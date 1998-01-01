Культурный туризм накануне весны: Импрессионизм в Серпухове, «Заграница» на Масловке, русские костюмы в Царицыно и Волга-центр в Твери

Мы предлагаем очередной обзор новых интересных экспозиций в столице и близлежащих городах

Русский импрессионизм в Серпухове

С 4 февраля по 16 августа 2026 года в Серпухове пройдёт выставка «Импрессионизм с русской душой» в галерее «Каретный сарай» Серпуховского историко-художественного музея. Экспозиция посвящена формированию и развитию русского импрессионизма. Долгое время русский импрессионизм оставался предметом споров: многие искусствоведы считали, что российские художники лишь подражали французам. Однако отечественный импрессионизм обладает своими отличительными чертами и сегодня рассматривается как самостоятельное направление отечественного искусства. Впервые на одной площадке собраны более 90 работ выдающихся мастеров: от Саврасова и Левитана до Коровина и Бурлюка.

Пространство выстроено как последовательное движение между разными типами среды — от деревни и усадьбы к городу. Эти разделы показывают ритм жизни, быт и пространство, в которых формировалось новое художественное мышление. Дополнительный смысловой уровень задаёт тема времён года. Весна здесь связана с обновлением и художественными экспериментами конца XIX века, лето — с ощущением полноты жизни и непосредственного восприятия мира, осень — с мотивами памяти и уходящей эпохи, зима — с паузой, тишиной и внутренним сосредоточением.

«Заграница — это миф?!» в Городке художников

Музейный центр «Масловка. Городок художников» в Москве открыл выставку-путешествие «Заграница — это миф?!», посвященную зарубежным поездкам советских и российских художников от Нью-Йорка до Токио начиная с 1956 года и до эпохи массового туризма. В экспозиции - более 100 произведений, созданных во время или под впечатлением от поездок от США до Японии, от стран Западной Европы до Индонезии. Также можно увидеть сувениры, предметы престижного потребления, привезенные художниками из дальних стран.

Наряду с впечатлениями от шедевров и прочих достопримечательностей, все это также является обязательной компонентой туристического опыта. В те времена путешествие за границу было для художника почти как полет на Луну, а для простого советского гражданина тем более. Художники попадали за границу двумя способами - в командировку или по турпутевке, их оформляли приблизительно так же, как сейчас, в турагентстве.

"Аэрофлот" тогда летал и в Нью-Йорк, и в Лондон, и в Токио, о чем свидетельствуют рекламные плакаты Виктора Асерьянца, а первый круиз вокруг Европы на теплоходе "Победа" с советскими гражданами на борту был организован по решению Никиты Хрущева в 1956 году. Он длился почти месяц.

Великолепие русского костюма в «Царицыно»

В музее-заповеднике «Царицыно» 10 февраля открывается выставка, представляющая одну из самых значительных коллекций народного костюма и рукоделья в мире – «Собрание русской старины» Натальи Шабельской. В экспозиции – более 450 экспонатов из девятнадцати музеев и нескольких частных коллекций, в том числе авторские произведения искусства современных художников: кино, фарфор, текстиль и украшения. «Собрание русской старины» – это несколько тысяч образцов праздничной народной одежды, головных уборов, украшений, вышивки, ткачества, набойки, золотного кружева, собранных Натальей Леонидовной Шабельской (1841–1904) в конце XIX века. «Русской стариной» тогда называли предметы быта и одежду допетровского времени, традиционные особенности которых к началу XX века сохранились только в крестьянской культуре.

Для просвещенного общества рубежа веков они представляли собой зримое воплощение национальной самобытности и народных представлений о красоте. Сегодня более двух тысяч предметов хранятся в Российском этнографическом музее, остальные – в музеях Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Архангельска, Ярославля и за рубежом.

Спустя 135 лет, прошедших с первого публичного показа «собрания русской старины» Шабельской, разрозненные части коллекции вновь соединятся на выставке в «Царицыне». Выставка работает до 7 июня, и все это время в экспозиции будут проходить кураторские экскурсии, творческие встречи, мастер-классы, арт-медиации, а также необычные экскурсии-диалоги, на которых можно не только слушать, но и дискутировать по мотивам увиденного.

В марте 2026 года в Твери открывается Волга-центр

Волга-центр — научно-популярный проект, где макет Волги от Твери до Рыбинска с «живой водой» станет наглядной историей. Выставка объединит инженерное и художественное мастерство с интерактивными технологиями, где главное место займет интерактивный макет Волги с натуральной водой и действующими шлюзами. На 170 м² при помощи современной технологии фотополимерной 3D печати будет воссоздан участок реки от Твери до Рыбинска, - на макете в масштабе 1:150 отразится 60 метров судоходной части реки, 8 городов (Тверь, Дубна, Кимры, Кашин, Калязин, Углич, Мышкин, Рыбинск), 4 шлюза в действии. Будет задействовано 3 000 литров «живой воды» и более 250 архитектурных объектов. Фокус экспозиции — на сложном взаимодействии реки и человека на протяжении столетий. Над макетом работали архитекторы, дизайнеры, историки и краеведы, чтобы точно отразить дух места.

Каждое здание — точная копия реального, а движущиеся корабли повторяют настоящие суда XX века. Волга будет представлена в миниатюре — макет станет гибридом искусства, науки, техники и развлечения, который сделает историю осязаемой.

