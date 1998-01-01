Минэкономразвития РФ: ГИС "Электронная путевка" функционирует в штатном режиме”

Крупные туроператоры в сфере внутреннего и выездного туризма не фиксируют существенных сбоев в работе ГИС "Электронная путевка", в Минэкономразвития заявили, что программа работает штатно, - сообщает сегодня “Интерфакс».

Ранее в СМИ появилась информация, что ГИС "Электронная путевка", разработка которой в прошлое десятилетие обошлась более чем в полмиллиарда рублей, “оказалась заброшенной из-за неэффективности, а в личный кабинет туроператора невозможно зайти”.



"По информации крупных туроператоров, осуществляющих автоматическую загрузку данных, система ГИС ЭП в целом функционирует, однако пользователи периодически сталкиваются с техническими сложностями", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Российском союзе туриндустрии.

Как отметили в РСТ, при ручном вводе данных часть туроператоров подтверждает стабильную работу системы, тогда как у отдельных пользователей возникают затруднения с доступом и загрузкой информации.

При этом сбои носят эпизодический характер и наблюдались ранее.

"Сообщения ряда СМИ о якобы прекращении развития системы не соответствуют действительности. На сегодня она обслуживает более 4 тыс. туроператоров, зарегистрированных в Едином федеральном реестре, причем значительная часть компаний интегрирована с системой в автоматическом режиме", - пояснили в министерстве.

При этом, по словам представителей туриндустрии, несмотря на общую стабильность ГИС "Электронная путевка", есть ряд проблем, которые влияют на эффективность работы с ней.

"В частности, речь идет о недостаточной технической поддержке, отсутствии тестового контура", - уточнили в РСТ.



Как отметил гендиректор компании ETour, которая занимается передачей данных от туроператоров в ГИС ЭП, Евгений Ковалевич, с декабря 2025 года техподдержка практически не отвечает и происходят более частые сбои в работе системы.

"На текущий момент функционал работает, обмен данными корректный. При автоматизированной передаче данных система работает стабильнее, чем при ручном вводе данных.

При ручном вводе система фиксирует ошибки в основном при отправке путевок по внутреннему и въездному туризму", - рассказал он.

Эксперт сообщил, что также не хватает информации о системных работах разработчиков, и это создает сложности всем пользователям.





В апреле 2025 года пользователи жаловались на сбои в работе системы. Это было связано с тем, что прошлогодний оператор системы "Электронная путевка" – АО "НТТ" приостановил оказание консультационной и технической поддержки, а также взаимодействие с инфраструктурной площадкой.

До конца 2025 года подрядчиком ГИС "Электронная путевка" был "Ростелеком". Обязательства по государственным контрактам на сопровождение и развитие системы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В Минэкономразвития отметили, что в настоящее время продолжается совершенствование системы в рамках действующего госконтракта.



"Ведется модернизация существующих модулей и внедрение новых функций в рамках действующего госконтракта, определен единственный исполнитель работ по развитию ГИС. Работы планируется завершить до конца 2026 года", - подчеркнули в Минэкономразвития.

/TOURBUS.RU