"Звезды Конкорда" зажглись над Балтикой

Одна из ведущих российских MICE-компаний ГК "Конкорд" провела ежегодное годовое собрание в Северной столице и ее живописных окрестностях

С 23 по 26 января компания ГК "Конкорд" провела свое ежегодное итоговое годовое собрание в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Поездка стала насыщенным инсентивом для трёх с половиной десятков сотрудников одной из старейших и ведущих российских MICE-компаний.

Каждый день программы был насыщен до предела и решен в оригинальном формате. Так, первый день начался с программы «Русская Финляндия». Команда «Конкорда» посетила сразу три локации: Лисий Нос, Сестрорецк и Пенаты. В Сестрорецке, где переплетаются северное очарование и финская элегантность, оставляли свой след члены царской семьи и деятели искусства, чьи судьбы были тесно связаны с этим городом.

В 19-м веке живописец Иван Шишкин неоднократно признавался в любви мысу Лисий нос, расположившемуся на северном берегу Финского залива. Лисий Нос - это эстетика тишины и старинных усадеб в стиле «модерн», а история поселка Репино (ранее Куоккола) на побережье Финского залива насчитывает несколько веков.

Именно здесь, в Куоккале было имение другого русского живописца - Ильи Ефимовича Репина, в честь которого в 1948 году и был переименован посёлок.

Усадьба получила название «Пенаты» По верованиям древних римлян, Пенаты – боги хранители домашнего очага и семейного благополучия. Здесь художник прожил 30 лет, здесь же был и похоронен. Утро воскресенья, - 25 января началось для участников поездки – бодро, со скандинавской ходьбы по берегу Финского залива и дружеского заплыва на скорость в бассейне отеля.

Впереди всех ждала насыщенная программа: Прогулка по Каменному острову «Дачи на островах», Каменноостровский дворец и Театр, церковь Рождества Иоанна Предтечи, дворец принца Ольденбургского, дачи князей Белосельских - Белозерских, княгини Кугушевой и доктора Бехтерева, дом Гаусвальд, дом Фолленвейдера, дом артистки Леоновой, прогулка в Новую Голландию и др.

Овеянные легендами "Острова" - архипелаг в северной дельте Невы: Каменный, Елагин и Крестовский в 18-19 столетии были самым престижным районом «ближних дач». Загородными домами в непосредственной близости от столицы обзаводились и аристократы, и богатые купцы, и родственники императорской семьи, и богемная элита.

Также участники познакомилась с историей древнего Выборга. Экскурсионная программа «Шагая сквозь века: прогулка по Выборгу» позволила исследовать местность, где все еще чувствуется средневековая атмосфера: окунутся в атмосферу крупного торгового города средневековья, сохранившего свою уникальность и самобытность.

Находясь на стыке русских и скандинавских земель, город имел большое военно-стратегическое значение и за свою 700-летнюю историю минимум шесть раз менял хозяев, переходя из рук в руки то к шведам, то к русским, то к финнам, пока по результатам Второй мировой войны окончательно не отошел к России.

В рамках экскурсии участники осмотрели оборонительные сооружения прошлых лет и прогулялись по булыжным мостовым и площадям, узеньким улочкам и подземельям, открывая для себя «скандинавские страницы истории».

Один из вечеров конкордовцев был посвящен Новогоднему кубку «Звезды Конкорда», ну и, конечно, не была забыта вкусная кухня. «Петербургский завтрак» в кафе «Мишель» - идеальное место для того, чтобы выпить ароматный кофе и понаблюдать, как просыпается город под звон колоколов Исаакиевского собора.

А ресторан «Эспиля», расположенный в парке «Эспланада»- и в довоенное время был известен во всей Финляндии. Свою историю ресторан ведет от 1868 года, когда по проекту архитектора Фредерика Оденваля на фундаменте разобранного бастиона Эуроп (Эуряпя) было возведено деревянное здание ресторана и гостиницы «Бельведер» с резьбой и небольшой башней с обзорной площадкой.

После пожара в 1890 году появился новый деревянный ресторан «Эспланад-павильон», спроектированный архитектором Йоханом Бломквистом. В наше время ресторан был восстановлен в 2106 году.

Партнёром, принимавшим «Конкорд» - стал отель AZIMUT и «Парк Отель&Спа Репино».

В целом, участники инсентив-тура отметили прекрасную туристическую инфраструктуру, гостеприимство и профессионализм принимающих отельеров, рестораторов и гидов.

Как отметила генеральный директор ГК «Конкорд» Наталья Евневич, они уже провели более ста различных мероприятий в России, странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки, смогли попробовать разные виды туризма - промышленный, экскурсионный, гастрономический, тимбилдинги, а в этом году по-новому открыли для себя Северную столицу и ее окрестности.

/TOURBUS.RU