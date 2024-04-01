|
|
04 февраля
CМИ: В России будут введены ограничения на вывоз наличных рублей и золота
Сейчас лимитов на вывоз наличных рублей нет, при этом ограничение на размер вывозимой наличной иностранной валюты действует с марта 2022 года
Ограничения на вывоз из России наличных рублей и золота в слитках будут введены одним президентским указом и действовать по схожим принципам, сообщает "Интерфаксу" со ссылкой на свой источник, знакомый с проектом документа.
Источник "Интерфакса" добавлял, что проект предполагает ряд исключений: в общем случае физлицам будет запрещено вывозить из России слитки суммарным весом более 100 г, но этот запрет не коснется путешественников, вылетающих из "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и аэропорта Владивостока "Кневичи" - при условии, что у них есть разрешение от Пробирной палаты.
Исключение - вывоз через международные аэропорты РФ (в отличие от слитков, в случае с рублями их перечень не закрытый), при этом физлицо должно уведомить таможенные органы. Уведомление о вывозимой валюте должно в том числе содержать сведения об источнике ее происхождения и предполагаемом использовании.
Если же общая сумма вывозимых рублей превысит эквивалент $100 тыс., к уведомлению также должны быть предоставлены документы, подтверждающие происхождение денег.
Запрет на вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс., действует с марта 2022 года.
/TOURBUS.RU
