05 февраля
Coral Travel: Самым доступным пляжным направлением в феврале-марте стал Египет
Абсолютное большинство бронирований Египта приходится на отели "все включено" и "ультра все включено"
Российские туристы активно бронируют отдых на курортах Египта в феврале-марте, популярность направления обусловлена хорошим соотношением цены и качества, в том числе, в дорогих объектах размещения, сообщает сегодня "Интерфакс".
"Египет в сравнении с другими доступными в феврале и марте пляжными направлениями выигрывает за счет конкурентных цен. При этом на курортах есть качественные отели с развитой инфраструктурой, которые работают по системе "все включено", включая популярные на российском рынке бренды Rixos, Titanic, Sunrise, Sunny, Jaz, Pickalbatros и другие.
Отсутствие визовых барьеров и недолгий перелет также делают страну привлекательной для российских туристов", - рассказала глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
В начале марта тур в отель 4* "все включено" с захватом трехдневных выходных 8 марта обойдется от 109 тыс. на двоих.
По данным Ассоциации туроператоров России, Египет в феврале стал лидером по объему продаж зарубежных организованных туров с долей 26,5% от всех реализованных туров.
По этому показателю страна обогнала Таиланд (21,3%), а также ОАЭ (14,4%). По информации объединения, Египет стал также самым доступным направлением пляжного отдыха в феврале.
В 2025 году, по данным статистики министерства туризма и древностей Египта, страну посетило около 2 млн российских туристов.
Фото: Пресс-служба MITT
