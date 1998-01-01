|
02 февраля
«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг с 7 до 9 в неделю
В минувшем году российский турпоток на курорты Вьетнама вырос почти на 200%
Авиакомпания "Аэрофлот" с 7 марта увеличивает частоту рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг с 7 до 9 в неделю, сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.
Из Москвы по два рейса в день будут выполняться по средам и субботам, а из Нячанга – по четвергам и воскресеньям. На маршруте задействован лайнер Airbus A350 в трехклассной компоновке.
Всего Вьетнам в 2025 году посетили почти 21,2 млн иностранных туристов, что на 20,4% больше, чем в предыдущем году. Больше всего туристов прибыли во Вьетнам из Китая (почти 5,3 млн, +41,3%), Южной Кореи (4,3 млн, +5,2%) и Тайваня (1,2 млн, -4,4%).
Стоит отметить, что в допандемийном 2019 году Вьетнам посетили 646,5 тыс. туристов из России. Таким образом, в 2025 году турпоток вырос на 6,7% по сравнению с 2019 годом.
В декабре 2025 года Вьетнам посетили 96,9 тыс. россиян, что на 106,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общий турпоток в декабре составил немного более 2 млн путешественников, - сообщил ранее «Интерфакс».
