туристический бизнес
для профессионалов
05 февраля
Майя Ломидзе: «Туристы стали до предела чувствительны к росту цен»
Исполнительный директор АТОР рассказала о прогнозах на предстоящий летний сезон на внутреннем и выездном туррынках в ходе пресс-конфененции в Москве
Турция в предстоящем летнем сезоне будет самым популярным направлением организованного отдыха российских туристов, а в России наиболее востребованы Краснодарский край и Крым, сообщила на пресс-конференции в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Начнем с внутреннего туризма. Бронируются, в первую очередь, Краснодарский край и Крым, потому что туристы на первое место ставят пляжный отдых, море. Также Дагестан. Есть интерес к Москве, Санкт-Петербургу, но в меньшей степени", - цитирует эксперта «Интерфакс».
"И это касается не только выездных направлений, где, справедливости ради, скидки побольше будут и предложений таких побольше, чем на внутреннем рынке, это касается и внутрироссийских туров", - пояснила Майя Ломимдзе.
Эксперт заметила, что сейчас, благодаря тесному сотрудничеству с крупным туроператорским бизнесом, отдых в рамках акций раннего бронирования активно предлагает Дагестан. Со скидками можно купить туры в Краснодарский край, меньше подобных предложений в Крыму и совсем нет на Ставрополье.
Но в целом, по ее словам, в общем ассортименте предложений туроператоров по акциям раннего бронирования на внутренний туризм приходится не более 5-10%, остальное – это туры за рубеж.
И связано это с тем, что специальную цену предлагают, как правило, либо объекты, либо принимающие партнеры туроператоров, либо они сами.
Мне хочется подчеркнуть, что то, что мы видим в 2026 году, вот такой динамики спроса и таких специальных цен в предыдущие годы не было", - подытожила она.
"Мы уже в прошлом году заметили, что туристы стали до предела чувствительны к росту цен на российских курортах. Если цена достигает некой невозможной границы, то турист просто перестает покупать. И повышение цен на перевозку может также повлиять на спрос на внутренних направлениях", - расссказала она.
"Мы видим предпосылки к тому, что туристы тоже начинают экономить и сокращать продолжительность отдыха, но все равно выбирают дорогие отели с питанием. Премиальный сегмент, на наш взгляд, сменит предпочтения, но не перейдет в сегмент эконома.
А вот эконом-сегмент перекочует в мегабюджетный, а последний уходит в частный сектор. Это все касается внутреннего туризма", - заключила Майя Ломидзе.
