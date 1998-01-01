Azur air сокращает количество рейсов на Пхукет из городов Сибири

Эксперты не исключают дальнейших корректировок полетной программы перевозчика из других городов

Российская чартерная авиакомпания Azur air с конца февраля сокращает количество рейсов на Пхукет из двух крупнейших городов Сибири, - сообщает АТОР. Изменения коснутся расписания на оставшийся период зимнего сезона.

Согласно текущим данным, которыми поделились турагенты, с 19 февраля до конца зимней летной программы частота полетов будет снижена:

Из Красноярска: было 3 рейса в месяц (1 раз в 10–12 дней), станет 2 рейса.

Из Новосибирска: было 4 рейса в месяц (1 раз в 10–12 дней), станет 3 рейса.

На данный момент других изменений в расписании авиакомпании не заявлено. Рейсы на Пхукет из других городов, включая Москву, пока выполняются по ранее объявленному расписанию.

Однако опрошенные специалисты не исключают дальнейших корректировок полетной программы из других городов.

Туристам, уже купившим билеты на рейсы после 19 февраля, рекомендуется уточнить информацию у своего туроператора. Тем, кто только планирует поездку, следует внимательно следить за обновлениями на официальных ресурсах перевозчика и туркомпаний.

Как напоминает АТОР, в прошлом месяце самолеты авиакомпании дважды совершали вынужденную посадку из-за неполадок с двигателем.

Рейс ZF-2578 Нячанг – Иркутск совершил незапланированную посадку в Ханое (Вьетнам) 28 января;

Рейс ZF-2998 Пхукет – Барнаул – в аэропорту Ланьчжоу (Китай) 23 января.

Оба рейса выполнялись одним и тем же бортом.

По этой причине, пишет телеграм-канал «Авиаторщина», Росавиация обязала авиакомпанию Azur Air провести внеочередную проверку двигателей на своих самолетах Boeing 757.

После первого случая 23 января, когда самолет совершил вынужденную посадку в Китае, дефектный трубопровод заменили. Но 28 января, уже во Вьетнаме, ситуация повторилась на том же правом двигателе, и самолет остался на земле.

Напромним, что в конце января стало известно, что аакомпания Red Wings отменила заявленные полетные программы на остров Пхукет из Москвы, Сочи и Екатеринбурга, после чего туроператоры пересадили туристов на рейсы Azur air.

Ранее в пресс-службе перевозчика, сообщили, что Red Wings с февраля отменит чартеры на Шри-Ланку из Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга,

"В декабре чартерная программа из нескольких городов была пересмотрена. Изменения затронут рейсы из Уфы – с 4 февраля, Новосибирска – с 7 февраля, Санкт-Петербурга – с 11 февраля. Авиакомпания заблаговременно предупредила туроператоров об изменениях, чтобы они смогли заранее предложить клиентам поездки на другие курорты", - сообщили нам в авиакомпании.

/TOURBUS.RU