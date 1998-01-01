Новости

Глава российского турофиса Израиля и президент государства Израиль обсудили рост турпотока на Святую землю

Встреча состоялась в рамках масштабной конференции Министерства туризма Израиля

Масштабная конференция Министерства туризма Израиля, на которой присутствовали все главы и специалисты по связям с общественностью 17 зарубежных представительств ведомства, завершилась торжественным визитом в резиденцию президента Израиля в Иерусалиме, - сообщили нам сегодня в Министерстве туризма Израиля.

Главы зарубежных представительств, которые показывают лучшие результаты работы или обладают высочайшим потенциалом по увеличению туристического потока на Святую Землю, лично пообщались с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Среди них была и Ксения Воронцова, глава российского представительства Министерства туризма Израиля.

«В 2025 г. туристический поток из РФ в Израиль занял 4-ое место после США, Франции и Великобритании. Россию и Израиль связывают 23 прямых регулярных рейса из 4 городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Минеральных Вод.

Все они прилетают в средиземноморский город Тель-Авив. Потенциал увеличения туристического потока из РФ в Израиль колоссальный», - сообщила Ксения Воронцова.

По информации крупного сервиса Aviasales, интерес к поездкам в Израиль действительно растет. Так в 2025 количество запросов на поиск авиабилетов из РФ в Тель-Авив составило 5 773 647. Это на 11 % больше, чем в 2024 г.

Положительная динамика видна и по количеству запросов на поиск авиабилетов из РФ в Эйлат: в 2024 г. их было 0, а в 2025 г. 48 583.

Ранее Ксения Воронцова отмечала, что деятельность российского представительства Министерства туризма Израиля возобновлена в полную силу.

"Стартовали первые с пандемии рекламные кампании, подписаны контракты с двумя крупнейшими туроператорами РФ, организовано множество мероприятий для профессионалов туристического бизнеса, восстановлены пресс-туры.

Россия остается приоритетным рынком для Израиля не только в силу глубоких исторических и межкультурных связей, но и особенностей российского туриста, предпочитающего культурный и духовно обогащённый отдых, который готов предложить Израиль", - сообщила глава турофиса на пресс-конференции по итогам минувшего года.

/TOURBUS.RU

На фото: Ксения Воронцова, глава российского представительства Министерства туризма Израиля, Ицхак Герцог, Президент Израиля, Софья Кошаровская, специалист по связям с общественностью российского представительства Министерства туризма Израиля.

Фотограф Ронен Хореш