03 февраля
В Таиланде задержаны двое подозреваемых в убийстве российского туриста
По информации полиции, задержанные — жители Петербурга
Тело российского туриста обнаружили полицейские на курорте Паттайя в Таиланде, подозреваемые в преступлении российские граждане задержаны, пишут местные СМИ, которые сегодня цитирует «Интерфакс».
Дело об исчезновении 30-летнего россиянина Михаила Емельянова было заведено после того, как в полицию поступило заявление от его матери, проживающей в Санкт-Петербурге, о том, что он не выходит на связь с 7 января.
Тогда он сообщил, что едет на встречу с двумя знакомыми, также гражданами России, и опасаются, что на этой встрече его могут убить.
Агентство называет и имена задержанных российских граждан - 35-летнего Ярослава Демидова и 38-летнего Дмитрия Маскалева. «На допросе они отрицали свою причастность к убийству. Из Бангкока их перевезли в тюрьму города Паттайи, где идут следственные действия», - добавляет информагентство.
Фото: Телеграм-канал SHOT
