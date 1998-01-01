|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
06 февраля
SCAT Airlines свяжет Петербург с казахстанским Шымкентом
Шымкент — ворота на юг страны недалеко от древних городов Великого Шёлкового пути, живописных гор Западного Тянь-Шаня и знаменитых казахских степей
С 1 июня из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге впервые запускают прямые рейсы в Шымкент (на фото), сообщили нам в авиакомпании SCAT Airlines.
«Шымкент — третий по величине город Казахстана. Это ворота на юг страны, откуда рукой подать до древних городов Великого Шёлкового пути, живописных гор Западного Тянь-Шаня и знаменитых казахских степей. Это идеальная точка для начала путешествия по региону с богатейшей историей и гостеприимством», - отметили в компании.
Как отмечала ранее в беседе с нами директор туркомпании Travel Bureau Kazakhstan Анастасия Кинжалиева, «Казахстан стремительно укрепляет свои позиции на рынке международного туризма. Наше правительство целенаправленно развивает это направление, инвестируя в современную туристическую и конгрессную инфраструктуру, активно продвигается на зарубежных рынках и всё чаще становится площадкой для проведения событий самого высокого уровня.
Казахстан — это сочетание удобной логистики, уникальных природных условий и гостеприимной бизнес-среды.
Деловая программа мероприятий здесь легко сочетается с впечатляющими природными активностями: горными треккингами, конными турами, поездками по живописным маршрутам. Такой формат, где деловой ритм переплетается с элементами приключенческого и этнографического туризма, помогает создавать по-настоящему живые, запоминающиеся события.
Гастрономия — ещё один весомый аргумент в пользу Казахстана. В стране представлены как аутентичные национальные блюда, так и авторская кухня. Некоторые казахстанские рестораны уже заняли достойное место в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants — и это только начало. Мишленовских звёзд у нас пока нет, но мы к этому уверенно идём".
Как отметила также эксперт, «Казахстан — страна масштабов, и расстояния здесь задают свой ритм.
В отличие от соседних и более популярных направлений, где предложения часто стандартизированы, здесь можно выстроить программу с настоящим смыслом.
/TOURBUS.RU
Фото: https://cmn.kz
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|