Туроператоры: «Сейчас заказать чартерный рейс внутри страны оказывается дороже, чем взять блоки мест на регулярном»

Круглый стол «Авиация для туризма: развиваем внутренние маршруты вместе» прошел в рамках Национального авиасалона «НАИС-2026»

Для развития внутреннего туризма, который несмотря на торможение, сохраняет большой ресурс спроса, надо искать новые форматы взаимодействия между авиакомпаниями и туроператорами.

О том, какие механизмы могут быть наиболее эффективны, шла речь на круглом столе «Авиация для туризма: развиваем внутренние маршруты вместе» в рамках Национального авиационного инфраструктурного салона «НАИС-2026», - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По словам модератора круглого стола, вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, главной задачей дискуссии стала идея совместными усилиями авиакомпаний и туроператоров при участии представителей авиационных властей выработать предложения по развитию внутреннего туризма.

«Темпы роста внутреннего туризма замедлились с 10% в 2024 году до 7% в 2025. Туроператоры, тем не менее, видят резервы для его развития, однако чартерная перевозка внутри страны, которая помогла открыть и раскрутить многие регионы, сейчас часто оказывается дороже регулярной. Это мешает создавать доступный массовый продукт, а не самым пока популярным регионам гарантированно получать туристов», – сказал г-н Горин.

По данным Минтранса, в 2025 году почти 81,5 млн человек воспользовались внутренними авиарейсами, что составляет 74,8 % от всего пассажиропотока российских авиакомпаний. Сегодня внутренняя сеть полетов составляет более 1,5 тыс. маршрутов, из которых подавляющая часть – региональные в обход Москвы. Это, по словам заместителя министра транспорта Владимира Потешкина, создает большие возможности для туризма.

Как рассказал генеральный директор компании Fun&Sun Владимир Рубцов, к 2025 году те темпы роста внутреннего потока, которые наблюдались сразу после пандемии, снизились, одновременно быстро растет спрос на зарубежный отдых.

«Помогает выгодный курс, отдыхать за границей стало дешевле. Однако и внутренний туризм, несмотря на ценовое давление, сохраняет прочные позиции. Ежегодный темп прироста внутрироссийских направлений – 7-10%.

Россия удерживает спрос за счет факторов, которые невозможно импортировать: отдых на море, возможность коротких поездок, смена обстановки и получение новых впечатления после 2-3 часов полета, отсутствие языкового барьера, точки «силы» вроде Камчатки или Байкала, новые места», – рассказал он.

По словам г-на Рубцова, есть решения, которые позволят эффективнее использовать этот ресурс внутреннего туризма. Первое – чартерная модель. Она помогает запускать спрос с нуля и масштабировать его на регионы при условии экосистемного подхода.

При этом он отметил, что заказать чартерный рейс внутри страны часто оказывается дороже, чем взять блоки мест на регулярном. Именно поэтому туроператор, летавший в прошлом году на горнолыжный курорт Шерегеш

на чартере, в нынешнем сезоне выбрал регулярные рейсы.

«Обеспечению загрузки флота и развитию маршрутной сети внутри страны помогло бы субсидирование блоков мест или внедрение фиксированных «туроператорских тарифов» на регулярных рейсах. Авиакомпания и туроператор вместе с Росавиацией определяли бы потенциально перспективные направления.

Это дало бы гарантированную загрузку бортов на старте сезона, глубину продаж и прогнозируемый денежный поток. Одновременно могли бы снизиться риски при «раскатке» новых направлений», – сказал Владимир Рубцов.

Заместитель генерального директора компании «Библио-Глобус» Ирина Костенко согласна с коллегой: авиакомпании нередко открывают новые маршруты в города и регионы, рассчитывая на туристов, однако не учитывают, достаточно ли там средств размещения, есть ли достопримечательности. Туроператор не только в курсе всех этих «тонкостей», но еще и дает гарантированный объем, продвигает направление.

Еще один вариант стимулирования внутреннего потока Владимир Рубцов видит в модели «партнер по развитию», в которой должны участвовать авиакомпания, туроператор, органы власти, отели, региональный турбизнес.

Как сказал Владимир Потешкин, по итогам круглого стола в рамках подготовки к летнему сезону планируется встреча авиакомпаний, туроператоров, представителей Минтранса и Минэкономразвития.

/TOURBUS.RU