Cергей Войтович: «Главным драйвером въездного потока в Россию в ближайшее время останутся туристы из арабских стран»

Страны Персидского залива остаются драйвером роста въездного турпотока в Россию. Европейские туристы тоже едут, несмотря на санкции, но их единицы.

Европейцы обычно приезжали летом, а туристов из арабских стран интересует и русская зима со снегом и морозами, для них это экзотика, сообщил председатель комитета Российского союза туриндустрии по международной деятельности, основатель компании «Свой-ТС» Сергей Войтович, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ.

«Зимний сезон проходит активно, спрос стабильный, прирост потока примерно 5-10% по сравнению с прошлым годом. Так как подавляющая его часть – жители Омана, Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, с 15 февраля, то есть в преддверие Рамадана, они уже должны вернуться домой. Следующего пика мы ждем в апреле-мае», – рассказал эксперт.

По его словам, в СМИ появляются сообщения о растущем спросе иностранных туристов именно на зимний отдых в России, однако это не совсем так.

«Больше всего туристов по-прежнему приезжает летом. Ощущение возросшего потока зимой появляется не потому, что вырос спрос или возник новый тренд, а кардинально изменилась аудитория туристов. Раньше к нам ехали в основном пенсионеры из Европы, зима была не слишком подходящим для них временем.

А сейчас мы принимаем гостей из стран Залива – это более молодая публика, активная, часто путешествующая, они совершают несколько зарубежных поездок в год и зимняя Россия для них экзотика.

Европейцы приезжали на более длительный срок и бронировали сильно заблаговременно, арабы – более спонтанные, приезжают также обычно на неделю, но немало и коротких поездок», – пояснил эксперт.

«Туристы из Европы также есть, но буквально единицы, это просто энтузиасты, едут окольными путями и самостоятельно, потому что турфирмам в Европе запрещено формировать пакеты в Россию. Но отложенный спрос на Россию на европейском рынке существует.

Кроме того, и европейский турбизнес сильно заинтересован в снятии санкций и возвращении на наш рынок, потому что туры в Россию для них всегда были довольно доходным бизнесом.

Об этом говорили многие зарубежные коллеги на недавней международной выставке FITUR в Испании», – рассказал г-н Войтович.

«Однако главным драйвером въездного потока в Россию в ближайшее время останутся туристы из арабских стран. Видим неплохой спрос на весну. Поток из некоторых стран вырос за последние годы в разы, например, из ОАЭ – в три раза, из Кувейта – в семь раз, Саудовской Аравии – более чем в 10, но потенциал гораздо больше. Например, в Саудовской Аравии за рубеж выезжает 20 млн человек, а мы принимаем 60 тысяч, то есть 0,3% от этого потока», – рассказал эксперт.

По словам Сергея Войтовича, арабские туристы едут и самостоятельно, и группами. Если пару лет назад ехали в основном очень состоятельные люди, бронировалось все уровня премиум и люкс, то с ослаблением рубля, расширением знаний о нашей стране поехали туристы и с более демократичными запросами.

Тем не менее средний чек за тур у арабского туриста составляет от $1,5 тыс. на человека.

