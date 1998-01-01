|
06 февраля
Крупнейшие российские гостиничные операторы прекратили продажи отелей через "Яндекс Путешествия"
Причина — одностороннее решение популярного сервиса бронирования повысить комиссию до 17%
Крупнейшие гостиничные операторы России отключили продажи своих отелей через сервис "Яндекс Путешествия" из-за решения сервиса повысить комиссию до 17%, сообщают Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».
"Крупнейшие российские гостиничные операторы Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, группа "Мантера", Alean Collection, "Русские Сезоны", Accor, "Ателика", "Кронвелл Групп" отключили продажи своих отелей через агрегатор "Яндекс Путешествия".
Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%. Ранее и Российский союз туриндустрии, и сами отельеры обращались к агрегатору с просьбой не повышать комиссию, однако в компании заявили, что не изменят решение", - говорится в сообщении.
По данным РСТ, всего под управлением сетей, чьи отели пропали из выдачи агрегатора, находятся около 50 тыс. номеров.
Мы выступаем за прозрачные, конкурентные и равные правила работы для всех участников рынка – без перекосов в комиссиях, ограничений по управлению тарифами и условиям бронирования, а также без практик, которые снижают эффективность прямых продаж и партнерских каналов", - приводит РСТ слова гендиректора Azimut Hotels Максима Бродовского.
Он считает, что сохранение базовой ставки на уровне 15% - это экономически обоснованное условие для поддержания доступности услуг и инвестиций в развитие. Именно поэтому ведущие гостиничные сети и отраслевые объединения, добавил г-нТрукшин, против повышения.
Решение связано с пересмотром условий сотрудничества со стороны агрегатора, которые в текущем виде не соответствуют рыночным принципам и оказывают влияние на конечную стоимость проживания для гостей", - рассказала директор сети Ольга Смолкина.
Как считают отельеры, изменение политики агрегатора неизбежно приведет к росту цен для потребителей и снижению рентабельности гостиничного бизнеса.
Для части объектов дальнейший рост комиссии становится вопросом устойчивости бизнеса и финансовой модели, а не просто снижения маржинальности. В первую очередь, это отразится на владельцах небольших отельных сетей или частных гостиниц в регионах, для которых работа с OTA является ключевым инструментом продвижения", - рассказал г-н Биба.
