Георгий Мохов: «Процедуры замены товарных знаков будут длительными и недешевыми»

Глава юридической компании «Персона Грата» рассказал о том, что ждет турфирмы после вступления 1 марта в силу закона о защите русского языка

Первого марта вступит в силу закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве. В закон «О защите прав потребителей» внесены дополнения, касающиеся информации, размещенной для публичного ознакомления на вывесках, указателях и табличках.

Изменения коснутся всей информации бизнеса, с которой взаимодействует конечный покупатель, включая вывески отелей, турфирм, экскурсионных бюро и других компаний, предлагающих услуги в сфере туризма, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

«Это значит, что вся информация для клиентов должна быть на русском языке. В первую очередь публичная реклама, обозначения, вывески, то есть всё, с чем сталкивается покупатель при выборе товара или услуги. Закон не запрещает использовать английский или другие языки, но при этом обязательно должна быть и кириллица в равной доступности.

Скажем, английское слово sale дублируется русским «распродажа», all inclusive – «все включено». Приоритет у вариантов на русском языке: они должны быть более заметными по размеру шрифта и расположению», – пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридической компании «Персона Грата» Георгий Мохов.

Хотя в законе интернет прямо не упоминается, но требования распространятся и на него, так как это также общедоступное публичное место, в котором потребитель ищет информацию, полагает эксперт. В любом случае, в законе есть отсылка на «некие другие носители».

По словам Мохова, закон не касается надписей для внутреннего пользования. Он также не распространяется на зарегистрированные товарные знаки на иностранном языке или зарегистрированное в ЕГРЮЛ фирменное наименование компании на иностранном языке. Их можно не переводить.

«То есть нововведение затронет в большей степени компании, товарные знаки которых не зарегистрированы, а исторически сложилось так, что названия турфирмам давались именно англоязычные с непременным Travel или Tour. Операторы и агенты уже начали их регистрировать, но процесс не быстрый.

Проблема еще в том, что многие компании имеют неохраннопригодные товарные знаки – аналогичные или сходные до степени смешения уже есть в том же классе Международной классификации товаров и услуг или содержат общеупотребимые слова, не дающие владельцу исключительное право на их использование.

В итоге Роспатент отказывает им в регистрации знака. Соответственно потребуется какое-то изменение названия. Кроме того, некоторые компании хотят защитить свой знак сразу по нескольким классам – по туризму, образованию, сфере развлечений. Вся эта процедура может занять до года и стоить будет недешево», – уточнил юрист.

Эксперт оценивает нововведение как значительное, требующее усилий, к тому же весьма несложное в контроле – визуально нарушения в написании уличных вывесок и объявлений сразу видны и будут легко отслеживаться.

Закон коснется также названий гостиниц, и агрегаторы уже предупредили своих партнеров о необходимости написать их в экстранете кириллицей, если это не зарегистрированный товарный знак, иначе отель будет скрыт из выдачи.

Процесс замены уже давно идет. Например, еще летом 2025 года, сразу после принятия закона, сеть Azimut Hotels начала менять написание названий на вывесках с латиницы на русское в Калуге, Южно-Сахалинске, Ставрополе и других городах России.

По словам г-на Мохова, компании, которые своевременно не приведут свои названия и другую внешнюю информацию в соответствие с новыми требованиями, столкнутся с проверками и штрафами. Предполагается, что контролировать соблюдение закона будут несколько органов – Роспотребнадзор, администрации муниципалитетов, а также УФАС.

Скорее всего, в ближайшее время будет разработан механизм проверок и демонтажа вывесок, не соответствующих требованиям закона о приоритете русского языка, а также уточнены составы правонарушений. Сейчас конкретно за нарушение правил о русском языке штрафы не предусмотрены.

