Масштабный проект «Турьев Хутор» будет переформатирован

Новую концепцию горного курорта в Сочинском кластере представят уже в этом году

«Турьев Хутор» в сочинском кластере, который должен был стать продолжением «Роза Хутор», приостановлен для глубокой переработки. Об этом порталу «Турбизнес» сообщила пресс-служба компании «Интеррос», опровергнув информацию о полной остановке работ.

Решение связано с необходимостью привести проект в соответствие с изменившимися экологическими нормативами.

Напомним, что о планах по развитию «Турьева Хутора» активно заявляли в начале 2024 года. Проект, реализуемый компанией «Васта Дискавери» в рамках государственно-частного партнерства с «Туризм.РФ» и ВЭБ.РФ, позиционировался как важный этап постолимпийского развития региона.

Гендиректор «Васта Дискавери» Сергей Бачин заявлял, что «примерно через 5-7 лет «Роза Хутор» при помощи «Турьева Хутора» практически удвоится», создав единую зону катания с новыми отелями, ресторанами и инфраструктурой.

В январе 2024 года было подписано трехстороннее соглашение с центром «Сириус» и «Мантера-групп» о развитии на базе курорта экологического туризма и профилактической медицины. Планировалось создание более 40 км экотроп.

Для первой канатной дороги был выбран российский производитель «РУСЛЕТ». Гендиректор компании Дмитрий Сидорович рассказывал «Турбизнесу», что шестикресельный подъемник длиной 1 км должен был быть введен в эксплуатацию в 2025 году, а общая протяженность новых трасс в перспективе должна была составить более 58 км.

Ожидалось, что проект создаст до 5000 рабочих мест и будет привлекать до 600 тысяч туристов в год.

Особой темой с самого начала была экология, поскольку проект, как и «Роза Хутор», находится на территории Сочинского национального парка (особо охраняемая природная территория — ООПТ). В конце 2025 года в отрасли появилась информация о приостановке работ, предположительно, из-за сложностей с соблюдением природоохранного законодательства.

В своем комментарии «Интеррос» подтвердил, что проект требует пересмотра. «В данный момент прорабатывается новая концепция проекта «Турьев Хутор» с учетом изменений в режиме строительства на особо охраняемых природных территориях, к которым относится Сочинский национальный парк.

Обновленная концепция проекта будет представлена весной 2026 года», — сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, проект не отменен, но взят в паузу для серьезной доработки. Это решение отражает общий тренд на ужесточение экологических стандартов для строительства на ООПТ и стремление инвесторов привести новые проекты в полное соответствие с ними.

По мнению экспертов, пересмотр концепции одного из самых ожидаемых курортных проектов страны указывает на новый этап в развитии горного туризма в России, где приоритетом становится не только скорость реализации, но и долгосрочная устойчивость и безусловное соблюдение природоохранных норм.

Успех обновленной концепции «Турьева Хутора» может стать прецедентом для других крупных проектов в заповедных зонах.

/TOURBUS.RU