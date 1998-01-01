|
|
туристический бизнес
для профессионалов
|
04 февраля
Минэкономразвития РФ: ГИС "Электронная путевка" функционирует в штатном режиме”
Ранее ряд СМИ сообщил, что cистема "Электронная путевка" прекратила работу
Крупные туроператоры в сфере внутреннего и выездного туризма не фиксируют существенных сбоев в работе ГИС "Электронная путевка", в Минэкономразвития заявили, что программа работает штатно, - сообщает сегодня “Интерфакс».
Ранее в СМИ появилась информация, что ГИС "Электронная путевка", разработка которой в прошлое десятилетие обошлась более чем в полмиллиарда рублей, “оказалась заброшенной из-за неэффективности, а в личный кабинет туроператора невозможно зайти”.
При этом сбои носят эпизодический характер и наблюдались ранее.
.
При этом, по словам представителей туриндустрии, несмотря на общую стабильность ГИС "Электронная путевка", есть ряд проблем, которые влияют на эффективность работы с ней.
При ручном вводе система фиксирует ошибки в основном при отправке путевок по внутреннему и въездному туризму", - рассказал он.
В апреле 2025 года пользователи жаловались на сбои в работе системы. Это было связано с тем, что прошлогодний оператор системы "Электронная путевка" – АО "НТТ" приостановил оказание консультационной и технической поддержки, а также взаимодействие с инфраструктурной площадкой.
До конца 2025 года подрядчиком ГИС "Электронная путевка" был "Ростелеком". Обязательства по государственным контрактам на сопровождение и развитие системы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
В Минэкономразвития отметили, что в настоящее время продолжается совершенствование системы в рамках действующего госконтракта.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|