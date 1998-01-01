|
02 февраля
«Яндекс Путешествия» выяснили как и куда путешествовали россияне в минувшем году
Интернет-сервис опубликовал большое исследование бронирований туров, перелетов, видов проживания и способов оплаты в 20025 году
«Яндекс Путешествия» опубликовали сегодня большое исследование того,как путешествовали россияне в 2025 году: какие направления и жильё выбирали, сколько на это потратили и каким составом отправлялись в поездки.
Ключевые выводы аналитического обзора:
-
За год общее количество бронирований в сервисе "Яндекс Путешествия" выросло на 36%. Большая часть бронирований (свыше 90%), как и годом ранее, приходится на внутренние направления.
-
Внутри страны по спросу лидировали Москва, Санкт-Петербург и южные курорты, но быстрее всего росли направления, подходящие для природного отдыха, например Республики Адыгея и Алтай, где рост числа бронирований год к году составил около 60%.
-
Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Турция (17% от общего числа бронирований), Беларусь (13%) и Абхазия (7%). Заметен активный рост спроса на бронирования в Китае после введения безвизового режима: число бронирований выросло на 34% во втором полугодии 2025 года в сравнении с первым.
-
Продолжает расти интерес к оздоровительному туризму: число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом такой тип отдыха становится значительно популярнее у более молодой аудитории: если раньше основной поток составляли туристы в возрасте 50+ лет, то сейчас средний возраст составляет 30 лет.
-
В 2025 году россияне чаще всего путешествовали вдвоём. На поездки пар пришлось более 54% всех бронирований, а рост числа таких бронирований год к году составил 27%. Одновременно с этим путешественники стали чаще бронировать жильё для отдыха компанией — тремя и более взрослыми. Рост числа таких бронирований составил 47% год к году.
-
Самым популярным средством размещения по-прежнему остаются гостиницы (69% от общего числа бронирований), однако апартаменты активно наращивают число постояльцев. Во втором полугодии 2025 года количество бронирований в них увеличилось на 37% в сравнении с первым.
-
Чаще всего россияне бронировали жильё без звёзд. Средняя цена за ночь в таких объектах размещения составила 5150 рублей. На втором месте — пятизвёздочные отели со средней стоимостью за ночь 5920 рублей.
-
В платежах пользователи чаще выбирали полную оплату, её доля приблизилась к 70%, и количество бронирований с этим типом оплаты выросло в два раза год к году. Оплата частями закрепилась как альтернатива для части поездок: выбор такого типа оплаты увеличился на 22% год к году. Чаще всего при бронировании её использовали семьи с детьми — 47% от общего числа.
/TOURBUS.RU