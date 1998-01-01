Новости

Михаэль Ицхаков: «Израиль - близкое, комфортное и многогранное направление»

Генеральный директор Министерства туризма Израиля рассказал о восстановлении российского турпотока и новинках израильской туриндустрии в эксклюзивном интервью «Турбизнесу»

Генеральный директор Министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков дал эксклюзивное интервью нашему порталу в ходе прошедшей в Тель-Авиве 37-я международной туристической выставке IMTM-2026 .

По словам г-на Ицхакова, израильский туризм сейчас активно восстановливается после окончания вооруженного конфликта. Так, в 2025 г. в Израиль со всего мира приехало 1,3 миллиона путешественников. Это на 35% больше, чем в 2024 г.

Россия сейчас - на 4 месте по количеству туристов в Израиле после США, Франции и Великобритании — в минувшем году Святую землю посетили 64 тысячи наших туристов. А в этом году ожидаются уже 150 тыс. туристов из России.

Как отметил гендиректор Министерства туризма, «Российский рынок очень важен для Израиля. Он традиционно входит в ТОП-5 по количеству путешественников в Израиле.

Путешественников из РФ отличает любознательность и высокий уровень культуры. Отельеры и туроператоры неоднократно говорили о том, что скучают по ним”.

О том, насколько важен для Израиля российский туррынок, говорит и заметное расширении числа авиарейсов мкжду двумя странами.

Так количество городов вылета из РФ расширилась в минувшем году с двух до пяти. Прямые регулярные рейсы осуществлялись из Москвы, Краснодара, Сочи, Санкт-Петербурга и Минеральных вод.

В настоящее время РФ и Израиль объединяют 23 прямых регулярных рейса из 4 городов РФ: Москвы, Краснодара, Сочи и Минеральных вод.

Из Санкт-Петербурга рейс будет возобновлён в высокий сезон: в марте или в апреле.

Потенциал увеличения рейсов и расширения географии полетов очень высокий. Например, в случае открытия аэропорта в Ростове-на-Дону, мы ожидаем восстановления рейса в Тель-Авив и из этого города.

Как рассказал также Михаэль Ицхаков, Израиль вкладывает колоссальные деньги на развитие туристической инфраструктуры:

Так, в прошлом году. Министерство утвердило гранты для предпринимателей на общую сумму более более $57 млн на строительство 2050 гостиничных номеров.

В 2026 г. в стране откроется 19 новых отелей – как в Тель-Авиве и Иерусалиме, так и в пустыне Негев, на Голанских высотах и Побережье Средиземного моря.

Утвержден бюджет в размере оболее $55,5 млн на десятки проектов, связанных с общественной туристической инфраструктурой.

Среди наиболее ярких примеров новых туристических объектов -открытие отеля 6 Senses в Тель-Авиве. Его строительство заняло более 10 лет. А открытие запланировано на 26 сентября 2026 г.

Преимущества для россиян израильского направления хорошо известны, отметил также г-н Ицхаков — это и отсутствие виз, и, по выражению одной российской кулинарной телепрограммы, “дегустационный сет из 4 морей”, и главные святыни для представителей трех монотеистических религий, и отсутствие языкового барьера.

«Но, кроме всемирно известных достопримечательностей, таких как Старый город Иерусалима, я бы обратил внимание на новые объекты страны”, - добавил генеральный директор.

Так, буквально на днях в нашей столице была открыта дорога паломников Древнего Иерусалима, которой больше 2000 лет. Она считается одним из самых важных археологических открытий в Израиле.

В Иерусалиме в музее Израиля будут представлены свитки Исайи в оригинале одни из 7 кумранских рукописей.

Открыты также новый отрезок туннелей Стены плача и самый большой подвесной мост в Израиле длиной 202 м. Он соединяет два библейских места - долину Еннома и гору Сион.

Обновленный музей «Башня Давида» в Иерусалимесочетает древние экспонаты и интерактивные технологии, которые позволят погрузиться в 4000-летнюю историю города.

Если говорить об интересных мероприятиях, то это, конечно марафоны Израиля. Буквально 6 февраля в Израиле состоится Марафон на Мертвом море – забег по самому низкому отрезку суши на Земле. А 27 марта в Иерусалиме пройдет Иерусалимский марафон, маршруты которого проложены через самые красивые места столицы Израиля.

Наконец, говоря о маркетинговой политике Минтуризма страны на российском рынке, Михаэль Ицхаков рассказал, что в этом году акцент будет сделан на работу с профессиональным сообществом: авиакомпаниями, туроператорами и агентами.

Одновременно с этим, в настоящий момент проходит рекламная кампания на сайтах крупнейших тревел-сервисов РФ: «Островок» и Aviasales.

Кроме того, для профессионалов туристического бизнеса из стран СНГ (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан) пройдут образовательные семинары. Акцент будет сделан на пляжный отдых на 4 морях: Красном, Средиземном, Мертвом и Галилейском и, конечно, на посещение Иерусалима.

“Нужно заново открывать Израиль как близкое, комфортное и многогранное направление”, - заключил Генеральный директор Министерства туризма Израиля.

На фото: главные места притяжения российских туристов в Израиле - Тель-Авив/ Яффа, Иерусалим и Мёртвое море Фото: «Турбизнес», Министерство Туризма Израиля

