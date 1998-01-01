|
02 февраля
Туризм: Происшествия
Рейс «Уральских а/л» Москва-Дубай незапланированно сел в Сочи/ МИД РФ просит россиян остерегаться грабителей в Чили/ Директор турагентств из Ханты-Мансийска осуждена на три года колонии
Рейс «Уральских а/л» Москва-Дубай незапланированно сел в Сочи
Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства незапланированной посадки воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии" в Сочи, сообщает ведомство.
"31 января 2026 года около 14 часов по московскому времени воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии", выполняющее рейс U6-797 Москва - Дубай, по техническим причинам совершило вынужденную посадку в аэропорту г. Сочи", - говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.
МИД РФ просит россиян остерегаться грабителей в Чили
Российским туристам стоит остерегаться грабителей в Чили, особенно в столице Сантьяго, и не носить на прогулках по городу дорогие украшения, советуют в МИД РФ.
А в случае нападения - соблюдать спокойствие и не оказывать сопротивления грабителям, которое зачастую вызывает применение с их стороны холодного и огнестрельного оружия.
Директор турагентств из Ханты-Мансийска осуждена на три года колонии
Советский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа признал генерального директора местного турагентства виновной в присвоении 1,5 млн рублей клиентов, сообщает прокуратура региона.
"Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора туристического агентства. Она признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, денежных средств, с использованием служебного положения).
Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщает ведомство.
Однако деньги, возвращенные туроператорами, злоумышленница присвоила себе", - сообщает прокуратура.
