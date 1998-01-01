Новости

Израиль планирует в этом году вдвое увеличить число туристов из России

37-я международная туристическая выставка IMTM-2026 открылась сегодня в Тель-Авиве

Крупнейшая в регионе Восточного Средиземноморья 37-я международная туристическая выставка IMTM-2026 открылась сегодня в выставочном центре Expo Tel-Aviv.

Выставка собрала более ста экспонентов, преимущественно представителей турбизнеса Израиля. Как отмечают организаторы, IMTM - «место, где Израиль встречает мир». В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие Министр туризма Израиля Хаим Кац, руководители ведущих отраслевых ассоциаций Израиля.

Хаим Кац подчеркнул: «Важно, чтобы выездной туризм в Израиль вновь заработал в полную силу. Страна готова принимать туристов из всех стран мира, привлекая их уникальными природныеми ландшафтами и многочисленными историческими и культурными памятниками и христианскими святынями.

Каждый гость выставки становится своеобразным амбассадором туризма в Израиль».

Среди тем, которые обсудят профессионалы туризма в рамках деловой программы IMTM - перезагрузка израильского туризма, туристический рынок и искусственный интеллект, туризм для поколения Z (Next Generation Tourism Hackathon).

Значительное внимание туристические власти Израиля уделяют на выставке России.

Ведь по итогам прошлого года наша страна заняла 4-е место по объему турпотока в Израиль, уступив США, Франции и Великобритании.





Как подчеркивает генеральный директор Министерства туризма Израиля Михаэль Ицхаков, российский рынок имеет большой потенциал роста и может вскоре подняться на третье место. Прогноз на 2026 год - удвоение турпотока из России и достижение показателя в 130 тысяч прибытий.

Итоги начала нынешнего года доказывают реалистичность заявленных планов. Количество поездок россиян за январь выросло в два с половиной раза (год к году). За это время в Израиле побывало 7468 туристов из России.

Для справки - в лучшем 2019 году Израиль посетило 318 тысяч российских туристов. По итогам прошлого года 64,4 тысячи.

Глава представительства Министерства туризма Израиля в РФ Ксения Воронцова отмечает, что «2025-й стал годом существенного расширения географии полетов между Россией и Израилем: количество городов вылета из РФ в Израиль возросло с двух до пяти - Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара.

Их выполняют авиакомпании «Азимут», EL AL и Red Wings».

В настоящее время Россию и Израиль связывает 23 авиарейса в неделю. Михаэль Ицхаков уверен, «для увеличения частоты полетов и запуска новых рейсов нужно некоторое время.

Как только наступит информационная «тишина» вокруг Израиля и будут сняты негативные рекомендации Минэка РФ по поводу поездок в страну, все быстро восстановится».

Советник по развитию туризма из стран СНГ Владимир Шкляр также считает, что достижение доковидного объема полетов - более 60 в неделю - вопрос ближайшего будущего.





В планах российских перевозчиков - возобновление прямого авиасообщения с курортом Эйлат на Красном море, расположенным в самой южной части Израиля.

Генеральный директор Eilat Hotel Association Итамар Элитцур ожидает, что Эйлат вскоре вновь станет популярным наших туристов и сможет принимать до 30 тысяч гостей из России.

Интервью с генеральным директором Министерства туризма Израиля Михаэлем Ицхаковым читайте на нашем портале в завтрашнем выпуске новостей.

/TOURBUS.RU

Фото: Медиахолдинг "Турбизнес"