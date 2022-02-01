Новости Майя Ломидзе: «Туристы стали до предела чувствительны к росту цен» Исполнительный директор АТОР рассказала о прогнозах на предстоящий летний сезон на внутреннем и выездном туррынках в ходе пресс-конфененции в Москве

Турция в предстоящем летнем сезоне будет самым популярным направлением организованного отдыха российских туристов, а в России наиболее востребованы Краснодарский край и Крым, сообщила на пресс-конференции в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. "Начнем с внутреннего туризма. Бронируются, в первую очередь, Краснодарский край и Крым, потому что туристы на первое место ставят пляжный отдых, море. Также Дагестан. Есть интерес к Москве, Санкт-Петербургу, но в меньшей степени", - цитирует эксперта «Интерфакс».

Как отметила Майя Ломидзе, среди зарубежных направлений на лето россияне активно бронируют туры в Таиланд, это направление давно стало круглогодичным, а также Египет, ОАЭ.

"И, конечно, Турция. Сейчас, зимой, не входит ни тройку, ни в пятерку, но летом это будет направлением номер один. Мы это сейчас уже видим", - подчеркнула эксперт.



По ее словам, Турция вошла в число стран, которые предложили хорошие скидки по акциям раннего бронирования.

Как рассказала Ломидзе, конъюнктура спроса не изменилась в сравнении с 2025 годом.

"В связи с тем, что весь прошлый год туристы наши видели регулярное увеличение стоимости, сезонное, инфляционное, связанное с налоговой нагрузкой, стало понятно, что чем раньше ты приобретёшь тур, тем он может оказаться дешевле. Дешевле, по крайней мере, чем он будет стоить летом. Поэтому мы видим практически беспрецедентный рост продаж по акциям раннего бронирования", - рассказала она . "И это касается не только выездных направлений, где, справедливости ради, скидки побольше будут и предложений таких побольше, чем на внутреннем рынке, это касается и внутрироссийских туров", - пояснила Майя Ломимдзе. Эксперт заметила, что сейчас, благодаря тесному сотрудничеству с крупным туроператорским бизнесом, отдых в рамках акций раннего бронирования активно предлагает Дагестан. Со скидками можно купить туры в Краснодарский край, меньше подобных предложений в Крыму и совсем нет на Ставрополье. Но в целом, по ее словам, в общем ассортименте предложений туроператоров по акциям раннего бронирования на внутренний туризм приходится не более 5-10%, остальное – это туры за рубеж. И связано это с тем, что специальную цену предлагают, как правило, либо объекты, либо принимающие партнеры туроператоров, либо они сами.



"Но на зарубежных направлениях, благодаря тому, что отели готовы снизить цены на лето на 50-60%, таких предложений намного больше. То есть те, кто бронировал в январе, они могли даже в некоторых случаях гарантировать себе отдых по цене на 50-60% ниже, чем этот же тур стоил бы летом. Мне хочется подчеркнуть, что то, что мы видим в 2026 году, вот такой динамики спроса и таких специальных цен в предыдущие годы не было", - подытожила она.



Российские туристы в последнее время стали чувствительнее к росту цен на внутреннем рынке, в том числе это коснулось и россиян с высокими бюджетами поездок, сообщила также исполнительный директор Ассоциации туроператоров . "Мы уже в прошлом году заметили, что туристы стали до предела чувствительны к росту цен на российских курортах. Если цена достигает некой невозможной границы, то турист просто перестает покупать. И повышение цен на перевозку может также повлиять на спрос на внутренних направлениях", - расссказала она. "Мы видим предпосылки к тому, что туристы тоже начинают экономить и сокращать продолжительность отдыха, но все равно выбирают дорогие отели с питанием. Премиальный сегмент, на наш взгляд, сменит предпочтения, но не перейдет в сегмент эконома. А вот эконом-сегмент перекочует в мегабюджетный, а последний уходит в частный сектор. Это все касается внутреннего туризма", - заключила Майя Ломидзе.

/TOURBUS.RU Фото: russian.rt.com

