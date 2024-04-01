CМИ: В России будут введены ограничения на вывоз наличных рублей и золота

Сейчас лимитов на вывоз наличных рублей нет, при этом ограничение на размер вывозимой наличной иностранной валюты действует с марта 2022 года

Ограничения на вывоз из России наличных рублей и золота в слитках будут введены одним президентским указом и действовать по схожим принципам, сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на свой источник, знакомый с проектом документа.



На декабрьском заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Александр Новак заявил, что в рамках плана "обеления" экономики в 2026 году "будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках". Ограничения по золоту ранее частично комментировал Минфин, известно, что их планируется ввести с 1 сентября, а распространятся они на слитки весом от 100 грамм.

Источник "Интерфакса" добавлял, что проект предполагает ряд исключений: в общем случае физлицам будет запрещено вывозить из России слитки суммарным весом более 100 г, но этот запрет не коснется путешественников, вылетающих из "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта Владивостока "Кневичи" - при условии, что у них есть разрешение от Пробирной палаты.



В случае с наличными рублями ограничения будут действовать при их вывозе в страны ЕЭАС и вступят в силу также с 1 сентября, это прописано в том же проекте указа, что и ограничения на вывоз слитков, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с проектом. Общий запрет предлагается ввести на вывоз физлицами в страны ЕАЭС рублей эквивалентом от $10 тыс. по курсу на текущую дату.

Исключение - вывоз через международные аэропорты РФ (в отличие от слитков, в случае с рублями их перечень не закрытый), при этом физлицо должно уведомить таможенные органы. Уведомление о вывозимой валюте должно в том числе содержать сведения об источнике ее происхождения и предполагаемом использовании.

Если же общая сумма вывозимых рублей превысит эквивалент $100 тыс., к уведомлению также должны быть предоставлены документы, подтверждающие происхождение денег.



Для юрлиц и ИП недекларируемого минимума не будет: любую сумму наличных рублей они смогут вывозить только через международные аэропорты с уведомлением таможенных органов.



Требования указа не будут распространяться на кредитные организации.



Оба ограничения - на вывоз как золота, так и валюты - направлены на сокращение рисков вывода капитала из РФ, предотвращения финансирования незаконной предпринимательской деятельности и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Минфин, который является разработчиком плана "обеления" экономики, не стал комментировать проект указа.



Запрет на вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс., действует с марта 2022 года.

Государствами-членами ЕАЭС на данный момент являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

/TOURBUS.RU