёзд у нас пока нет, но мы к этому уверенно идём".

Как отметила также эксперт, «Казахстан — страна масштабов, и расстояния здесь задают свой ритм.

Попытка охватить всё сразу может привести к перегрузке, поэтому маршруты строятся с фокусом на одном направлении — с учётом логистики, сезона и задач поездки. Такой подход позволяет задать сбалансированный темп: без спешки, с глубиной, с возможностью почувствовать атмосферу места и по-настоящему перезагрузиться.

В отличие от соседних и более популярных направлений, где предложения часто стандартизированы, здесь можно выстроить программу с настоящим смыслом.

Это живописные маршруты, этнокультурные форматы с мастер-классами, гастрономические исследования, глэмпинг в национальных парках, активности на природе или полное отключение от цифрового шума в формате digital detox".

/TOURBUS.RU

Фото: https://cmn.kz