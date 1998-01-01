«Авиа Центр»: два десятилетия роста, новых технологий и верности принципам

Один из ведущих игроков на рынке авиадистрибуции с размахом отпраздновал свой 20-летний юбилей

Компания «Авиа Центр», один из ведущих игроков на рынке авиа- дистрибуции, с размахом отпраздновала свой 20-летний юбилей. Торжественное мероприятие, собравшее ключевых партнеров, коллег и друзей компании со всей России и из-за рубежа, состоялось 3 февраля в отеле "Hyatt Regency Петровский Парк".

«Авиа Центр» — динамично развивающаяся компания , предлагающая комплексные решения в сфере авиаперевозок.

В портфолио компании входят корпоративное обслуживание, субагентская сеть, розничные продажи, а также разработка и внедрение собственных технологических продуктов для travel-индустрии.

В своем приветственном слове генеральный директор «Авиа Центра» Сергей Богачев обратился к истокам компании: «Всё начиналось с простого, но сильного энтузиазма. Всего 7 человек, окрылённых идеей, сделали первый шаг. Наш путь был разным, непростым, насыщенным, порой требующим выдержки. Мы учились, адаптировались, искали решения, росли и укреплялись, оставаясь верными главному — делать свою работу честно, профессионально и с уважением к людям, которые нам доверяют».

За два десятилетия «Авиа Центр» прошел путь от небольшой команды энтузиастов до многопрофильной компании, объединяющей корпоративный, субагентский и розничный сегменты бизнеса, а также выступающей в роли технологического провайдера.

География присутствия компании сегодня включает Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан и Турцию.

Разработанные «Авиа Центром» технологические продукты и услуги востребованы партнерами по всему миру.

Партнеры, присутствовавшие на празднике, в своих выступлениях особо отметили высокие стандарты управления компанией, надежность и профессионализм команды «Авиа Центра».

Однако, как подчеркнул Сергей Богачев, самые важные достижения измеряются не только цифрами и масштабом. «Главный итог этих 20 лет — люди. Команда, которая остаётся с нами надолго; коллеги, которые растут вместе с компанией. Наше главное достояние — люди», — заявил он.

Компания выразила искреннюю благодарность всем, кто был рядом на этом пути: партнёрам — за доверие и поддержку, клиентам — за выбор, коллегам — за труд, ответственность и тепло.

«Мы гордимся тем, что делаем вместе, и ценим каждого. Это точно не финальная точка, впереди — новые идеи и проекты», — резюмировали в «Авиа Центре».

Фото: Анна Шилова