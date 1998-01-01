Новости В Таиланде задержаны двое подозреваемых в убийстве российского туриста По информации полиции, задержанные — жители Петербурга

Тело российского туриста обнаружили полицейские на курорте Паттайя в Таиланде, подозреваемые в преступлении российские граждане задержаны, пишут местные СМИ, которые сегодня цитирует «Интерфакс». Дело об исчезновении 30-летнего россиянина Михаила Емельянова было заведено после того, как в полицию поступило заявление от его матери, проживающей в Санкт-Петербурге, о том, что он не выходит на связь с 7 января. Тогда он сообщил, что едет на встречу с двумя знакомыми, также гражданами России, и опасаются, что на этой встрече его могут убить.



После звонка полиция отследила передвижения Михаила по камерам видеонаблюдения и обнаружила, что он зашел в квартиру одного из жилых комплексов с двумя россиянами, которые, как выяснилось, в ней проживали. В квартире были найдены следы крови и другие улики.



По камерам видеонаблюдения удалось отследить путь двух подозреваемых на мотоциклах на плантацию тапиоки, где было обнаружено тело Михаила.

Россияне также наняли двух граждан Таиланда, чтобы те помогли им найти пропавшего друга. По заявлению полицейских, они готовы выступить свидетелями обвинения.

Подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства, сокрытии улик, требовании выкупа.



«Михаил Емельянов был убит еще в первый день похищения, 7 января. При этом преступники в течение почти двух недель после этой даты требовали от его родных выкуп за его освобождение в сумме 120 тысяч долларов, а потом еще и увеличили сумму до 140 тысяч», — сообщает в свою очередь РИА «Новости» со ссылкой на полицейских. Агентство называет и имена задержанных российских граждан - 35-летнего Ярослава Демидова и 38-летнего Дмитрия Маскалева. «На допросе они отрицали свою причастность к убийству. Из Бангкока их перевезли в тюрьму города Паттайи, где идут следственные действия», - добавляет информагентство. /TOURBUS.RU Фото: Телеграм-канал SHOT



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка