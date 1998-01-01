«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг с 7 до 9 в неделю

В минувшем году российский турпоток на курорты Вьетнама вырос почти на 200%

Авиакомпания "Аэрофлот" с 7 марта увеличивает частоту рейсов из Москвы во вьетнамский Нячанг с 7 до 9 в неделю, сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.

Из Москвы по два рейса в день будут выполняться по средам и субботам, а из Нячанга – по четвергам и воскресеньям. На маршруте задействован лайнер Airbus A350 в трехклассной компоновке.

"Высокий сезон в Нячанге длится с февраля по август. В это время на курорте стоит сухая и ясная погода, а море – теплое и спокойное", - отмечают в авиакомпании.



В действующем расписании "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы в Нячанг, помимо Москвы, из Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока. Впервые авиакомпания открыла прямое авиасообщение с курортом в марте 2025 года.



Россия вошла в первую десятку стран по турпотоку во Вьетнам по итогам 2025 года, страну посетили почти 690 тыс. россиян, что на 196,9% больше, чем годом ранее, сообщило ранее Национальное управление по туризму Вьетнама (VNAT).

Всего Вьетнам в 2025 году посетили почти 21,2 млн иностранных туристов, что на 20,4% больше, чем в предыдущем году. Больше всего туристов прибыли во Вьетнам из Китая (почти 5,3 млн, +41,3%), Южной Кореи (4,3 млн, +5,2%) и Тайваня (1,2 млн, -4,4%).



Россияне по числу визитов заняли 7-е место и первое среди европейских стран. Впереди России, помимо КНР, Южной Кореи и Тайваня, расположились также туристы из США (848,7 тыс., +8,8%), Японии (814,2 тыс., +14,4%) и Индии (746,5 тыс., +48,9%).

Кроме того, в топ-10 вошли путешественники из Камбоджи (687,1 тыс., +44,8%), Малайзии (573,7 тыс., +15,8%) и Австралии (548,5 тыс., +11,7%).

Стоит отметить, что в допандемийном 2019 году Вьетнам посетили 646,5 тыс. туристов из России. Таким образом, в 2025 году турпоток вырос на 6,7% по сравнению с 2019 годом.

В декабре 2025 года Вьетнам посетили 96,9 тыс. россиян, что на 106,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Общий турпоток в декабре составил немного более 2 млн путешественников, - сообщил ранее «Интерфакс».

