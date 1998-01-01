Япония открывает визовый центр в Москве

Прием документов на оформление визы в Японию с 12 февраля будет осуществляться в бизнес-центре «Олимпик Холл»

Прием документов на оформление визы в Японию с 12 февраля будет осуществляться в визовом центре в Москве (Japan Visa Application Centre – JVAC), сообщает посольство Японии в РФ.

"Для улучшения качества услуг и удобства заявителей было принято решение открыть визовый центр Японии. Прием визовых заявлений в консульском отделе посольства Японии в Москве будет осуществляться только до 12:00 12 февраля.

Начиная с 13 февраля (пятница) все операции переносятся в визовый центр", - говорится в сообщении.



Отмечается, что прием документов на визу будет по предварительной записи.

Визовый сбор за обработку документов составит 970 рублей с каждого заявителя. Для граждан РФ, а также стран СНГ и Грузии виза оформляется бесплатно; с граждан иных государств может взиматься дополнительный консульский сбор.



Минимальный срок рассмотрения заявления составляет 4 рабочих дня. Однако рекомендуется подавать документы за несколько недель до планируемой поездки.

"Контактные данные визового центра, адрес сайта для предварительной записи будут опубликованы в ближайшие дни", - уточнили в дипмиссии.



Визовый центр Японии в Москве будет находиться по адресу: Олимпийский проспект, 16с5, "Олимпик Холл", 1-й этаж. Прием документов: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.



Российский турпоток в Японию в 2025 году составил почти 195 тыс. человек, это рекордный показатель, следует из статистики глобального сайта Японской национальной туристической организации (JNTO).

"В 2025 году количество визитов россиян в Японию достигло исторического максимума и составило 194 900 человек, что на 96,3% больше, чем годом ранее (99 264 человека). Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Турпоток в 2025 году превысил не только доковидный 2019 год, но и показатели 2023-2024 годов, когда он восстанавливался после пандемии", - говорится в сообщении.

По данным JNTO, общее количество иностранных граждан, посетивших Японию в 2025 году, составило 42 683 600 человек, что на 15,8% выше показателей 2024 года (36 870 148 человек). В декабре 2025 года в Японию въехали 3 617 700 человек, что на 3,7% выше, чем в том же месяце 2024 года (3 489 888 человек).

Тройку лидеров по въездному турпотоку в Японию в 2025 году возглавили Южная Корея (9 459 600 человек), Китай (9 096 300 человек) и Тайвань (6 763 400 человек).

Напомним, что минувшей осенью СМИ сообщали о длинной очереди на вход в посольство Японии.

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор компании "АРТ-тур" Дмитрий Арутюнов отмечал, что "Действительно, очереди огромные, но документы по-прежнему рассматривают за 4-5 дней. Странно, что в такой технологически продвинутой стране до сих пор визы принимают по старинке - через занос в посольство.

Турпоток из России растет последние годы, поэтому японцы, в конце концов, придут к решению выдавать электронные визы. Это решило бы проблемы с очередями и в целом поспособствовало развитию турпотока".

/TOURBUS.RU