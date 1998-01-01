Новости Эксперты: День защитника Отечества россияне встретят в Стамбуле, Дубае и Сочи В этом году в конце февраля у россиян будет три выходных подряд

В этом году День защитника Отечества 23 февраля приходится на понедельник и у россиян будет подряд три выходных – в отличие от двух в прошлом году, когда праздник выпал на воскресенье. По данным экспертов Российского союза туриндустри, это увеличило спрос путешествия за рубеж на 30%. В топе продаж короткие туры в города с удобным перелетом – Стамбул, Дубай, Сочи и другие, и отдых в странах с теплым морем, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. Как сообщил генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян, и на 23 февраля, и на 8 марта растет спрос на короткие поездки в формате сити-брейков. «Чаще всего это визиты по ближнемагистральным и безвизовым направлениям – Стамбул, Дубай, Тбилиси, Сочи. Поездки на две-три ночи за гастрономией и шопингом, которые можно уверенно привязать к дополнительным выходным дням. Более длительные туры по дальнемагистральным направлениям в плане спроса от этих длинных выходных практически не зависят. Спрос на текущий период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос значительно, в том числе и на праздничные даты. Нельзя сказать, что дело именно в них, так как это общая тенденция», – уточнил он. В компании Anex напомнили, что в этом году на обе праздничные даты добавили по одному дополнительному выходному дню. В результате, по оценке руководителя отдела по связям с общественностью Виктории Худаевой, бронирования отдыха на длинные выходные в феврале выросли на 30% к аналогичным показателям прошлого года. Прежде всего сейчас выбирают путешествия во Вьетнам, Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланку. Средний чек по зарубежным направлениям увеличился примерно на 5%. Руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин в топе-10 продаж на даты с захватом 23 февраля назвал Кению, Вьетнам, Таиланд, Японию, Малайзию, Филиппины, Шри-Ланку, ЮАР, Камбоджу и Сейшелы. Суммарно зарубежные направления показали рост объемов 18% год к году. «Более половины всех бронирований на этот период приходится на четыре направления. Доля Кении в общих продажах составляет 15,3%, всего на 1% меньше у Вьетнама и на 2% от последнего отстали Таиланд и Япония. Интересно, что Кения на День защитника Отечества вышла на первое место в рейтинге продаж. В целом, если не считать неожиданного успеха Кении и с каждым годом набирающей все большую популярность Японии, рейтинг соответствует традиционным зимним предпочтениям россиян, желающих сбежать от февральских морозов», – заметил эксперт. По данным «Слетать.ру», спрос на путешествия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества с заездами 20-22 февраля, практически на 80% превышает аналогичные показатели 2025 года. Туристы планируют путешествия в Таиланд (21,4% от общего объема продаж), Египет (20,3%), ОАЭ (14,1%), Вьетнам (8,9%), по России (6,7%), в Китай (5,3%), на Мальдивы (4%), в Турцию (3,7%), на Шри-Ланку (3,5%) и в Индию (3%). По сравнению с прошлым годом доля Таиланда сократилась на 11%, а доли ОАЭ и Египта выросли на 5% каждая. В первой десятке наиболее заметно вырос спрос на туры во Вьетнам – его доля увеличилась с 3,4% в 2025 году до 8,9% в 2026. Средний чек для туров в Таиланд вырос на 2% – до 181,7 тыс. рублей, в Египет на 15,7% – до 189 тыс. рублей. Но снизился на 10,9% по ОАЭ – до 189,2 тыс. рублей и по Китаю – на 19,5%, до 168,7 тыс. рублей. Средняя продолжительность отдыха не изменилась – 8 ночей, а глубина бронирования выросла на 12,2% – до 1,5 месяцев. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 По тексту:



Подписка