«КоммерсантЪ»: В структуре аэропорта «Домодедово» начались массовые увольнения

В пресс-службе аэропорта эту информацию назвали «недостоверной»

Как сообщает сегодня газета «КоммерсантЪ», в группе аэропорта "Домодедово" может быть сокращен штат подразделения Domodedovo Commercial Services (ООО ДКС), которое занимается ведением контрактов с авиакомпаниями и другими партнерами.

Об этом изданию сообщили четыре источника в аэропорту. По их данным, гендиректор Домодедово Андрей Иванов якобы уведомил о решении 30 января, на следующий день после аукциона по продаже аэропорта, который выиграла структура «Шереметьево».

Часть источников издания утверждает, что из 130 сотрудников ДКС аэропорт оставляет менее половины, остальным аккаунт-менеджерам и специалистам по продажам предложили уволиться по собственному желанию во избежание увольнения «по статье о несоответствии или с привлечением к дисциплинарной ответственности».

Еще части сотрудников, по словам собеседников, предложили сменить должности, но с сокращением ставки и потерей дохода.

Аналогичные предложения о «добровольном уходе», по данным источников издания , ранее получили сотрудники и руководители нескольких других предприятий аэропорта, включая «Домодедово Кэтэринг». Совокупно, по оценкам собеседников , речь идет примерно о сотне сотрудников.

авиакомпаний и работой с ними.

На сегодня в терминале Домодедово работает 7 тыс. человек. Как пишет издание, Первая волна кадровой реорганизации началась летом 2025 года, когда «Домодедово» возглавил Андрей Иванов после перехода аэропорта под госконтроль. Тогда, в частности, был почти полностью уволен отдел методического управления более чем из сотни человек. По оценкам собеседников , с лета 2025 года из аэропорта ушли от 200 до 300 сотрудников.

Один из собеседников №Коммерсанта» в экспертном сообществе отмечает, что при потере трафика (в 2025 году пассажиропоток «Домодедово» сократился на 11% год к году и на 35% к 2019 году) сокращения были ожидаемы.

Так, весной из «Домодедово» в «Шереметьево» планирует перевести все свои рейсы национальный перевозчик Бахрейна Gulf Air. С уходом Gulf Air в Домодедово остается семь иностранных авиакомпаний, крупнейшие из которых Emirates (ОАЭ), El Al (Израиль) и EgyptAir (Египет). До пандемии в аэропорту было около 20 зарубежных перевозчиков, в том числе British Airways, Lufthansa, прекратившие полеты в 2022 году, а также перешедшие в Шереметьево Etihad и Qatar.

Бывший собственник аэропорта действительно избыточно увеличивал штат сотрудников, отвечающих за контроль и мониторинг внутренних процессов, считает главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов: «Управленческая структура была крайне бюрократизирована, что нетипично для частной компании».

огика сокращения персонала для снижения расходов на фоне объединения управления двух аэропортов понятна и ожидаема, продолжает эксперт: «Очевидно, что отвечающие за верхнеуровневые вопросы, в том числе взаимодействие с авиакомпаниями, могут быть объединены, чтобы сотрудники не занимались дублирующими функциями».

Группа «Домодедово» не проводит никаких сокращений в своих подразделениях, включая ООО «Домодедово Коммершл Сервисиз» (ДКС), информация об этом не соответствует действительности, сообщила между тем сегодня пресс-служба аэропорта.

«Никаких массовых увольнений не проводится. Публикации в ряде СМИ основаны на недостоверных сведениях и вводят в заблуждение пассажиров, партнеров и общественность», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в аэропорту реализуются плановые управленческие изменения для «перераспределения функций и повышения эффективности взаимодействия с авиакомпаниями». Там подчеркнули, что о сокращениях сотрудников речи не идет.

В аэропорту сообщили, что за техническое и производственное сопровождение перевозчиков будут отвечать профильные предприятия группы, квалифицированные работники будут сосредоточены на прямом взаимодействии с авиакомпаниями.

В «Домодедово» добавили, что оставляют за собой право на защиту деловой репутации всеми законными способами.

