03 февраля
Эксперты: День защитника Отечества россияне встретят в Стамбуле, Дубае и Сочи
В этом году в конце февраля у россиян будет три выходных подряд
В этом году День защитника Отечества 23 февраля приходится на понедельник и у россиян будет подряд три выходных – в отличие от двух в прошлом году, когда праздник выпал на воскресенье. По данным экспертов Российского союза туриндустри, это увеличило спрос путешествия за рубеж на 30%.
В топе продаж короткие туры в города с удобным перелетом – Стамбул, Дубай, Сочи и другие, и отдых в странах с теплым морем, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
Как сообщил генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян, и на 23 февраля, и на 8 марта растет спрос на короткие поездки в формате сити-брейков.
«Чаще всего это визиты по ближнемагистральным и безвизовым направлениям – Стамбул, Дубай, Тбилиси, Сочи. Поездки на две-три ночи за гастрономией и шопингом, которые можно уверенно привязать к дополнительным выходным дням. Более длительные туры по дальнемагистральным направлениям в плане спроса от этих длинных выходных практически не зависят.
Спрос на текущий период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос значительно, в том числе и на праздничные даты. Нельзя сказать, что дело именно в них, так как это общая тенденция», – уточнил он.
В компании Anex напомнили, что в этом году на обе праздничные даты добавили по одному дополнительному выходному дню. В результате, по оценке руководителя отдела по связям с общественностью Виктории Худаевой, бронирования отдыха на длинные выходные в феврале выросли на 30% к аналогичным показателям прошлого года. Прежде всего сейчас выбирают путешествия во Вьетнам, Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланку. Средний чек по зарубежным направлениям увеличился примерно на 5%.
Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин в топе-10 продаж на даты с захватом 23 февраля назвал Кению, Вьетнам, Таиланд, Японию, Малайзию, Филиппины, Шри-Ланку, ЮАР, Камбоджу и Сейшелы. Суммарно зарубежные направления показали рост объемов 18% год к году.
«Более половины всех бронирований на этот период приходится на четыре направления. Доля Кении в общих продажах составляет 15,3%, всего на 1% меньше у Вьетнама и на 2% от последнего отстали Таиланд и Япония. Интересно, что Кения на День защитника Отечества вышла на первое место в рейтинге продаж.
В целом, если не считать неожиданного успеха Кении и с каждым годом набирающей все большую популярность Японии, рейтинг соответствует традиционным зимним предпочтениям россиян, желающих сбежать от февральских морозов», – заметил эксперт.
По данным «Слетать.ру», спрос на путешествия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества с заездами 20-22 февраля, практически на 80% превышает аналогичные показатели 2025 года. Туристы планируют путешествия в Таиланд (21,4% от общего объема продаж), Египет (20,3%), ОАЭ (14,1%), Вьетнам (8,9%), по России (6,7%), в Китай (5,3%), на Мальдивы (4%), в Турцию (3,7%), на Шри-Ланку (3,5%) и в Индию (3%).
По сравнению с прошлым годом доля Таиланда сократилась на 11%, а доли ОАЭ и Египта выросли на 5% каждая. В первой десятке наиболее заметно вырос спрос на туры во Вьетнам – его доля увеличилась с 3,4% в 2025 году до 8,9% в 2026.
Средний чек для туров в Таиланд вырос на 2% – до 181,7 тыс. рублей, в Египет на 15,7% – до 189 тыс. рублей. Но снизился на 10,9% по ОАЭ – до 189,2 тыс. рублей и по Китаю – на 19,5%, до 168,7 тыс. рублей.
Средняя продолжительность отдыха не изменилась – 8 ночей, а глубина бронирования выросла на 12,2% – до 1,5 месяцев.
/TOURBUS.RU
