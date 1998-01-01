Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов

Новости
02 февраля
Туризм: Происшествия

Рейс «Уральских а/л» Москва-Дубай незапланированно сел в Сочи/ МИД РФ просит россиян остерегаться грабителей в Чили/ Директор турагентств из Ханты-Мансийска осуждена на три года колонии


Picture background

 

Рейс «Уральских а/л» Москва-Дубай незапланированно сел в Сочи

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства незапланированной посадки воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" в Сочи, сообщает ведомство.

"31 января 2026 года около 14 часов по московскому времени воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющее рейс U6-797 Москва - Дубай, по техническим причинам совершило вынужденную посадку в аэропорту г. Сочи", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.

Отмечается, что в отношении борта организована техническая ревизия. Пассажиры временно размещены в аэровокзале.
"Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Соблюдение прав ожидающих продолжения рейса пассажиров находится на контроле", - отмечают в надзорном ведомстве.

МИД РФ просит россиян остерегаться грабителей в Чили

Российским туристам стоит остерегаться грабителей в Чили, особенно в столице Сантьяго, и не носить на прогулках по городу дорогие украшения, советуют в МИД РФ.

"В связи с участившимися случаями нападений с целью ограбления на туристов в Чили, в том числе находящихся в этой стране граждан Российской Федерации, хотели бы посоветовать ходе планирования поездки учитывать высокую криминогенную опасность в стране. Это в первую очередь касается центра города Сантьяго, особенно в вечернее и ночное время", - говорится в сообщении министерства в воскресенье.

Дипломаты советуют россиянам во избежание привлечения внимания преступников воздерживаться от ношения на прогулках по городу драгоценностей и других дорогостоящих предметов.

А в случае нападения - соблюдать спокойствие и не оказывать сопротивления грабителям, которое зачастую вызывает применение с их стороны холодного и огнестрельного оружия.

  

Директор турагентств из Ханты-Мансийска осуждена на три года колонии

Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал генерального директора местного турагентства виновной в присвоении 1,5 млн рублей клиентов, сообщает прокуратура региона.

"Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора туристического агентства. Она признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, денежных средств, с использованием служебного положения).

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.
Кроме того, суд удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски на суммы похищенных денег.

По данным ведомства, с 2019 года по 2020 год гендиректор турагенства заключала договоры на оказание туристических услуг с гражданами, планировавшими отдых за рубежом. Часть денег она переводила туроператорам, а часть оставляла себе.

"В последующем в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции вылеты за рубеж были прекращены, гражданами написаны заявления о расторжении заключенных договоров и возврате денежных средств.

Однако деньги, возвращенные туроператорами, злоумышленница присвоила себе", - сообщает прокуратура.
Клиентам турагентства был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.
/TOURBUS.RU

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2026 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
 