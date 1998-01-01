Coral Travel: Самым доступным пляжным направлением в феврале-марте стал Египет

Российские туристы активно бронируют отдых на курортах Египта в феврале-марте, популярность направления обусловлена хорошим соотношением цены и качества, в том числе, в дорогих объектах размещения, сообщает сегодня "Интерфакс".

"Египет в сравнении с другими доступными в феврале и марте пляжными направлениями выигрывает за счет конкурентных цен. При этом на курортах есть качественные отели с развитой инфраструктурой, которые работают по системе "все включено", включая популярные на российском рынке бренды Rixos, Titanic, Sunrise, Sunny, Jaz, Pickalbatros и другие.

Отсутствие визовых барьеров и недолгий перелет также делают страну привлекательной для российских туристов", - рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.



По данным туроператора, улететь в Хургаду в некоторые даты февраля на 7 дней можно за 55 тыс. рублей на двоих с размещением в отеле 3* с завтраками.

В начале марта тур в отель 4* "все включено" с захватом трехдневных выходных 8 марта обойдется от 109 тыс. на двоих.



"Февраль и первая половина марта – хорошее время для посещения Хургады: можно совместить отдых на море с посещением достопримечательностей, где в это время не так много туристов. В апреле начинается высокий туристический сезон, и экскурсия, например, к пирамидам становится не такой комфортной. В Шарм-эль-Шейхе в феврале и марте температура воды в Красном море варьируется от 21 до 25 градусов, это позволяет заниматься дайвингом и снорклингом", - пояснила г-жа Макаркова.



Она отметила, что в Шарм-эль-Шейхе российские туристы активнее бронируют качественные и бюджетные пятизвездочные отели с концепцией "все включено", тогда как в Хургаде повышенным спросом пользуются в том числе бюджетные предложения с отелями 3-4*. Абсолютное большинство бронирований приходится на "все включено" и "ультра все включено".



По словам г-жи Макарковой, один из основных потребительских трендов в туризме в этом году – качественный отдых за небольшие деньги.

"В этом году мы ожидаем роста спроса на отели 5* с высоким стандартом обслуживания и увеличение запросов на размещение по системе "все включено". Такие объекты не входят в категорию Deluxe, но обладают высоким сервисом и предлагают хорошее питание", - сообщила представитель Coral Travel.

По данным Ассоциации туроператоров России, Египет в феврале стал лидером по объему продаж зарубежных организованных туров с долей 26,5% от всех реализованных туров.

По этому показателю страна обогнала Таиланд (21,3%), а также ОАЭ (14,4%). По информации объединения, Египет стал также самым доступным направлением пляжного отдыха в феврале.

В 2025 году, по данным статистики министерства туризма и древностей Египта, страну посетило около 2 млн российских туристов.

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба MITT